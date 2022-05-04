Общие потери РФ с начала войны – около 24,5 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 077 танков и 2 610 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 мая потери личного состава противника составляют около 24,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 24500 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1077 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 2610 (+43) ед,
артиллерийских систем - 491 (+16) ед,
РСЗО - 163 (+1) ед,
средств ПВО - 81 (+1) ед,
самолетов - 194 (+0) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
кораблей /катеров - 10 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).
Специальной техники - 38 (+0).
Крылатые ракеты - 87 (+3).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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@bryhynets
Коли Зеленський говорить про «територіальну цілісність» він говорить про стан на 24.02.22 - це ми усі повинні мати на увазі, бо для більшості українців це сприймається так, як зазначено в Конституції.
Далі свіжа президентська цитата:
«Відновити територіальну цілісність - це наше завдання номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого" - розповів президент в свіжому в інтерв'ю Wall Street Journal
PS: Відомо, що у стада свинопсів, офіцерів і бути не може, але...