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Новости Фото ДТП
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16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Ривненщине вследствие столкновения бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 16 человек.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Сытное Дубенского района. Вследствие столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек.

Сейчас известно о шести травмированных. На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские отделения города Радивилов и Дубенского районного отдела", - говорится в сообщении.

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью. Информация будет обновляться.

16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка 01
16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка 02

В ГСЧС сообщили, что 3 мая около 19:50 в с. Сытное Дубенского района на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение бензовоза с автобусом с последующим возгоранием. В 20:13 пожар локализован, в 20:35 - ликвидирован.

Предварительно 17 погибших, 6 человек пострадали. На месте работают от ГСЧС 24 спасателя и 6 единиц техники.

Смотрите также: Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке. ФОТОрепортаж

16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка 03
16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка 04
16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка 05
16 человек погибли вследствие ДТП на Ривненщине: столкнулись маршрутка, бензовоз и легковушка 06

Автор: 

ДТП (7684) Нацполиция (16549) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+27
ще цього бракувало.. (((
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03.05.2022 21:53
+25
Впевнений, що це якесь бидлота на легковикові. Скільки разів бачив, що пре, падло, по зустрічній тобі в лоб, бо вважає, що інші пригальмують, та пропустять. Але й можуть і не успіти, бо не розраховують на придурків.
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03.05.2022 22:00
+22
Ужас. Просто нет слов.
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03.05.2022 21:53
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ще цього бракувало.. (((
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03.05.2022 21:53 Ответить
Ужас. Просто нет слов.
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03.05.2022 21:53 Ответить
Ще й будинки зачепили...
Навіть не знаю, як такому запобігти...
Хіба що бензовози з поліцейським супроводом пускати...
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03.05.2022 21:54 Ответить
Які ще будинки? Це ж траса. Дві смуги. Винуватець вочевидь водій легковика. Всі ж на нервах - війна.
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03.05.2022 21:59 Ответить
А на третій фото що горить?
Чи то автобус так виглядає?
Силуетом (з лобовим склом) схожий на силует будинку...
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03.05.2022 22:04 Ответить
Будинки там тільки при фантастичній уяві
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03.05.2022 22:09 Ответить
та мажор мабуть якийсь. вони інакше і їздити не вміють. скільки було скандалів і смертей з ними в мирний час.
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03.05.2022 22:14 Ответить
На жаль, і без мажорів вистачає дебілів на дешевих авто, яким терміново треба обігнати когось, хто їде на 10 км/год повільніше за них. То переключися на 4-ту і проїдь трішки повільніше якийсь час, поки буде можливість безпечно обігнати.
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03.05.2022 22:20 Ответить
А до війни таке траплялося з якої причини?))) зає...ли вже невігласи порушники пдр вигадувати причини...
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03.05.2022 22:23 Ответить
траса дві смуги...?))) Київ-Чоп траса дві смуги? порахуй скільки ця траса дві смуги проходить селами...
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03.05.2022 22:26 Ответить
Треба не порушувати правила дорожного руху. Хтось їхав швидко або хотів обігнати там те не треба було,або хтось був на підпитку .Якщо всі дотримуються правил руху ,такого не трапляється .Нажаль все це результат недбалісті якогось водія.Ось так.Дуже сумно
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03.05.2022 22:04 Ответить
що за триздець, 16 небойових втрат просто на пустому місці...
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03.05.2022 21:55 Ответить
+ ще мінімум одна 22-річна дівчина ц іншій дтп на Рівненщині. 2-є в лікарні. Легковик під фуру, на щустрічну виліз. Плюс два легковика зачепило, один з них на даху. І на Хмельниччині смертельна дтп. День такий? Магнітні бурі?
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03.05.2022 22:36 Ответить
Це просто жахливо...
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03.05.2022 21:59 Ответить
бензовозів багато, їдуть швидко, щоб встигнути розвезти по заправках...
все з коліс, резервів нема і не треба
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03.05.2022 22:30 Ответить
Проблема в тому, що мусарня абсолютно нічого не робить для того, щоб водії виконували ПДР .
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03.05.2022 22:00 Ответить
Якщо у керманича сміття в голові, жодна мусорня нічого не вдіє
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03.05.2022 22:11 Ответить
дак відмазуються ж мажори. а босс їх прикриває.
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03.05.2022 22:16 Ответить
Впевнений, що це якесь бидлота на легковикові. Скільки разів бачив, що пре, падло, по зустрічній тобі в лоб, бо вважає, що інші пригальмують, та пропустять. Але й можуть і не успіти, бо не розраховують на придурків.
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03.05.2022 22:00 Ответить
І війни не потрібно .....
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03.05.2022 22:02 Ответить
Білий день, суха дорога без поворотів, - як таке стається? Хтось хотів обігнати бензовоз ?
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03.05.2022 22:03 Ответить
Двосмугова дорога з вузькими узбіччями, плюс повна відсутність культури водіння автомобіля у багатьох за кермом. На жаль...
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03.05.2022 22:04 Ответить
Обочина там нормальная. А вот то, что межгосударственная дорога двухполосная - это 100% ДТП были, есть и будут. При таком плотном потоке движения, обгон - это выезд на встречку.
Большой привет "Большому строительству"!
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03.05.2022 22:22 Ответить
То не обганяй, поки вузько. Час від часу там розширення дороги до 4-х полос. Позавчора їхав. Чудова дорога і жодних проблем з обгоном
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03.05.2022 23:15 Ответить
не обгонять часами тяжело и таких обгонов нужно делать десятки сотни если одна полоса
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04.05.2022 00:01 Ответить
"десятки і сотні обгонів"???

