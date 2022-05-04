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Новости Фото Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 24,5 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 077 танков и 2 610 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 мая потери личного состава противника составляют около 24,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 24500 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем - 491 (+16) ед,

РСЗО - 163 (+1) ед,

средств ПВО - 81 (+1) ед,

самолетов - 194 (+0) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,

кораблей /катеров - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).

Специальной техники - 38 (+0).

Крылатые ракеты - 87 (+3).

Читайте: Оккупанты уничтожают транспортную инфраструктуру Украины: нанесены ракетные удары по объектам в 8 областях, - Генштаб ВСУ

Общие потери РФ с начала войны – около 24,5 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 077 танков и 2 610 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) техника (1746) потери (4419)


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Топ комментарии
+13
Олександр Бригинець
@bryhynets
Коли Зеленський говорить про «територіальну цілісність» він говорить про стан на 24.02.22 - це ми усі повинні мати на увазі, бо для більшості українців це сприймається так, як зазначено в Конституції.
Далі свіжа президентська цитата:
«Відновити територіальну цілісність - це наше завдання номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого" - розповів президент в свіжому в інтерв'ю Wall Street Journal
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04.05.2022 09:23
+9
Наши деды отцы защитили мир от немецких нацистов. Украинская армия продолжила их дело и защищает мир от российских нацистов. Потери фашисткой российской армии это лучший подарок украинскому народу на 9 мая. Спасибо вам!
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04.05.2022 09:29
+8
Щось літаки перестали збиватися. І таке враження, що замість танків вони все частіше й частіше застосовують БМП, БТР, МТЛБ.
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04.05.2022 09:36
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Олександр Бригинець
@bryhynets
Коли Зеленський говорить про «територіальну цілісність» він говорить про стан на 24.02.22 - це ми усі повинні мати на увазі, бо для більшості українців це сприймається так, як зазначено в Конституції.
Далі свіжа президентська цитата:
«Відновити територіальну цілісність - це наше завдання номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого" - розповів президент в свіжому в інтерв'ю Wall Street Journal
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04.05.2022 09:23 Ответить
Треба розуміти, що наразі й повернення до 24.02 видається не дуже ймовірним. Коли вдасться розгромити сухопутні війська рф і відкинути їх на 24.02, визволення Донбасу - справа одного тижня.
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04.05.2022 09:30 Ответить
Він має на увазі. Спочатку добитися цієї цілі, а далі подивимось згідно тієї ситуації, яка складеться на той момент. Він же консультується з генералами. Просто до ситуаціі на 2014 рік ще дуже далеко. Він має на увазі що розберемося тут, якщо зможемо, тоді й про те поговоримо.
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04.05.2022 09:34 Ответить
А чим визволення Херсону принципово відрізняється від визволення Донецька?
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04.05.2022 09:55 Ответить
только количеством освобождаемых крикунов "хватит кормить Украину" и "вова, введи войска"
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04.05.2022 10:20 Ответить
Наши деды отцы защитили мир от немецких нацистов. Украинская армия продолжила их дело и защищает мир от российских нацистов. Потери фашисткой российской армии это лучший подарок украинскому народу на 9 мая. Спасибо вам!
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04.05.2022 09:29 Ответить
Щось літаки перестали збиватися. І таке враження, що замість танків вони все частіше й частіше застосовують БМП, БТР, МТЛБ.
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04.05.2022 09:36 Ответить
свинособаки бояться залітати на нашу територію, бо тут же повно стінгерів, та й навіть Ігла спрацьовує.
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04.05.2022 11:08 Ответить
Начали Арту выкашивать. Скоро орки пересядут на БТР52 и танки Т54/55.
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04.05.2022 09:43 Ответить
Чому Верховна Рада досі не оголосила війну РФ??? Пора надати юридичний дозвіл військам атакувати території рашистів! Не хочете називати війну війною- ок, придумайте якусь тупу назву типу 'спецоперації'! Ганьба якась сидіти в обороні!
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04.05.2022 09:45 Ответить
Озброєння поки що не вистачає. Тому по теріторії русні б'ємо виключно по стратегічно важливих об'єктах.
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04.05.2022 10:30 Ответить
- Бук.
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04.05.2022 09:54 Ответить
Ще треба 2 пункти, "генералів" та "полковників"!
PS: Відомо, що у стада свинопсів, офіцерів і бути не може, але...
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04.05.2022 10:01 Ответить
МалоВАТА)))
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04.05.2022 14:21 Ответить
 
 