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Новости Фото Война
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Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские войска при попытке захвата Киева обустроили свои позиции вокруг столицы Украины. Местонахождение оккупантов обнаружено возле населенных пунктов Гостомель, Здвижовка, Озера, Савенки, Берестянка в Киевской области.

Как они выглядят сейчас – в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ..

Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 01
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 02
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 03
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 04
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 05
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 06
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 07
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 08
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 09
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 10
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 11
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 12
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 13
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 14
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 15
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 16
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 17
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 18
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 19
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 20
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 21
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 22
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 23

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 70-летняя бабушка помогла ВСУ уничтожить 100 единиц вражеской техники в Мотыжине. Смелость стоила ей жизни. ВИДЕО

Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 24
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 25
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 26
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 27
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 28
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 29
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 30
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 31

Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 32
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 33
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 34
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 35
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 36
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 37
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 38
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 39
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 40
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 41
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 42
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 43
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 44
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 45
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 46
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 47
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 48
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 49
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 50
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 51
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 52
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 53
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 54
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 55
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 56

Також дивіться: Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля


Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 57
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 58

Залишки знищеного гелікоптера російських окупантів.

Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 59
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 60
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 61
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 62
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 63
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 64
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 65
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 66
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 67
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 68
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 69

Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 70
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 71
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 72
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 73
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 74
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 75
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 76
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 77
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 78
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 79

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Установлены лица почти 900 российских захватчиков, которые совершали зверства в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО


Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 80
Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом 81

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

армия РФ (19562) Киевская область (4186) Богачук Олег (1462) Гостомель (107)


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Топ комментарии
+36
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03.05.2022 18:33
+27
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03.05.2022 18:37
+14
На ******** накопали,сразу видно, что росияне делали. Все через жопу, бестолковый народ.
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03.05.2022 18:27
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зацените мульт уматовый: приключения москаля в Украине ))
https://twitter.com/i/status/1520886716017655808
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03.05.2022 18:25 Ответить
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03.05.2022 18:34 Ответить
свино-фауна...
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03.05.2022 18:25 Ответить
какая там фауна? Клоака!
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03.05.2022 18:28 Ответить
"русский мир" во всей красе. Для истории надо оставить и побольше задокументировать
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03.05.2022 18:26 Ответить
и не одного зашкваренного орка на фото. Абыдно однако
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03.05.2022 18:27 Ответить
12 фото снизу, не?
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03.05.2022 18:39 Ответить
Ні, то саморобний 'манєкєн' )
Їх там пару валяється на в'їзді до Озер.
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03.05.2022 19:06 Ответить
Схоже "да"
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03.05.2022 19:29 Ответить
На ******** накопали,сразу видно, что росияне делали. Все через жопу, бестолковый народ.
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03.05.2022 18:27 Ответить
В общем, первобытные люди, тупиковая ветка
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03.05.2022 18:28 Ответить
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03.05.2022 18:33 Ответить
Ром "Капитан Морган" пили. Пираты ХХI века, ***...
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03.05.2022 18:34 Ответить
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03.05.2022 18:37 Ответить
Ух и дали им тут звизды!!! Слава ЗСУ!!!
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03.05.2022 18:38 Ответить
Сміттєва армія кацапів.
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03.05.2022 18:43 Ответить
Не удивительно. В Украину приехало едкостное быдло из быдло-страны.
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03.05.2022 18:47 Ответить
Наче кроти рили.
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03.05.2022 18:50 Ответить
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03.05.2022 19:30 Ответить
Жиза ) В мене в Бучі сперли робота-пилесмокчувача а станцію залишили
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03.05.2022 20:37 Ответить
асвабадетеле...****!!! Чтоб вы все передохли и чтоб ваша проклятая рашистская ********* развалилась на отдельные города-народные республики. И чтоб КАЖДАЯ из этих республик враждовала со всеми другими и чтоб на раССею пришла вечная война, как вы проклятые кацапы любите. Чтоб вы дохли сражаясь друг с другом. Чтоб земля ваша не родила. Чтоб голод и всякая моровая язва и болезнь посетила КАЖДЫЙ ваш проклятый дом. Да не будет вам прощения ни в этом веке, ни в будущем. Да будут имена ваши поганые истерты из Книги Жизни. Да станете на Страшном Суде ошуею Господа и да пойдете в проклятие вечное и геену огненную, где вам каинитам-сатанистам самое место. Будьте прокляты раССеянские мраZи. Аминь.
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03.05.2022 19:47 Ответить
Вони рили рилом..облаштовувались надовго,вести війну.
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03.05.2022 19:47 Ответить
Ох і тварюки-найманці-запроданці
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03.05.2022 20:42 Ответить
просто: підараси-кацапи
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03.05.2022 22:42 Ответить
Кацапи це гандонеску реальні.
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04.05.2022 13:43 Ответить
Доброго вечора, підкажіть будь ласка де знаходиться броньована вантажівка, дуже потрібне її місце знаходження
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24.05.2022 22:48 Ответить
 
 