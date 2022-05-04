"Сын, спи спокойно", – на фронте героически погиб 19-летний воин 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей. ФОТО

30 апреля героически погиб выпускник Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, боец 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей.

Печальное известие сообщил руководитель учебного заведения Вадим Ластовичский на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Руслану было всего 19 лет. Он был примером отваги и героизма. Герои не умирают. Руслан, мы обязательно за тебя отомстим. Почивай с Богом, герой. Вечная и светлая память", - написал директор колледжа.





Десятки жителей Тернополя выражают соболезнования по поводу гибели молодого бойца.

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"Сердце на куски! Дети наши, ангелы наши, благодарю Вас за то, что ценой своих только расцветающих жизней вы защищаете нашу украинскую землю. Как трудно смотреть на вас улыбающихся, красивых, сильных и осознавать, что это уже Ангел. Сын, спи спокойно . Вечная тебе память, честь и слава", – пишут в комментариях.