РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5837 посетителей онлайн
Новости Фото Война
22 249 0

На территории "Азовстали" погиб защитник Мариуполя, патрульный полицейский Даниил Сафонов. ФОТО

На территории "Азовстали" в Мариуполе погиб патрульный полицейский Даниил Сафонов, защищавший город с первого дня полномасштабной войны.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с ним погибли еще два бойца: они выполняли боевое задание. Когда возвращались, попали под минометный обстрел", - сообщает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Защитники Мариуполя призывают Зеленского вмешаться в ситуацию. ВИДЕО

Патрульный рассказывал журналистам, что является переселенцем из Донецка и три года был в АТО.

"Он очень верил, что вернется в свой Донецк", - рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

На территории Азовстали погиб защитник Мариуполя, патрульный полицейский Даниил Сафонов 01

Мариуполь (5722) Нацполиция (16543) смерть (9244) потери (4418)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 
 