Полицейские-кинологи из США передали пограничникам бронежилеты для служебных собак, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Служебные собаки нередко выполняют не менее важные задания, чем военнослужащие.

Это подчеркивают в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, комментируя передачу полицейскими-кинологами из США бронежилетов для служебных собак, информирует Цензор.НЕТ.

"За границей служебные собаки полицейских, пограничников и саперов обязательно имеют на себе бронежилеты, поэтому теперь и наши четырехлапые помощники, которые будут привлекаться на службу в опасных районах, тоже будут защищены. Такой жилет способен защитить собаку от обломков, огнестрельного, холодного оружия, от ударов камнями и палками и не мешает двигаться. Поэтому теперь наши четвероногие напарники вооружены и защищены на страже государственных рубежей", - говорится в сообщении.

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