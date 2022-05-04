Сегодня в Киеве состоится прощание с "киборгом"-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами. ФОТО

Руслан Боровик с позывным Багдад – боец ДШВ, "киборг", известный и как военный, и как фотограф, погиб в боях с российскими оккупантами на востоке Украины.

Прощание с воином состоится 4 мая в 11:00 в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Павел Тука.

"Придите кто может и отдайте честь настоящему герою.

Очень хотели вырваться, но, к сожалению, это невозможно…" – написал он.

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У Боровика остались жена и две маленькие дочери. Младшую – Анечку – запомнили, когда она на Марше защитников в 2020 году танцевала перед колонной ветеранов-десантников, которую возглавлял отец.