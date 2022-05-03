Две гражданские женщины погибли в результате вчерашних бомбардировок "Азовстали", - полк "Азов". ВИДЕО+ФОТО 18+
В результате вчерашних мощных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" в Мариуполе войсками РФ погибли две гражданские женщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".
"Внимание!!! После вчерашних массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами стало известно о гибели двух гражданских женщин", - говорится в сообщении.
"Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!", - добавляют в "Азове".
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+28 MAKAROV #508144
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+9 Sophia-Maria Duglass
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+7 Антон Чехов #517453
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З півночі до Києва підібрались теж швидко і вибивати їх довелося більше місяця. І це - на лісисто-болотистій місцевості. На півдні ж, в степу - все як на долоні. Схоже, для відбиття атак, в тому числі з повітря, просто забракло сил. Не даремно Крим перетворювали на військову базу.
А де 11 автобусів , що учора поїхали з Маріуполя до Запоріжжя ? Раша знову обманула ООН И ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ - чі вони разом обманюють Україну ?
хламідяі і ця, як її, забув - радо допомогають