16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Ривненщине вследствие столкновения бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 16 человек.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
"Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Сытное Дубенского района. Вследствие столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек.
Сейчас известно о шести травмированных. На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские отделения города Радивилов и Дубенского районного отдела", - говорится в сообщении.
Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью. Информация будет обновляться.
В ГСЧС сообщили, что 3 мая около 19:50 в с. Сытное Дубенского района на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение бензовоза с автобусом с последующим возгоранием. В 20:13 пожар локализован, в 20:35 - ликвидирован.
Предварительно 17 погибших, 6 человек пострадали. На месте работают от ГСЧС 24 спасателя и 6 единиц техники.
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Навіть не знаю, як такому запобігти...
Хіба що бензовози з поліцейським супроводом пускати...
Чи то автобус так виглядає?
Силуетом (з лобовим склом) схожий на силует будинку...
все з коліс, резервів нема і не треба
Большой привет "Большому строительству"!
Яка дозволена швидкість руху на даному типі автошляху?
Люди, не обганяйте в місцях, де це заборонено або небезпечно через щільний трафік. Краще проїдьте ті 5 км в когось на хвості і обганяйте на розширенні дороги чи коли буде менше зустрічних авто. Ну йомайо, ви ж підставляєте не тільки себе, а і тих, хто не встигне вирулити у випадку ДТП
Це ж не може бути 2 різні аварії.