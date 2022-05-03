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Новости Фото Война
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Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Полиция задокументировала последствия удара по коксохимическому заводу в Авдеевке, есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке 01

"Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены. Количество жертв уточняется. На месте работали полицейские и спасатели."

Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке 02
Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке 03
Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке 04

Первую помощь пострадавшим оказывали парамедики из состава полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Читайте: В результате обстрела оккупантами Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены, – Донецкой ОВА

Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке 05

Открытое уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (27652) Нацполиция (16546) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+25
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03.05.2022 20:28
+5
Є в мене мрія що цей день прийде

Розквітне знов прекрасна Україна

І в лютих муках здохне кожен окупант

Але спочатку ... вся його родина
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03.05.2022 20:45
+2
Пво? де воно?не чули.
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03.05.2022 20:32
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03.05.2022 20:28 Ответить
Пво? де воно?не чули.
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03.05.2022 20:32 Ответить
Какое пво в Донецкой области? Как ты себе это представляешь?
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03.05.2022 20:40 Ответить
Я про Донець взагалі мовчу, і так знаю, що нема. Раз вже у Львові в 500м від мене ракети падають, то пво очевидно немає.
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03.05.2022 20:59 Ответить
Дорогущие и модные противоракетные установки аля Пэтриот, Железный купол имеют далеко не 100% перехвата. А у нас пво это старые зенитные пушки или ручные зенитные комплексы, которые позволяют далеко не все перехватить.
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03.05.2022 21:21 Ответить
Пэтриот и Железный купол - 90% перехвата. С-300 - до 70%. Как Байден подпишет лэнд-лиз (почему еще не подписал???) срочно надо ввозить Пэтриот.
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03.05.2022 21:53 Ответить
Какое ПВО против Урагана? Там подлетное время - 1 минута.
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03.05.2022 21:54 Ответить
Там жо линии фронта 2 км. Какое может быть ПВО?
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03.05.2022 20:41 Ответить
К тому же это не ПВО, а по сути ПРО нужно. Космическое. Лазерное.
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03.05.2022 21:55 Ответить
Лучше ответь - какой может быть завод????
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03.05.2022 22:38 Ответить
Людей сколько раз просили эвакуироваться оттуда?
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03.05.2022 20:33 Ответить
Є в мене мрія що цей день прийде

Розквітне знов прекрасна Україна

І в лютих муках здохне кожен окупант

Але спочатку ... вся його родина
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03.05.2022 20:45 Ответить
Я не розумію людей!Як можна було працювати, коли поруч фронт..
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03.05.2022 20:46 Ответить
кушать захочешь - пойдешь работать
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03.05.2022 20:54 Ответить
А якого ху. біля лініїї фронту завод працює і люди на ньому працюють?!!
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03.05.2022 21:16 Ответить
Люди- фигня. Заводик должен работать.
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03.05.2022 22:37 Ответить
Заводик не робе проте хтось має підтримувати обладнання. Влітку я сам сідав у міський автобус на цій самій зупинці. Якби завод працював загиблих було б набагато більше!
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03.05.2022 23:08 Ответить
 
 