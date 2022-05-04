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"Мы пули превратим в цветы": жители Гостомеля оригинально украшают следы от выстрелов на заборе. ФОТО

Жители Гостомеля нарисовали цветы вокруг следов от выстрелов на заборе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Верховной Рады Украины.

"Мы пули превратим в цветы. Внимательно посмотрите на этот забор. Жители Гостомеля нарисовали цветы вокруг следов от выстрелов. Украинцы — несгибаемые", - говорится в сообщении.

Мы пули превратим в цветы: жители Гостомеля оригинально украшают следы от выстрелов на заборе 01
Мы пули превратим в цветы: жители Гостомеля оригинально украшают следы от выстрелов на заборе 02
Мы пули превратим в цветы: жители Гостомеля оригинально украшают следы от выстрелов на заборе 03

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обстрел (27685) забор (54) рисунок (19) Гостомель (107)


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04.05.2022 14:15 Ответить
красота побеждает смерть
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04.05.2022 14:19 Ответить
Главное позитивное мышление
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04.05.2022 14:26 Ответить
ага! і починайте мишебратничати....
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04.05.2022 15:08 Ответить
Якщо придивитись ближче-бідний паркан нещадно потрощений.Просто сито.Але наш народ креативний.
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04.05.2022 16:59 Ответить
 
 