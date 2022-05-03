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Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Служебные собаки нередко выполняют не менее важные задания, чем военнослужащие.

Это подчеркивают в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, комментируя передачу полицейскими-кинологами из США бронежилетов для служебных собак, информирует Цензор.НЕТ.

"За границей служебные собаки полицейских, пограничников и саперов обязательно имеют на себе бронежилеты, поэтому теперь и наши четырехлапые помощники, которые будут привлекаться на службу в опасных районах, тоже будут защищены. Такой жилет способен защитить собаку от обломков, огнестрельного, холодного оружия, от ударов камнями и палками и не мешает двигаться. Поэтому теперь наши четвероногие напарники вооружены и защищены на страже государственных рубежей", - говорится в сообщении.

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Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ 01
Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ 02
Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ 03

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Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ 04
Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ 05
Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ 06

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Автор: 

Госпогранслужба (6546) пограничники (1579) собаки (196) Бронежилет (131)


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Топ комментарии
+21
нифигасе. прикольно. и полезно. четырелапые спецеазовцы.
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03.05.2022 19:24
+20
броники для Байроктарчиков ))))

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03.05.2022 19:28
+16
Дякуємо США 👍🏼✊🙏🏼❤️
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03.05.2022 19:25
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нифигасе. прикольно. и полезно. четырелапые спецеазовцы.
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03.05.2022 19:24 Ответить
Хунта одобрямс👍
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03.05.2022 19:30 Ответить
Дякуємо США 👍🏼✊🙏🏼❤️
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03.05.2022 19:25 Ответить
броники для Байроктарчиков ))))

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03.05.2022 19:28 Ответить
Броньованы комісари Рекси - будуть гризти альошей і ваньок на раз два три!
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03.05.2022 19:29 Ответить
І Патрончику буде бронежилет?🥰🥰🥰
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03.05.2022 19:30 Ответить
Буде! І марка від Укрпошти нашому Патрончику теж буде: https://wz.lviv.ua/news/456585-marka-iz-patronom «Укрпошта» випустить марку із Патроном (ФОТО)
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03.05.2022 20:07 Ответить
У Патрончика есть бронежелетик, а как же без него...😊
https://www.youtube.com/watch?v=MlmbiXRCuMc
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03.05.2022 22:24 Ответить
Дякуємо!
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03.05.2022 19:35 Ответить
Непереможні песобандеріцв
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03.05.2022 19:37 Ответить
Прикольно)))
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03.05.2022 19:38 Ответить
а разгрузки дадут?
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03.05.2022 19:41 Ответить
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03.05.2022 20:01 Ответить
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03.05.2022 19:41 Ответить
собака тоже солдат Украины и должна быть защишена. Спасибо американским друзьям.
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03.05.2022 19:42 Ответить
Якi собачки красунчики! Нехай всi будуть живi-здорoвi!
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03.05.2022 20:13 Ответить
Ну, и хто їх, собачок, буде вчити рідній мові.
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03.05.2022 20:21 Ответить
А тактические очки ?
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03.05.2022 20:59 Ответить
А шоломи?
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03.05.2022 21:15 Ответить
Зимні та літні!
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03.05.2022 22:00 Ответить
Красені-захисники!

Слава українським песикам!
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03.05.2022 21:25 Ответить
Собакены довольны )))))
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03.05.2022 21:51 Ответить
чапы по кличке хрюшки)
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04.05.2022 01:28 Ответить
 
 