Общие потери РФ с начала войны – около 24,5 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 077 танков и 2 610 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 мая потери личного состава противника составляют около 24,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 24500 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем - 491 (+16) ед,

РСЗО - 163 (+1) ед,

средств ПВО - 81 (+1) ед,

самолетов - 194 (+0) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,

кораблей /катеров - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).

Специальной техники - 38 (+0).

Крылатые ракеты - 87 (+3).

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"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.