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Российский миллиардер Тиньков покинул РФ: Сюда я больше не ездок, а Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло. ФОТО

Российский миллиардер Олег Тиньков покинул Россию и пожелал, чтобы Украина одержала победу.

Об этом он написал в комментариях в соцсети инстаграмм, передает Цензор.НЕТ.

Олигарх решил уехать из страны из-за угроз со стороны российских властей. Он также заявил, что забирает свои бренды TINKOFF and LA DATCHA из России, чтобы "не марать их кровью российских солдат и жителей Украины"

"Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем Добра и Здоровья", - отмечает он.

Российский миллиардер Тиньков покинул РФ: Сюда я больше не ездок, а Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло 01
Российский миллиардер Тиньков покинул РФ: Сюда я больше не ездок, а Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский миллиардер Тиньков: Кремль заставил меня продать банк за копейки, потому что я выступал против войны

победа (591) россия (96018) Тиньков Олег (5)


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Топ комментарии
+40
Быстро ж ты переобулся. Не так давно было интервью, где это поц полностью поддерживал путлера.
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03.05.2022 15:33
+31
"Бідний" мілліардер, відчув, що щось не так. Тільки я йому не вірю, як не вірю жодному кацапу.
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03.05.2022 15:34
+28
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03.05.2022 16:11
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Быстро ж ты переобулся. Не так давно было интервью, где это поц полностью поддерживал путлера.
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03.05.2022 15:33 Ответить
Він уже бува не Тинько (без -в) ?
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03.05.2022 15:42 Ответить
Чем дальше, тем больше в Рашке будет подобных переобувшихся на лету, которые якобы всегда были против войны и бункерного. Как собственный карман прищемило, так сразу стали ясномыслящими и героически сбежали из страны, вместо борьбы собственно с самим диким режимом. Кукарекать из-за границы безопаснее ведь
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03.05.2022 15:43 Ответить
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03.05.2022 16:11 Ответить
И рапрации до сих пор платят...
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03.05.2022 18:41 Ответить
Но это хороший знак для рашобизнеса. Пох на этого поца, но первая крыса пошла. Так что Рашаник получил первую и пока незаметную пробоину. У Рашаника еще впереди айсберг из санкций за войну с Украиной, но он пройдет так же как в той трагической катастрофе: капитан Титаника, пытаясь отвернуть корабль от айсберга, допустил повреждения ниже ватерлинии вдоль всего борта корабля. И непотопляемый по всем расчетам конструкторов лайнер в течение нескольких часов пошел на дно...
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03.05.2022 15:44 Ответить
Деньги у него забрали и любовь к родине испарилась. Теперь где-нибудь дадут пару копеек и он полюбит новую родину. Мелкая душонка.
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03.05.2022 15:47 Ответить
так это же прекрасно.
и вовсе не переобулся, а осознал свои ошибки
или ты против чтобы за Украину было больше людей?
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03.05.2022 15:49 Ответить
Дорога ложка к обеду. После майских вяличий ни один переобувшийся на лету кацап прощен не будет.
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03.05.2022 15:53 Ответить
Сцылу давай на интервью, если строишь предьявы.
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03.05.2022 15:50 Ответить
забрали би в тебе $9.4 млрд - ще би не так написав
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03.05.2022 16:00 Ответить
https://daily.afisha.ru/news/7076-oleg-tinkov-prizval-sdelat-putina-imperatorom/ - это его интервью? Во-первых, 2017-й год. Во-вторых, в нём он сказал, что голосовать за президента путина не будет. В-третьих, мне кажется, что он просто стебался
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03.05.2022 17:40 Ответить
"Бідний" мілліардер, відчув, що щось не так. Тільки я йому не вірю, як не вірю жодному кацапу.
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03.05.2022 15:34 Ответить
Криси втікають, бо москва тече.
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03.05.2022 15:52 Ответить
Вообще пох на него. Русский - значит *****!
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03.05.2022 16:19 Ответить
Да пшол нах. Никто тебе не поверит. Пока все было хорошо ты сцарю жопу лизал и одобрял войну а как твой хозяин тебя же нагнул раком так ты сразу о демократии запел
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03.05.2022 15:36 Ответить
Тиньков февральское вторжение нигде не одобрял, не гони порожняк.
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03.05.2022 15:57 Ответить
Потому что не успел. Так как увидел что рашисты начали получать п***ды раньше чем он начал хвалить своего сцаря
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03.05.2022 16:01 Ответить
Снова брешешь, он высказался до того, как рашистов погнали из под Киева. Тиньков выпустил антироссийский пост в самые первые дни войны, когда русня убивала пачками тероборону и захватывала город за городом. А сейчас ты ерзаешь на своём вранье, то одобрял, то не успел одобрять.
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03.05.2022 18:55 Ответить
Брехун, ты сказал что он одобрял войну. Покажи где и когда.
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03.05.2022 18:59 Ответить
Хороший кацап - дохлый кацап !
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03.05.2022 15:36 Ответить
Скользкая крыса
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03.05.2022 15:36 Ответить
Якась підозріла... обличчя!
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03.05.2022 15:37 Ответить
Да ну??? Яка радість!!! Пішов ти на ***!
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03.05.2022 15:37 Ответить
Кацапи стають добрими лише коли потрапляють до пекла.
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03.05.2022 15:37 Ответить
Главное вовремя переобутся (с)
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03.05.2022 15:38 Ответить
Странна што нє взарвалася/згарєла актіва. Дебіл *************.
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03.05.2022 15:38 Ответить
Но з громадянства рф не вийшов,так що бла бла бла...
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03.05.2022 15:40 Ответить
Сейчас таких "честных" банкиров "не дававших взятки", "с нуля построивших миллиардные бизнесы" будет пруд пруди. как только у них отнимают деньги - они вдруг вспоминают о человечности и о детских слезах. И становятся ярыми борцами с режимом, с которым прекрасно сотрудничали последние 20 лет.
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03.05.2022 15:41 Ответить
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03.05.2022 15:41 Ответить
помню как в 1991 году, вечером 19 августа комми ложились спать, бережно прижимая партбилет к сердцу, а уже утром 21 августа, все проснулись тотально верующими с крестиками на шеях. это одно из величайших чудес ХХ века - обмен в ночь с 19-го на 21- е партбилетов на крестики. после этого случая, все остальные "чудесные преображения к утру" впечатляют не так сильно )))
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03.05.2022 15:43 Ответить
не єздок чи не єздун
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03.05.2022 15:44 Ответить
Не ездец...
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03.05.2022 15:48 Ответить
Нє єздюк.
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03.05.2022 16:18 Ответить
Не ездло.
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03.05.2022 17:15 Ответить
Хороший удар по "имиджу" **********.
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03.05.2022 15:46 Ответить
Вот что санкции животворящие делают! ✌
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03.05.2022 15:47 Ответить
Важливо не те що він сказав, а те що він зробив. Він виїхав з ********** забравши з собою ті методи управління компаніями двигуном яких він особисто був. Той мудак що позарився на знижку і купив працюючий банк дуже скоро перетворить його на типовий кацапський олігархічний гадюшник який буде обслуговувати фсб.
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03.05.2022 15:48 Ответить
Що не скажеш.".пред вратами рая "
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03.05.2022 15:49 Ответить
Помнится, Ахметов в 2014-ом году тоже с красной рожей возмущался, когда когда у него "молодые республики" начали бизнес отжимать. Даже в гудок гудел! А ведь сначала поддерживал всю ту пи..доту на донбасе.
И ведь, как и Тиньков, честнейшей человек! Бизнес начал с нуля, взяток, конечно-же, не давал. И, конечнечно-же, совсем не бандит! Всё, так сказать, нажито непосильным трудом...
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03.05.2022 15:50 Ответить
он мне всегда нравился
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03.05.2022 15:51 Ответить
Почему в прошедшем времени? Он как бы пока ещё живой...
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03.05.2022 15:53 Ответить
у него лейкоз
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03.05.2022 21:58 Ответить
О запахло чем то жаренным, я думаю дальше больше
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03.05.2022 15:52 Ответить
Якось пофіг на того лаптєногого...
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03.05.2022 15:53 Ответить

