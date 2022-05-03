Российский миллиардер Тиньков покинул РФ: Сюда я больше не ездок, а Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло. ФОТО

Российский миллиардер Олег Тиньков покинул Россию и пожелал, чтобы Украина одержала победу.

Об этом он написал в комментариях в соцсети инстаграмм, передает Цензор.НЕТ.

Олигарх решил уехать из страны из-за угроз со стороны российских властей. Он также заявил, что забирает свои бренды TINKOFF and LA DATCHA из России, чтобы "не марать их кровью российских солдат и жителей Украины"

"Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем Добра и Здоровья", - отмечает он.





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