Яка дозволена швидкість руху на даному типі автошляху?
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04.05.2022 13:30 Ответить
Бо поспішати не треба. ДТП в 90% через перевищення швидкості і переоцінці власних можливостей
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03.05.2022 22:06 Ответить
Позавчора їхав цією трасою...

Люди, не обганяйте в місцях, де це заборонено або небезпечно через щільний трафік. Краще проїдьте ті 5 км в когось на хвості і обганяйте на розширенні дороги чи коли буде менше зустрічних авто. Ну йомайо, ви ж підставляєте не тільки себе, а і тих, хто не встигне вирулити у випадку ДТП
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03.05.2022 22:04 Ответить
жах...
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03.05.2022 22:05 Ответить
бл@аааа....
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03.05.2022 22:08 Ответить
Fuck
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03.05.2022 22:15 Ответить
Колись Гена Москаль пропонував усі авто оснастити відео реєстраторами та приймати їх записи у суді. І він був правий. Бо розвелося бидлоти не міряно. Учора у селі, на закритому повороті мене обігнало авто на швидкості десь у 100 км з ризиком втупитися у зустрічну машину. Цього барана можна би було покарати, якщо би була прийнята ця норма, і може у наступному разі люди живі залишаться.
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03.05.2022 22:16 Ответить
це пздц
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03.05.2022 22:33 Ответить
Не виключено ДРГ кацапів.
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03.05.2022 22:44 Ответить
Без ДРГ дурнів хватає, а зараз всі "поклали" на правила дорожнього руху
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03.05.2022 23:01 Ответить
Яке жахіття невже мало війчни ? ,швидше всього це диверсія.
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03.05.2022 22:53 Ответить
Кожен рік на дорогах України гинуло біля 5 тис людей!!! Це когось хвилювало? Та мало того ще всякі ідіоти писали що перевищення швидкості нідочого, хоча в більшості дтп це основний фактор!
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03.05.2022 22:58 Ответить
я як водій дивлюсь як зараз стали їздити. Це жах. Народ втратив страх повністю. Третина ігнорує світлофори, подвійну роздільну смугу. Прямо на очах поліції.. Тим мабудь діла немає. Камери заміру швидкості виключили, знаки обмеження швидкості також познімали...Бачимо результат. Хто там винен то вияснять, але впевнений хтось добикувався.
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03.05.2022 22:59 Ответить
ВІТьОк добикувався. Пер на все, очі вилупив
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03.05.2022 23:26 Ответить
Во всём этом, виновата скорость, и невнимательность самих водителей, а также халатное отношение ко всем окружающим. А возможно даже, кто-то из водил был под градусом или под наркотой, что очень часто такое случается на жаль.
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03.05.2022 23:07 Ответить
виновата не скорость а преступность тех кто за рулем - они не уважают ни себя ни других водителей
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04.05.2022 00:02 Ответить
Вже 27 загиблих... ЖАХ. Куди він так летів?
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03.05.2022 23:24 Ответить
Нічого не розумію, тут пише, що аварія сталась після 19 год. Я там проїжджав, був великий затор і обгорілі машини десь о 17 год.
Це ж не може бути 2 різні аварії.
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04.05.2022 00:13 Ответить
Ага, реально 2 аварії зі згорілими авто на Рівненщині
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04.05.2022 01:48 Ответить
закляте місце якесь там постійно трапляються аварії відколи трасу проклали
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04.05.2022 00:28 Ответить
Ага, дивина, траса міжнародного значення з 2 смуг.
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04.05.2022 01:49 Ответить
Что за день такой?.Обстреляли 7 областей по железодорожке и ещё эта авария с погибшими .На коксохиме 10 погибших.Ну сегодня просто закошмаренный день.
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04.05.2022 00:32 Ответить
 
 