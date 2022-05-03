Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Полиция задокументировала последствия удара по коксохимическому заводу в Авдеевке, есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены. Количество жертв уточняется. На месте работали полицейские и спасатели."







Первую помощь пострадавшим оказывали парамедики из состава полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

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