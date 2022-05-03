16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Ривненщине вследствие столкновения бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 16 человек.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Сытное Дубенского района. Вследствие столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек.

Сейчас известно о шести травмированных. На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские отделения города Радивилов и Дубенского районного отдела", - говорится в сообщении.

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью. Информация будет обновляться.





В ГСЧС сообщили, что 3 мая около 19:50 в с. Сытное Дубенского района на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение бензовоза с автобусом с последующим возгоранием. В 20:13 пожар локализован, в 20:35 - ликвидирован.

Предварительно 17 погибших, 6 человек пострадали. На месте работают от ГСЧС 24 спасателя и 6 единиц техники.

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