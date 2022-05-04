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Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге". ДОКУМЕНТ+ФОТО

В сети был опубликован дневник мальчика из Мариуполя, который он вел во время российской оккупации.

Дневник обнародовал житель Мариуполя Евгений Сосновский, передает Цензор.НЕТ.

В дневнике 8-летний мальчик из Мариуполя рассказывает и рисует то, что видит то, что происходит с его семьей в оккупированном войсками РФ Мариуполе.

Читайте: Эвакуационные автобусы уже выехали из Мариуполя, - Кириленко

Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: 25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге 01
Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: 25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге 02
Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: 25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге 03
Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: 25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге 04

дети (6554) Мариуполь (5724)


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Топ комментарии
+70
Коли Китай буде захоплювати Рашку, ми маємо зробити усе, щоби жоден виродок із Рашки, незалежно від віку, не зміг втекти до нас. Бо серед нас будуть мерзоти, які розповідатимуть, що вони не усі такі, що давайте прихистимо їхніх самок та вивідок.
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04.05.2022 11:58
+34
де цей хлопчик? вижив чи....
останній допис - у меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь...- це і є істина, яку неможливо спростувати або виправдати ніяким... бредом русоговнопропаганды, шизофренией ***** и "спецоперацией" ... это геноцид !!!
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04.05.2022 12:01
+33
Репарації за кожну сльозинку, повернення кордонів до 2013 року, демілітаризації кацапії
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04.05.2022 11:56
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Коли Китай буде захоплювати рашку через 10-15 років, російські діти навіть часу не будуть мати, щоб вести щоденник
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04.05.2022 11:52 Ответить
Коли Китай буде захоплювати Рашку, ми маємо зробити усе, щоби жоден виродок із Рашки, незалежно від віку, не зміг втекти до нас. Бо серед нас будуть мерзоти, які розповідатимуть, що вони не усі такі, що давайте прихистимо їхніх самок та вивідок.
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04.05.2022 11:58 Ответить
В идеале расстреливать бегущих рашистов прямо на границе.
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04.05.2022 12:27 Ответить
наразі ж вони готуються парадувати
маріупольським пеклом

🤬 Свято на кістках. У центрі Маріуполя окупанти розбирають завали, щоб влаштувати «парад»

Окупанти за їжу змушують маріупольців розбирати завали на центральних вулицях, а також тіла вбитих та нерозірвані російські **********, повідомили в ГУР.

Відповідальний за «парад» - перший заступник глави адміністрації президента росії, Сергій Кирієнко. Він уже прибув до Маріуполя.

У росії триває широкомасштабна пропагандистська кампанія - людям покажуть сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки цих матеріалів, Маріуполь відвідали пропагандист володимир соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька денис пушилін.

🇺🇦 Маріуполь - це Україна! За всі свої злодіяння окупанти обов'язково поплатяться!
https://t.me/spravdi/7238
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04.05.2022 12:32 Ответить
доведеться брати частину рф-їі під контроль та створювати там "буферні зони" для акумуляції цього елементу. і бажано мати кілька поясів цього "буферу"
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04.05.2022 13:03 Ответить
Китай має власну стратегію захоплення. І вона полягає, зокрема, в поширенні китайського світу на самок і їх майбутній виводок. Значна частина яких, доречі, має українське коріння. Україна, направду, не може впоратися навіть із своїми ватними головами. А от Китай до такого звиклий.
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04.05.2022 14:18 Ответить
китай будет захватывать рашку как талько кончиться период правления *****, а 10-15 лет это занадто "оптиместично" ***** столько не протянет
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04.05.2022 12:20 Ответить
Вони її вже захоплюють. Латентно.
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04.05.2022 12:38 Ответить
Буде нове ***** якщо старе помре.
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04.05.2022 13:29 Ответить
Погоджуюся. Ця нація рабівзнайде собі нового *****.
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04.05.2022 15:47 Ответить
Репарації за кожну сльозинку, повернення кордонів до 2013 року, демілітаризації кацапії
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04.05.2022 11:56 Ответить
5 марта ЗЕ-мясник призвал безоружных людей защищать Мариуполь (атакже жителей Бучи, Волновахи и т.д.). За неколько недель до этого ВР приняла закон, ужесточающий право на владение оружием. Кто будет защищать города, если все жители уедут, сказал он. Как защищать город будучи полностью безоружным он не уточнил и пример не подал.

