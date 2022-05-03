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Две гражданские женщины погибли в результате вчерашних бомбардировок "Азовстали", - полк "Азов". ВИДЕО+ФОТО 18+

В результате вчерашних мощных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" в Мариуполе войсками РФ погибли две гражданские женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

"Внимание!!! После вчерашних массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами стало известно о гибели двух гражданских женщин", - говорится в сообщении.

"Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной!", - добавляют в "Азове".

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Две гражданские женщины погибли в результате вчерашних бомбардировок Азовстали, - полк Азов 01
Две гражданские женщины погибли в результате вчерашних бомбардировок Азовстали, - полк Азов 02
Две гражданские женщины погибли в результате вчерашних бомбардировок Азовстали, - полк Азов 03

Автор: 

армия РФ (19562) Мариуполь (5722) обстрел (27652) смерть (9244) бомбардировка (452) Азов (800) Азовсталь (377)


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Топ комментарии
+28
Как вообще получилось что Мариуполь окружили и дошло до такого? Почему целые города (Херсон, Мелитополь, Бердянск, Токмак и тд) на юге сдавались без боя, если согласно заявлению Данилюка они были заранее вкурсе, что росия нападет? Что вообще происходило на юге и каким образом утратили такие территории?
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03.05.2022 14:48
+9
Співчуваємо рідним .

А де 11 автобусів , що учора поїхали з Маріуполя до Запоріжжя ? Раша знову обманула ООН И ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ - чі вони разом обманюють Україну ?
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03.05.2022 14:50
+7
правильные вопросы, все это попахивает договорняком.. еще добавлю почему Скифское золото которое так хотели получить рашисты не было эвакуировано из Мелитополя и вообще почему именно там его хранили
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03.05.2022 15:38
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Как вообще получилось что Мариуполь окружили и дошло до такого? Почему целые города (Херсон, Мелитополь, Бердянск, Токмак и тд) на юге сдавались без боя, если согласно заявлению Данилюка они были заранее вкурсе, что росия нападет? Что вообще происходило на юге и каким образом утратили такие территории?
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03.05.2022 14:48 Ответить
Всплывает в памяти восстание в Варшаве при немцах 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой. Чем-то "азовцы" стали неудобны Киеву, но возможно я драматизирую ситуацию и ищу чёрную кошку в подвалах Азовстали...
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03.05.2022 15:17 Ответить
Азов не тільки в Маріуполі. Також там не тільки азов
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03.05.2022 17:04 Ответить
Ймовірно, з Криму задіяли надто потужне угруповання.

З півночі до Києва підібрались теж швидко і вибивати їх довелося більше місяця. І це - на лісисто-болотистій місцевості. На півдні ж, в степу - все як на долоні. Схоже, для відбиття атак, в тому числі з повітря, просто забракло сил. Не даремно Крим перетворювали на військову базу.
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03.05.2022 15:30 Ответить
Это. И снятие заграждений и мин по дороге на Крым.
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03.05.2022 16:13 Ответить
правильные вопросы, все это попахивает договорняком.. еще добавлю почему Скифское золото которое так хотели получить рашисты не было эвакуировано из Мелитополя и вообще почему именно там его хранили
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03.05.2022 15:38 Ответить
Дякуючи зрадникам у сбу на півдні не підірвали жодного мосту уся транспортна інфраструктура сприяла швидкому наступу, ось так були готові і усе знали...
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03.05.2022 16:14 Ответить
Ну а адмирал Баканов выговор получил? может премию сняли? Или ответственность на начальников не распространяется?
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03.05.2022 16:46 Ответить
Як так вийшло? Зелена влада розмінувала підходи з Криму. До війни не готувались, а розказували про шашлики, у тероборони не було взагалі зброї.
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03.05.2022 20:35 Ответить
Співчуваємо рідним .

А де 11 автобусів , що учора поїхали з Маріуполя до Запоріжжя ? Раша знову обманула ООН И ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ - чі вони разом обманюють Україну ?
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03.05.2022 14:50 Ответить
Всі разом. Роблять для раші картинку.
хламідяі і ця, як її, забув - радо допомогають
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03.05.2022 15:05 Ответить
Та мы в курсе.Только кричать не надо.
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03.05.2022 15:16 Ответить
Аркадий, твой сарказм может превратится в пророчество и шо ты потом будешь делать (улыбается)
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03.05.2022 15:25 Ответить
Дорого нам коштує втрата Херсона...Це місто треба негайно звільняти щоб мати шанс на деблокаду Мариуполя.
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03.05.2022 15:42 Ответить
 
 