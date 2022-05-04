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Новости Фото Война
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"Сын, спи спокойно", – на фронте героически погиб 19-летний воин 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей. ФОТО

30 апреля героически погиб выпускник Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, боец 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей.

Печальное известие сообщил руководитель учебного заведения Вадим Ластовичский на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Руслану было всего 19 лет. Он был примером отваги и героизма. Герои не умирают. Руслан, мы обязательно за тебя отомстим. Почивай с Богом, герой. Вечная и светлая память", - написал директор колледжа.

Сын, спи спокойно, – на фронте героически погиб 19-летний воин 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей 01

Сын, спи спокойно, – на фронте героически погиб 19-летний воин 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей 02
Сын, спи спокойно, – на фронте героически погиб 19-летний воин 1-й горно-штурмовой роты Руслан Тимофей 03

Десятки жителей Тернополя выражают соболезнования по поводу гибели молодого бойца.

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"Сердце на куски! Дети наши, ангелы наши, благодарю Вас за то, что ценой своих только расцветающих жизней вы защищаете нашу украинскую землю. Как трудно смотреть на вас улыбающихся, красивых, сильных и осознавать, что это уже Ангел. Сын, спи спокойно . Вечная тебе память, честь и слава", – пишут в комментариях.

Автор: 

Тернополь (771) военнослужащие (6174) потери (4419)


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Топ комментарии
+57
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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04.05.2022 09:28
+53
Надвелику ціну платять українці за вільне життя.
Царство Небесне всім полеглим за Україну.
Сподіваюсь живі не зіпсують ваші здобутки. Не відступлять. І не дадуть себе обдурити.
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04.05.2022 09:31
+45
19 років! Дитина...Ненавиджу Росію, тварі, вбивці, горіть у пеклі! Гине наш цвіт націі, ми вас будемо ненавидіти поколіннями
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04.05.2022 09:36
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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04.05.2022 09:28 Ответить
Надвелику ціну платять українці за вільне життя.
Царство Небесне всім полеглим за Україну.
Сподіваюсь живі не зіпсують ваші здобутки. Не відступлять. І не дадуть себе обдурити.
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04.05.2022 09:31 Ответить
..Не просто за вільне життя, Ксенія,- а за право на існування! Щоб по наших могилах не повзали нащадки орків і щоб вони не поплюжили наш національний родовід, привласнюючи історію Русі! Нашу славу руських князів і славного козацтва!
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04.05.2022 11:32 Ответить
Дякуємо тобі, Руслане!
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04.05.2022 09:34 Ответить
19 років! Дитина...Ненавиджу Росію, тварі, вбивці, горіть у пеклі! Гине наш цвіт націі, ми вас будемо ненавидіти поколіннями
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04.05.2022 09:36 Ответить
ненавидишь рашку? а чего же тогда пишешь с большой буквы да еще не правильно?
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04.05.2022 10:25 Ответить
Тобі потрібно, щоб ми її "ненавиділи" правильно? ?? Так ось, вячеслав, іди за рускім корабльом...
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04.05.2022 13:24 Ответить
Слава Герою України і світла пам'ять! 💙💛
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04.05.2022 09:38 Ответить
Вічна та світла Пам'ять Герою... Низький уклін тобі Герой. Пробач нам синку... Люта та неминуча смерть козломордим рашафашистам.
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04.05.2022 09:39 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
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04.05.2022 09:39 Ответить
Вічна пам'ять
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04.05.2022 09:44 Ответить
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04.05.2022 09:48 Ответить
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!
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04.05.2022 09:52 Ответить
Немає ще однієї практично дитини!!!
ГОРЕ!
Батьки загиблого героя- низький уклін від всього народу України!
Дуже важно навідь осмислити таку втрату-ВАШ СИН ГЕРОЙ НА ВІКИ!
ВИ- ГЕРОЇ!
Прийми ГОСПОДИ ДУШУ цього хлопця та інших наших побратимів які віддали життя за Україну!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!

путін та інші суки пропутінські - проклинаємо вас навіки!
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04.05.2022 10:00 Ответить
😪
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04.05.2022 10:03 Ответить
Слава Україні
Героям Слава
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04.05.2022 10:05 Ответить
Совсем молодой. Вечная Тебе память.
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04.05.2022 10:10 Ответить
плачу ... плачу... спи спокійно синку....
який цвіт облітає з нашої калини...
які красені, генофонд, патріоти, Воїни відлітають у Вічність...
плачу...
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04.05.2022 10:31 Ответить
Дуже важко і боляче прощатися з такими красивими , молодими і сильними хлопцями , які віддають найдорожче - це життя 😪😪😪
світла Пам'ять Герою Украіни !!
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04.05.2022 10:32 Ответить
Не може бути кордонів до 24 лютого. Тільки вільна Україна буде Подяка і Пам'ять для Героїв.
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04.05.2022 10:36 Ответить
Царство Небесное малышу,как жаль! Он практически и не пожил,что такое 19 лет ... Да Покоится с Миром!!! скотина путин,** твою ***** мать,что ты творишь? **анный кгбэшник из ******** сионистской канторы!!!
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04.05.2022 10:41 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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04.05.2022 10:42 Ответить
А можно на передовую чуть постарше отправлять?
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04.05.2022 10:54 Ответить
Герою Честь!
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04.05.2022 10:58 Ответить
Господи, діти гинуть, як же тяжко. Царство небесне синочку, щирі співчуття його родині. Вічна пам'ять Герою.
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04.05.2022 11:00 Ответить
Прийми,Господи,його душу та прихисти її.
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04.05.2022 11:20 Ответить
Царство Небесне Тимофій!Воїн СВІТЛА!
Молодий ще ,по суті дитина!
Батькам сил моральних!
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04.05.2022 11:25 Ответить
Горіть у аду кацапські орки! За кожну краплину цієї дитини ви заплатите страшну ціну. Герої не вмирають! Слава Україні!
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04.05.2022 12:25 Ответить
 
 