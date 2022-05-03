Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские войска при попытке захвата Киева обустроили свои позиции вокруг столицы Украины. Местонахождение оккупантов обнаружено возле населенных пунктов Гостомель, Здвижовка, Озера, Савенки, Берестянка в Киевской области.
Как они выглядят сейчас – в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ..
Залишки знищеного гелікоптера російських окупантів.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+36 Йцу Кенг #461207
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https://twitter.com/i/status/1520886716017655808
Їх там пару валяється на в'їзді до Озер.