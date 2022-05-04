"Сын, спи спокойно", – на фронте героически погиб 19-летний воин 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей. ФОТО
30 апреля героически погиб выпускник Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, боец 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей.
Печальное известие сообщил руководитель учебного заведения Вадим Ластовичский на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Руслану было всего 19 лет. Он был примером отваги и героизма. Герои не умирают. Руслан, мы обязательно за тебя отомстим. Почивай с Богом, герой. Вечная и светлая память", - написал директор колледжа.
Десятки жителей Тернополя выражают соболезнования по поводу гибели молодого бойца.
"Сердце на куски! Дети наши, ангелы наши, благодарю Вас за то, что ценой своих только расцветающих жизней вы защищаете нашу украинскую землю. Как трудно смотреть на вас улыбающихся, красивых, сильных и осознавать, что это уже Ангел. Сын, спи спокойно . Вечная тебе память, честь и слава", – пишут в комментариях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Царство Небесне всім полеглим за Україну.
Сподіваюсь живі не зіпсують ваші здобутки. Не відступлять. І не дадуть себе обдурити.
ГОРЕ!
Батьки загиблого героя- низький уклін від всього народу України!
Дуже важно навідь осмислити таку втрату-ВАШ СИН ГЕРОЙ НА ВІКИ!
ВИ- ГЕРОЇ!
Прийми ГОСПОДИ ДУШУ цього хлопця та інших наших побратимів які віддали життя за Україну!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
путін та інші суки пропутінські - проклинаємо вас навіки!
Героям Слава
який цвіт облітає з нашої калини...
які красені, генофонд, патріоти, Воїни відлітають у Вічність...
плачу...
світла Пам'ять Герою Украіни !!
Молодий ще ,по суті дитина!
Батькам сил моральних!