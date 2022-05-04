Посольство Швеции вернулось в Киев: Поддерживаем Украину и ее героических граждан. ФОТО
Посольство Швеции в Украине вернулось в Киев.
Об этом посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", - написал Тиберг.
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МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.
Ви .... що сказали, те й зробили!!!)))