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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Сегодня в Киеве состоится прощание с "киборгом"-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами. ФОТО

Руслан Боровик с позывным Багдад – боец ДШВ, "киборг", известный и как военный, и как фотограф, погиб в боях с российскими оккупантами на востоке Украины.

Прощание с воином состоится 4 мая в 11:00 в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Павел Тука.

"Придите кто может и отдайте честь настоящему герою.

Очень хотели вырваться, но, к сожалению, это невозможно…" – написал он.

Сегодня в Киеве состоится прощание с киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами 01

Читайте: В боях с российскими оккупантами на востоке погиб "киборг"-десантник 95-й бригады Руслан Боровик. ФОТО

У Боровика остались жена и две маленькие дочери. Младшую – Анечку – запомнили, когда она на Марше защитников в 2020 году танцевала перед колонной ветеранов-десантников, которую возглавлял отец.

смерть (9247) потери (4419) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+40
Вічна Шана Герою!!!
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04.05.2022 09:40
+38
Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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04.05.2022 09:40
+28
Вічна пам'ять
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04.05.2022 09:43
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Вічна Шана Герою!!!
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04.05.2022 09:40 Ответить
Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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04.05.2022 09:40 Ответить
Вічна пам'ять
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04.05.2022 09:43 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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04.05.2022 09:46 Ответить
Слава Герою України! 💙💛
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04.05.2022 09:50 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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04.05.2022 09:51 Ответить
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04.05.2022 09:58 Ответить
Слава Україні
Героям Слава
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04.05.2022 09:58 Ответить
Знайомі кажуть на сході зараз м'сорубка, ворог несе втрати але несемо нажаль і ми.
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04.05.2022 10:00 Ответить
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04.05.2022 10:01 Ответить
Яких хлопчиків ми втрачаємо! Смерть ворогам! А героям вічна слава!!!
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04.05.2022 10:09 Ответить
Frieden in Ruhe...
Svitla Pam'yat' ...
Geroi ne vmirayut' !!!
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04.05.2022 10:23 Ответить
Вечная память.
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04.05.2022 10:45 Ответить
Герою Честь!
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04.05.2022 10:59 Ответить
Шана
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04.05.2022 11:22 Ответить
Слава Герою
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04.05.2022 11:54 Ответить
Низько кланяюся герою та його подвигу.
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04.05.2022 13:06 Ответить
За рахунок таких людей Україна і існує. Не було би Боровиків не було би і України.
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05.05.2022 00:13 Ответить
 
 