Что случилось позже - все в курсе, сотни и тысячи трупов на улице, люди не могли защитить себя, поскольку были безоружными. Зе по факту отправил людей на смерть и не понес ответственность.
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04.05.2022 11:56 Ответить
Я зневажаю Зелень, але це явно тупий і гіпертрофований вкид. Навіщо ви це робити? Ви хочете показати, що прихильники Порошенка тупі і забичені невігласи? Тільки така категорія може повестися на цей маразм. Ви робити шкоду!
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04.05.2022 12:00 Ответить
Тобто його заклик від 5 березня, який опубліковано навіть на Українській правді, це фейк?
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04.05.2022 12:04 Ответить
У тебя ,су -ка москальская, регистрация 01.03.22. Нас не разъединить! Не старайтесь! Все будет УКРАИНА!!!!
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04.05.2022 12:24 Ответить
Це якесь кацапське бачення Світу. Береться реальна подія і під неї бредове трактування.
Його заклик правда. Людям на виконання цього заклику роздавали прямо з коліс зброю і ніякі Закони мирного часу про обіг зброї не мають до цього відношення.
Мало того, для війни з кацапами потрібна автоматична бойова зброя, а обіг в мирний час це мисливська чи короткоствольна. Ти із чим хотів захищати Київ із ПМ???
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04.05.2022 13:54 Ответить
Ви тут навіщо? Маріуполь знав,що буде боротись в облозі і зброя була,є і буде.
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04.05.2022 12:09 Ответить
Працює рашистська ботоферма. В бан одразу тих, хто розділяє українців. Ми зараз всі об'эднані у своїй перемозі над рашизмом. В спам, свинособаки !
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04.05.2022 12:19 Ответить
Я розумію негодування, але бл-ха муха, у нас війна. Кацапня тільки і хоче щоб ми гризлись між собою. більшої шкоди ніж міжусобиці зараз нам не принести.
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04.05.2022 12:32 Ответить
де цей хлопчик? вижив чи....
останній допис - у меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь...- це і є істина, яку неможливо спростувати або виправдати ніяким... бредом русоговнопропаганды, шизофренией ***** и "спецоперацией" ... это геноцид !!!
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04.05.2022 12:01 Ответить
Що з хлопчиком? Чому не написали???
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04.05.2022 12:09 Ответить
я не понимаю " СЕГОДНЯШНИХ ДЕТЕЙ " в школе нормально писать не учат ???? уже не первый раз от их почерка ахреневаю !!! звучит кощюнственно , но всетаки (((( или это ВЗРОСЛАЯ подстава с почерком ??? хотяяяяя чего хотеть от РЕБЕНКА , когда президент ХОЧЕТ иметь границы страны от 24 февраля 22 года !!!((( так и ЖИВЕМ , от мала до велика (((((
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04.05.2022 12:12 Ответить
Ребенку 8 лет, под обстрелами. Но почерк должен быть калиграфический, с правильным наклоном и без ошибок текст. Извините, но вы *******?
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04.05.2022 12:20 Ответить
Він кацап або дебіл. Або перше й друге разом, як поголовно в кацапів буває
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04.05.2022 13:56 Ответить
мммм... Нука писарь, тетрадку свою за 2-й класс в студию, посмотрим на твою калиграфию. И да у тебя фора - удаленки не бь1ло.
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04.05.2022 12:20 Ответить
Йди за русскім воєнним корабльом разом із своїм расєйськім правописом
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04.05.2022 15:52 Ответить
Там Дроздов брал интервью у мариупольчанина, к-рый с начала войны был в городе. По его словам бОльшая часть горожан предпочитает эвакуироваться в рашку. Вот так.
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04.05.2022 12:22 Ответить
Ви їх засуджуєте? А я ні. Про те куди хочуть емігрувати люди мала би турбуватися українська еліта, яка за тридцять років довела країну яка в 91 році на 99% була за незалежність, до сепаратизму і еміграції навіть в Росію. Битіьо опрєдєляєт сознаніє. Причому приклад цим людям дають представники нашої влади. Тому мені важко їх засуджувати. До ФРН приєдналася ціла країна - НДР. Так що ж тепер засуджувати громадян НДР за те що вони вибрали краще життя? Україні треба з цих явищ зробити висновки, якщо вона хоче бути країною. Світ зараз дуже динамічний і люди, а особливо молодь не буде миритися з мізерними зарплатами, допотопною медициною, вживаними авто, хабарництвом і ін і буде голосувати ногами
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04.05.2022 12:36 Ответить
