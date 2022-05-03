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В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в "попытке теракта". ФОТОрепортаж

"Министерство внутренних дел" Приднестровья заявило об обнаружении якобы украинского дрона со взрывным устройством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Беспилотник будто бы обнаружили в ночь на 3 мая рядом с телерадиоцентром "Маяк", который находится под усиленной охраной после взрывов антенн на прошлой неделе.

"Специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз. К летательному аппарату была прикреплена пластиковая 5-литровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной около 60 см и 25 см в диаметре из 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы", - заявили в релизе "МВД".

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В нем отмечают также, что беспилотник якобы был запущен с украинской стороны.

"Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. Если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - говорится в сообщении.

В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в попытке теракта 01
В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в попытке теракта 02
В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в попытке теракта 03
В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в попытке теракта 04
В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в попытке теракта 05

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Автор: 

беспилотник (3723) клевета (166) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+78
Якби ви гандони кацапськи були потрібні Україні, то вас би гаубицями 155 мм, з землею зрівняли!
А не сотнею грамів вибухвки на дроні.
Лайно кацапське.
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03.05.2022 18:56
+61
это шо???
из говна и палок - это к рахе !!!
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03.05.2022 18:56
+45
написали бы хоть баллончикм "Барактар", чтобы хоть кто-то поверил ))
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03.05.2022 18:57
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Якби ви гандони кацапськи були потрібні Україні, то вас би гаубицями 155 мм, з землею зрівняли!
А не сотнею грамів вибухвки на дроні.
Лайно кацапське.
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03.05.2022 18:56 Ответить
А ті дебіли з анклаву так іпросяться нарватись на звіздюліну.
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03.05.2022 19:57 Ответить
это шо???
из говна и палок - это к рахе !!!
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03.05.2022 18:56 Ответить
эта наноонано технологии сколсофских оркоф...
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03.05.2022 19:07 Ответить
Это что за хрень они соорудили? Во долбо..бы!
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03.05.2022 18:56 Ответить
І по чому видно, що це український дрон? Навпаки, на фото він білими "пов'язками" перемотаний, так що кацапський.
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03.05.2022 18:57 Ответить
написали бы хоть баллончикм "Барактар", чтобы хоть кто-то поверил ))
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03.05.2022 18:57 Ответить
Крім того мали бути ще синьо-жовтий прапорець і неодмінно націоналістична література)
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03.05.2022 19:02 Ответить
Новенькая книга Майн Кампф, как в Марике на базе Азова 😂
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03.05.2022 19:04 Ответить
Подпись неразборчиво.
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03.05.2022 19:05 Ответить
А поддельные украИнские паспорта куда уже делись ? Без них - незачет !
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03.05.2022 19:10 Ответить
Кацапье - это просто гении идиотизма.
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03.05.2022 18:59 Ответить
Так это же, Орлан 10 , это москали
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03.05.2022 18:59 Ответить
Орлан 10 -- в першу чергу Ізраїль, а потім вже москалі...
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03.05.2022 19:14 Ответить
Без візитки Яроша нє щітаєцца.
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03.05.2022 19:01 Ответить
Басурін у відряджені в Тирасполі?
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03.05.2022 19:01 Ответить
Тираспольские ******** по жизни тупие, хорошо бухают, сами ни на что не способни, им нужен хазяин как и свинособакам из рахи. Давно би всьо решили сами с Молдовой и Европой, но дибилизм и совкодрочерство не дают мислить
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03.05.2022 19:02 Ответить
Егеш!
Саме так і виглядають Українські безпілотники...
Канистра, шмат якогось паролону й пів метра дротів, ага...
Тепер хай оркі подумають - яке ж тоді гівно їхні танки, БеТееРи, катери й інші "анало-говнєти", якщо ми їх оттакими купками лахміття рвем в соплі...
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03.05.2022 19:02 Ответить
Тк там и написано 20кг маде ин чай и затерто.
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03.05.2022 19:03 Ответить
Такі дрони можна купити у кожному воєнторзі у Бендерах.
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03.05.2022 19:03 Ответить
Если честно , то "Воронежу" действительно нужно готовиться к какой-то ***** - плешЫвый перед мобилизацией точно где-то/кого-то взорвет . У него примета есть такая ....
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03.05.2022 19:05 Ответить
Пепелац явно позичений фсбою в контрабасів
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03.05.2022 19:05 Ответить
"Міністерство внутрішніх справ" Придністров'я - шукав не найшов на мапі світу такої країни Придністров'я і не скигліть або подавайте в суд якби і наша вибухівка це війна, хочете щоб бомби летіли з одного боку так не буває
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03.05.2022 19:05 Ответить
дрон китайський-до чого тут Україна?
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03.05.2022 19:06 Ответить
Хай Лукашенка спитають, - у того є всі карти.



