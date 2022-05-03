На территории "Азовстали" погиб защитник Мариуполя, патрульный полицейский Даниил Сафонов. ФОТО
На территории "Азовстали" в Мариуполе погиб патрульный полицейский Даниил Сафонов, защищавший город с первого дня полномасштабной войны.
Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с ним погибли еще два бойца: они выполняли боевое задание. Когда возвращались, попали под минометный обстрел", - сообщает издание.
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Патрульный рассказывал журналистам, что является переселенцем из Донецка и три года был в АТО.
"Он очень верил, что вернется в свой Донецк", - рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.
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