На территории "Азовстали" погиб защитник Мариуполя, патрульный полицейский Даниил Сафонов. ФОТО

На территории "Азовстали" в Мариуполе погиб патрульный полицейский Даниил Сафонов, защищавший город с первого дня полномасштабной войны.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с ним погибли еще два бойца: они выполняли боевое задание. Когда возвращались, попали под минометный обстрел", - сообщает издание.

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Патрульный рассказывал журналистам, что является переселенцем из Донецка и три года был в АТО.

"Он очень верил, что вернется в свой Донецк", - рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.