2 марта 2022 11:00
В МИД вызвали посла Беларуси в связи с "фото Лукашенко": Он объяснил, что стрелка на карте в сторону Молдовы - ошибка и что никто на нас нападать не собирается
Из-за карты боевых действий, опубликованной пресс-службой президента Беларуси, на которой одна из стрелок предполагаемого наступления нацелена прямиком на Тирасполь, посла Беларуси вызвали в МИДЕИ для объяснений
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03.05.2022 19:08 Ответить
"а я сейчас вам пакажу, аткуда гатовілась нападєніє"..©
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03.05.2022 19:11 Ответить
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03.05.2022 19:24 Ответить
Це не теракт, а денацифікацієя та демілітаризація.
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03.05.2022 19:08 Ответить
Візітку Яроша - нє?
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03.05.2022 19:10 Ответить
На мордорських ТБпомийках сьогодні вечером буде свято, соловйові-скабєєві будуть розповідати про українські ВПС, тобто що від них "залишилося" завдяки "спєцопєрациі)
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03.05.2022 19:10 Ответить
Хай ще в Гутерріша і Столтенберга запитають, може, хтось з них загубив.
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03.05.2022 19:11 Ответить
ДРОН КИТАЙСЬКИЙ НАПОВНЕННЯ РАШИСТСЬКЕ! ДЕБИЛИ ХОТЬ БИ ПОРТРЕТ БАНДЕРИ СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА НАКЛЕЇЛИ. ВИДНО ЩО ******* ЯК І ЇХ ПРЕЗЕРВАТИВ ПУЙЛО!
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03.05.2022 19:12 Ответить
оце маразматики-контрабандисти!
21 вік !!!
ілону маску покажіть свій винахід, та у середній вік відправляйтеся!!!
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03.05.2022 19:12 Ответить
Где визитка Яроша?
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03.05.2022 19:13 Ответить
все скотчем перемотувати це москальські нанотехнології а ля аналоговнєт
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03.05.2022 19:17 Ответить
Та е…те вы уже по этим долб…м чтоб успокоились
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03.05.2022 19:23 Ответить
ДЛнр,Пмры-повна дегенерація за відносно невеличкий термін.
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03.05.2022 19:24 Ответить
А де візитка Яроша?без неї не вірю!)))))
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03.05.2022 19:30 Ответить
Так там картошка - беларуский след
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03.05.2022 19:34 Ответить
Да пашли нах. со своими фейками. Если бы Украина хотела что то взорвать то не страдала бы такой примитивной детской х***ней как канистры с проводами и нормальную взрывчатку сделали бы. Да и вообще насрать на росийские фейки, Скорее всего ето чтобы отвлечь внимание.
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03.05.2022 19:35 Ответить
Так вроде канистры в дронах ето аналоговнет ноу-хау розийской армии
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03.05.2022 19:37 Ответить
З гівна, палок та пластикових бутилок - до москалів, тільки вних є такі технології.
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03.05.2022 19:38 Ответить
Тупо пытаються дальше раскачать уже проваленный фейк. Тупой народ!
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03.05.2022 19:40 Ответить
Нахрена взрывать ваш Маяк? вы ж там все уже подпилили!
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03.05.2022 19:42 Ответить
А візитку Яроша вони часом не знайшли?
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03.05.2022 19:47 Ответить
А візитівка Яроша там була?
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03.05.2022 20:02 Ответить
дети. ну шо с них возьмеш.
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03.05.2022 20:23 Ответить
Фальшивка. Там должны ещё лежать Украинский паспорт, зелёный парик и майн кампф.
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03.05.2022 20:56 Ответить
І шматок сала 2х3 метра
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03.05.2022 21:53 Ответить
а там дунайское сало шаровары бендеры и все жовто блакитне а еще черно красные труселя самого гитлера .....р
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04.05.2022 01:27 Ответить
 
 