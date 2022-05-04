"Мы пули превратим в цветы": жители Гостомеля оригинально украшают следы от выстрелов на заборе. ФОТО

Жители Гостомеля нарисовали цветы вокруг следов от выстрелов на заборе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Верховной Рады Украины.

"Мы пули превратим в цветы. Внимательно посмотрите на этот забор. Жители Гостомеля нарисовали цветы вокруг следов от выстрелов. Украинцы — несгибаемые", - говорится в сообщении.