Не надо про "краще життя". Где оно? В русских сериалах? Или в Норильске или Воркуте, куда их отправляют? Да еще с условием, что при получении каких-то там средств люди обязаны там жить чуть ли не пять лет безвыездно. Я этих людей не осуждаю. Я не совсем понимаю их выбор.
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04.05.2022 12:47 Ответить
Так, у 1991-у народ був за незалежність. Але тоді постає питання: ХТО обрав цю владу? Папа Римський чи, може, пушкін? Хто привів до влади підора кравчука? Чому "мудрий" нарід не обрав патріота України Чорновола? Люди самі обирають власну долю, "на від'їбись" ставлячи галочки у виборчих бюлетенях. Починати треба з себе, а саме з того, що треба вчитись думати головою, а не сракою.
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04.05.2022 12:48 Ответить
Панове коментатори, не треба розповідати про рівень життя в РФ. Про нього знають всі кому цікаво. Чому громадяни України вибирають РФ їх справа. Для того щоб Україна не втрачала своїх громадян, не мала сепаратизму і іншого, Україна як держава має турбуватися про рівень життя населення, законність, безпеку. Для всіх, а не тільки для мешканців елітних сіл під Києвом. Щодо виборів. Це не вина громадян що вони вибрали не того, а вина тих, кого народ обрав, але обранці всі як один обманювали сподівання. Ну що ж це вибір нашої еліти. Результат їх вибору - сепаратизм, війна, еміграція. Тільки сумно від того, що результатом такого вибору еліти буде те, що через якийсь час їх будуть обирати громадяни походженням з південних республік колишнього СРСР
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04.05.2022 13:36 Ответить
Врет твой Дроздов. Да ты с любым кацапоидом поговори, он тебе такую картину маслом распишет. В Америке и Европе голод, террор и анархия, толпы штурмуют посольства раши, мечтают жить в россеюшке.
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04.05.2022 13:04 Ответить
Єто потому,что не смотря на визги зелени об євакуации,буквпльно несколько дней назад,для того,чтоби виехать в Украину надо било пройти 90 км до Бердянска,а єто не всем под силу без машини
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04.05.2022 20:13 Ответить
Зараз у нас горе, ми звинувачуємо владу: президента, ВР( що одне і те ж при монобільшості). А чого Ви чекали від людей, котрі не мали а ні найменшої підготовки, знань, навиків до тієї справи, за яку взялися. Чи не знали, з яких джерел фінансувалася ця весела гоп-компанія? І так, за роки керування вони навчились "фінансувати" самі себе за наш рахунок, жорстко переслідують тих, хто їм в цьому може зашкодити, під шумок "бо війна" затикають рота всім, хто подає правдиву інформацію. Зізнаймося, ми самі собі влаштували авторитарний режим керівництва країною. Платимо кров'ю за помилку.
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04.05.2022 12:23 Ответить
Деяким так досі й не дійшло, що неможливо ефективно боротися із зовнішнім ворогом, коли тебе ножем у спину б'є ворог внутрішній, а об'єднання довколо нього - то взагалі із розряду маразма. І доки при владі єрмаки/арахамії/верещуки/подоляки/татарови/бакланови та інша прорашистська нечисть, ні про яку перемогу не може бути й мови. Це як намагатись перепливти широку річку із гирьою на ногах і тут лише два варіанти: або скидати гирю, щоб мати змогу допливти до берега; або пливти скільки є сил і врешті-решт потонути з тією гирьою на ногах, так і не діставшись берега. "Мудрий" нарід, наголосувавши ***** і не визнавши власну помилку, вважає, що діюча влада колаборантів і росагентів свята і недоторкана, бо обрана законним шляхом, а чіпати зрадників під час війни - то взагалі святотатство, хоча саме п'ята колона посприяла тому, що тисячі українців були закатовані та вбиті. То довкола кого там об'єднуватись? Довкола тієї *******, що намагалась здати схід і південь, лишивши країну необороноздатною? Від того, що при владі законнообраний ворог, він не перестає бути ворогом. "Логіку" деяких взагалі осягнути складно: чи то хронічні ідіоти, чи то просто на підсосі у влади. Не закликаю скидати законнообраного наркомана, але з його оточенням треба щось робити, доки українцям не влаштували нові бучі та маріуполі, або "котли" нашим військовим, бо ОПою по факту керує не Гундосий, а агент Козир.
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04.05.2022 12:40 Ответить
це підла маніпуляція...
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04.05.2022 17:16 Ответить
Страшно читати. Горіть за це у аду, кацапські орки!
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04.05.2022 12:34 Ответить
Путлєр , щоб ти здох😡
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04.05.2022 12:51 Ответить
Не Путлер насилует, пытает и нажимает на курок... Да, он начал и приказал, но кто то радостно побежал все это исполнять и поддерживать! И таких 90% в е*нутой стране.
