По ряду населенных пунктов Луганщины оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары, погибли два человека, - ОВА. ФОТО

По Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 нанесены ракетно-бомбовые удары, за сутки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Кроме того, оккупанты проводили штурмовые действия в районе Попасной, где бои продолжаются.

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", – отметил Гайдай.

Погибли два человека – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранены две женщины из Лисичанска.

В частности, совершено 10 артобстрелов Лисичанска, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горской громад.

Как отмечается, повреждены 45 домов и других объектов.

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Четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехове, шесть – в Рубежном, четыре – в Горском, четыре – в Попасной, два – во Врубовке.

В Лисичанске пламенем было охвачено здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных заболеваний и одну из школ города. В Сиротино – единственная в населенном пункте школа. В Северодонецке – торговый центр.

"Между тем на фронте отбиты 12 атак врага - уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и девять автомобилей врага. Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – напоминает Гайдай.