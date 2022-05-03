Две гражданские женщины погибли в результате вчерашних бомбардировок "Азовстали", - полк "Азов". ВИДЕО+ФОТО 18+

В результате вчерашних мощных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" в Мариуполе войсками РФ погибли две гражданские женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

"Внимание!!! После вчерашних массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами стало известно о гибели двух гражданских женщин", - говорится в сообщении.

"Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!", - добавляют в "Азове".

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