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04.05.2022 13:29 Ответить
Як можна звинувачувати вибір евакуйованих маріупольців після того аду. що вони пережили. адже влада їх зрадила і залишила вмирати від голоду та суцільних бомбардувань.
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04.05.2022 13:33 Ответить
І тому вони вибрали країну мрій Парашу! звідки прилітали пілоти Люфт Вафлі їх бомбити ?!!!
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04.05.2022 15:00 Ответить
покуда у нас воровская мафия ни чего не изменится.
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04.05.2022 14:00 Ответить
задайте себе вопрос где сейчас Бужанский, Куницкий, Дубинский они первые розжигатели войны их первых надо под суд.
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04.05.2022 14:06 Ответить
У нас було покоління дітей Чорнобиля, а зараз буде покоління дітей війни.
Це жахливо, ми на таке не заслуговуємо.
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04.05.2022 14:29 Ответить
от якого хєра той мальчік на 30 році незалежності пише москальским ізіком, ***********!!!
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04.05.2022 15:02 Ответить
Та там взагалі якась невідома мова. Не українська точно і навіть не російська. Замість "е" він пише "ё": cёстра, лёт, радитёли, вёсьолая. Я розумію що не кращий час говорити про правопис, бо цей хлопчик був у великій біді. Але ж він і и мирному житті мабуть так писав. Питання, що у Маріуполі за вчителі були у школах. Багато питань щодо їх компетентності. Я так безграмотно у 8 років не писав. І взагалі я зараз бачу скрізь тотальну безграмотність не лише серед дітей, а й серед дорослих. Навіть в соцмережах. "Дією" користуватися навчились, а пишуть так що без сміху неможливо читати. І цей дебілізм почався ще років 15 тому коли впровадили ідіотську болонську систему навчання. З придурка Василя Кременя все почалося.
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04.05.2022 16:43 Ответить
Не тупіть, хлопці!! Така каша виходить там, де в школі навчають українською, а вдома розмовляють російською! Перевірено!
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04.05.2022 17:42 Ответить
Україна там де мова (С)
У нас відгризають рівно ті землі, шо ми віддали єзику
які б не були причини москальської військової агресії, єзикова експансія залишається базовою.
Кремль це давно збагнув, тому направляє на нас спочатку армію УРУСКОЄЗіЧНИХ співаків, артістів, клоунів, ****** від масової культури, блогерів та блохєрш, кіно в єзичному перекладі (з українськими субтитрами), а слідом за ними московських попів та вчителів, лідєров опщєствєнного мнєнія, пісатєлєй і драматургов, модельєров та ***********... карочє, гібрідниє вайска. А коли наші дітлахи ботають па-урускі, з презирством кривлячись від рідної мови, то приходить асвабадітєль з ракєтами, бімбамі та танками, і мальчікам залишається лишень писати днєвнікі смєрті
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04.05.2022 15:19 Ответить
НЕТ ПРОЩЕНИЯ РОССИИ !!!
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04.05.2022 16:27 Ответить
Діма - Сапер, або Діма Чонгарський, він же Єрмак, дякувати тобі кацапи увійшли на Південь України як до себе додому. Ти відповідальний і за Маріуполь і за інщі міста Півдня України,
зняти мінні поля на Чонгарі руками агента це був геніальний ход генштабу Кацапії.
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04.05.2022 17:22 Ответить
У меня тоже большие сомнения насчёт Ермака: занимался связями с рашей, готовил переговоры,
обрабатывал президента, создавал соответствующее мнение, тут к "гадалке не ходи", видно
невооружённым глазом. А эти бесконечные отходы с наших позиций, чтобы ублажить рашу!
А преследования воинов АТО перед войной? А постройка дорог вместо укрепления Армии?
Наш президент очень поддается влиянию друзей детства, а детство то давно кончилось!
А желание взглянуть в глаза ироду, зачем? Там разве есть глаза? Какая то маниакальность, и это
пугает. Невыявленный враг может наделать много беды. Почему некоторые - неприкасаемые?
В нынешнй ситуации надо всех проверять. Лишняя проверка не расшатает, а только укрепит лодку.
Видите, критиковали прошлого президента, а выяснилось, что он имел правильные приоритеты:
Армiя, Мова, Вiра. И стрелять надо было, и Армию укреплять и уважать, развивать украинский язык в школах, и верить в Бога, чья помощь нам бы сейчас не помешала!
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04.05.2022 17:56 Ответить
Далеко ні всі хто виїхав до парашкі,виїхав добровільно.Багато кого взагалі не питали.Но всі хто виїхав добровільно зрадники.І не треба їх виправдовувати.Досить вже толєрастії.Догрались вже.
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04.05.2022 22:21 Ответить
 
 