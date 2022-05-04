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Посольство Швеции вернулось в Киев: Поддерживаем Украину и ее героических граждан. ФОТО

Посольство Швеции в Украине вернулось в Киев.

Об этом посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", - написал Тиберг.

Посольство Швеции вернулось в Киев: Поддерживаем Украину и ее героических граждан 01

Читайте: Швеция возвращает посольство в Киев

Киев (25660) посол (1807) посольство (1084) Швеция (1010) Тиберг (6)


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Шведам за підтримку України-черговий респект...
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04.05.2022 13:48 Ответить
Посольство Швеції повернулося до Києва а посольство США ще... остерігається: Байден ще нє прішЬОл к єдіному мнєнію - ехать на парад в Москву, чи єщьо погодіть. т.е. есчьо

МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.
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04.05.2022 13:58 Ответить
набор каких то бессвязных слов. у зеленского научился?
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04.05.2022 14:23 Ответить
Посольство США более рискует чем посольство Швеции. А еще, США в отличии от других посольств занимают огромную территорию, и кацапы может даже в него и попадут. США наш главный помощник в борьбе с фашизмом. А вот вы кому помогаете этим злым постом, это вопрос.
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04.05.2022 14:40 Ответить
То, кому он помогает своим постом - это не вопрос, а ответ )
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04.05.2022 15:15 Ответить
Дякуємо Швеція.
Ви .... що сказали, те й зробили!!!)))
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04.05.2022 14:13 Ответить
Шведи наші друзі, можливо вони ще не усвідомили, але Україна та Швеція справжні союзники, вже 300 років минуло пора виправляти помилки та вже ховати Імперію, бо нацарювались вже до фашизму
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04.05.2022 14:44 Ответить
Ще й кольори прапору майже однакові.
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04.05.2022 15:10 Ответить
 
 