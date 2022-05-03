Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские войска при попытке захвата Киева обустроили свои позиции вокруг столицы Украины. Местонахождение оккупантов обнаружено возле населенных пунктов Гостомель, Здвижовка, Озера, Савенки, Берестянка в Киевской области.

Как они выглядят сейчас – в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ..















































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Залишки знищеного гелікоптера російських окупантів.











































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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