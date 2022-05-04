Посольство Швеции вернулось в Киев: Поддерживаем Украину и ее героических граждан. ФОТО

Посольство Швеции в Украине вернулось в Киев.

Об этом посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", - написал Тиберг.

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