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03.05.2022 15:56 Ответить
А какашку ***** нє хотітє?.

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03.05.2022 16:25 Ответить
щас его начнут в эфиры на объеднаном марахвоне тягать, будет учить нас жить
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03.05.2022 15:57 Ответить
как-то пох на него, слишком похож на засланного, типа отой с первого канала
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03.05.2022 15:58 Ответить
Жодному слову манкурта неповірю ніколи
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03.05.2022 15:59 Ответить
""
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03.05.2022 16:02 Ответить
Як там казав Станіславський: "Не вірю!"
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03.05.2022 16:03 Ответить
Не хоче "морать кровью" своє бабло? Він вчора приведений на світ? Війна в Грузії? Чечні? Анексія Криму? Окупація частини Донбасу? Початок повномасштабного вторгнення в Україну?

А як тільки санкції ОСОБИСТО ЙОГО всмажили,то раптом загортанив, що "он на сторонє добра!".
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03.05.2022 16:05 Ответить
АЙ ЯЙ ЯЙ, КАКОЙ "ПРАВИТЛЬНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ КАЦАП ТИНЬКОВ!
Но вот лично я не вере ему. ПРОСТО НЕ ВЕРЮ. Поверю когда он купит и передаст ВСУ роту "Абрамсов" с хорошим дополнительным БК.
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03.05.2022 16:08 Ответить
Роздуплився при лейкозі
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03.05.2022 16:09 Ответить
Комментаторы тут странные. Он с первых дней высказался против войны и поддержал Украину, а потом уже у него бизнес отжали. Не наоборот. Но некоторым лишь бы говном кого-то облить.

Там в принципе с олигархов никто и не поддерживают войну (чисто из-за шкурных интересов, а не морали и человечности), но боятся *****, а Тиньков сегодня-завтра умрет, ему уже нечего боятся, вот он и высказался.
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03.05.2022 16:15 Ответить
Комментаторам всё, что не целование украинского сапога - уже не по нраву.
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03.05.2022 16:57 Ответить
рак?

ну те что давно осели в британанских квартирах
например совладелец альфа груп как его
он думаю мог бы спокойно высказаться
учитывая в какую какаху его бизнес превратился))

хотя это бессмысленно
многие из них не владельцы полноценные всего этого "добра"
пример ходора показал
что если надо, могут забрать все
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03.05.2022 19:46 Ответить
Кацапия ты проклята. Обратный отбор на интеллект дает результаты.
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03.05.2022 16:19 Ответить
І навіть речення англійською наприкінці із закликом "запад сахрані ботакснайє літсо", як минулого інстаграмного разу, не приписав? Отакої
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03.05.2022 17:01 Ответить
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03.05.2022 17:05 Ответить
В Беларуси победило зло.
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03.05.2022 17:15 Ответить
я этому козлу не верю!
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03.05.2022 17:28 Ответить
бренды он забрать может может
а долю акций в банке продал за "бесценок"
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03.05.2022 19:44 Ответить
Вот что санкции животворящие делают
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03.05.2022 20:52 Ответить
Главное вовремя смыться.
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04.05.2022 02:20 Ответить
 
 