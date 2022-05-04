"Мы пули превратим в цветы": жители Гостомеля оригинально украшают следы от выстрелов на заборе. ФОТО
Жители Гостомеля нарисовали цветы вокруг следов от выстрелов на заборе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Верховной Рады Украины.
"Мы пули превратим в цветы. Внимательно посмотрите на этот забор. Жители Гостомеля нарисовали цветы вокруг следов от выстрелов. Украинцы — несгибаемые", - говорится в сообщении.
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LoraUA
показать весь комментарий04.05.2022 14:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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