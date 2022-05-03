Российский миллиардер Тиньков покинул РФ: Сюда я больше не ездок, а Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло. ФОТО
Российский миллиардер Олег Тиньков покинул Россию и пожелал, чтобы Украина одержала победу.
Об этом он написал в комментариях в соцсети инстаграмм, передает Цензор.НЕТ.
Олигарх решил уехать из страны из-за угроз со стороны российских властей. Он также заявил, что забирает свои бренды TINKOFF and LA DATCHA из России, чтобы "не марать их кровью российских солдат и жителей Украины"
"Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем Добра и Здоровья", - отмечает он.
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+40 Hennadii Berlovskyi
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+31 Kucher
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+28 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий03.05.2022 16:11 Ссылка
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и вовсе не переобулся, а осознал свои ошибки
или ты против чтобы за Украину было больше людей?
И ведь, как и Тиньков, честнейшей человек! Бизнес начал с нуля, взяток, конечно-же, не давал. И, конечнечно-же, совсем не бандит! Всё, так сказать, нажито непосильным трудом...
А як тільки санкції ОСОБИСТО ЙОГО всмажили,то раптом загортанив, що "он на сторонє добра!".
Но вот лично я не вере ему. ПРОСТО НЕ ВЕРЮ. Поверю когда он купит и передаст ВСУ роту "Абрамсов" с хорошим дополнительным БК.
Там в принципе с олигархов никто и не поддерживают войну (чисто из-за шкурных интересов, а не морали и человечности), но боятся *****, а Тиньков сегодня-завтра умрет, ему уже нечего боятся, вот он и высказался.
ну те что давно осели в британанских квартирах
например совладелец альфа груп как его
он думаю мог бы спокойно высказаться
учитывая в какую какаху его бизнес превратился))
хотя это бессмысленно
многие из них не владельцы полноценные всего этого "добра"
пример ходора показал
что если надо, могут забрать все
а долю акций в банке продал за "бесценок"