Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге". ДОКУМЕНТ+ФОТО
В сети был опубликован дневник мальчика из Мариуполя, который он вел во время российской оккупации.
Дневник обнародовал житель Мариуполя Евгений Сосновский, передает Цензор.НЕТ.
В дневнике 8-летний мальчик из Мариуполя рассказывает и рисует то, что видит то, что происходит с его семьей в оккупированном войсками РФ Мариуполе.
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+70 SergTranscarpathian
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+34 Вася Шевченко #371210
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маріупольським пеклом
🤬 Свято на кістках. У центрі Маріуполя окупанти розбирають завали, щоб влаштувати «парад»
Окупанти за їжу змушують маріупольців розбирати завали на центральних вулицях, а також тіла вбитих та нерозірвані російські **********, повідомили в ГУР.
Відповідальний за «парад» - перший заступник глави адміністрації президента росії, Сергій Кирієнко. Він уже прибув до Маріуполя.
У росії триває широкомасштабна пропагандистська кампанія - людям покажуть сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки цих матеріалів, Маріуполь відвідали пропагандист володимир соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька денис пушилін.
🇺🇦 Маріуполь - це Україна! За всі свої злодіяння окупанти обов'язково поплатяться!
https://t.me/spravdi/7238
Что случилось позже - все в курсе, сотни и тысячи трупов на улице, люди не могли защитить себя, поскольку были безоружными. Зе по факту отправил людей на смерть и не понес ответственность.
Його заклик правда. Людям на виконання цього заклику роздавали прямо з коліс зброю і ніякі Закони мирного часу про обіг зброї не мають до цього відношення.
Мало того, для війни з кацапами потрібна автоматична бойова зброя, а обіг в мирний час це мисливська чи короткоствольна. Ти із чим хотів захищати Київ із ПМ???
останній допис - у меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь...- це і є істина, яку неможливо спростувати або виправдати ніяким... бредом русоговнопропаганды, шизофренией ***** и "спецоперацией" ... это геноцид !!!
Це жахливо, ми на таке не заслуговуємо.
У нас відгризають рівно ті землі, шо ми віддали єзику
які б не були причини москальської військової агресії, єзикова експансія залишається базовою.
Кремль це давно збагнув, тому направляє на нас спочатку армію УРУСКОЄЗіЧНИХ співаків, артістів, клоунів, ****** від масової культури, блогерів та блохєрш, кіно в єзичному перекладі (з українськими субтитрами), а слідом за ними московських попів та вчителів, лідєров опщєствєнного мнєнія, пісатєлєй і драматургов, модельєров та ***********... карочє, гібрідниє вайска. А коли наші дітлахи ботають па-урускі, з презирством кривлячись від рідної мови, то приходить асвабадітєль з ракєтами, бімбамі та танками, і мальчікам залишається лишень писати днєвнікі смєрті
зняти мінні поля на Чонгарі руками агента це був геніальний ход генштабу Кацапії.
обрабатывал президента, создавал соответствующее мнение, тут к "гадалке не ходи", видно
невооружённым глазом. А эти бесконечные отходы с наших позиций, чтобы ублажить рашу!
А преследования воинов АТО перед войной? А постройка дорог вместо укрепления Армии?
Наш президент очень поддается влиянию друзей детства, а детство то давно кончилось!
А желание взглянуть в глаза ироду, зачем? Там разве есть глаза? Какая то маниакальность, и это
пугает. Невыявленный враг может наделать много беды. Почему некоторые - неприкасаемые?
В нынешнй ситуации надо всех проверять. Лишняя проверка не расшатает, а только укрепит лодку.
Видите, критиковали прошлого президента, а выяснилось, что он имел правильные приоритеты:
Армiя, Мова, Вiра. И стрелять надо было, и Армию укреплять и уважать, развивать украинский язык в школах, и верить в Бога, чья помощь нам бы сейчас не помешала!