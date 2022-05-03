В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в "попытке теракта". ФОТОрепортаж

"Министерство внутренних дел" Приднестровья заявило об обнаружении якобы украинского дрона со взрывным устройством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Беспилотник будто бы обнаружили в ночь на 3 мая рядом с телерадиоцентром "Маяк", который находится под усиленной охраной после взрывов антенн на прошлой неделе.

"Специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз. К летательному аппарату была прикреплена пластиковая 5-литровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной около 60 см и 25 см в диаметре из 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы", - заявили в релизе "МВД".

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В нем отмечают также, что беспилотник якобы был запущен с украинской стороны.

"Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. Если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - говорится в сообщении.











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