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10 тыс. долларов за изготовление документов для незаконного пересечения границы. Во Львове задержан мужчина. ФОТО

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачен житель Львовщины, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу на период действия военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

10 тыс. долларов за изготовление документов для незаконного пересечения границы. Во Львове задержан мужчина 01
10 тыс. долларов за изготовление документов для незаконного пересечения границы. Во Львове задержан мужчина 02

"По данным следствия, гражданин за 10 тыс. долларов США с человека обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша. На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих незаконно выехать за пределы Украины. Решается вопрос по поводу уведомления задержанного о подозрении и избрании меры пресечения.

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Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно с сотрудниками Следственного управления ГУ ЧП во Львовской области и Управление СБУ во Львовской области.

Автор: 

граница (5299) подделка (439) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+6
Ось такі совкові методи використовує країна яка бориться за "європейські цінності свободи і демократії"!
Чим ми кращі рашистів якшо розглядаємо чоловіків як запас пушечного мяса на війну?
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04.05.2022 15:48
+5
Суддів почніть стріляти, інакше багато бажаючих виїхати буде.
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04.05.2022 15:38
+4
Слухайте, вдома сидять тисячі диванних героїв, які не бажають за кордон, але і до війська не йдуть, бо не кликали. Навіщо тримати тих, хто хоче виїхати до сімї?
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04.05.2022 16:00
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Так такая такса давно действует.Только погранцов никто не ловит.
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04.05.2022 15:35 Ответить
це дорого... і здали....тому
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04.05.2022 15:37 Ответить
Потому что не зарегистрировал корпоративные права.
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04.05.2022 16:11 Ответить
Суддів почніть стріляти, інакше багато бажаючих виїхати буде.
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04.05.2022 15:38 Ответить
Взяв манатки...і вперед .
Хто гидоту тримає !?
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04.05.2022 15:52 Ответить
Не зважайте. Просто погляньте коли воно зареєструвалося ...14.03.22.
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04.05.2022 16:00 Ответить
Що значить хто тримає? Якби не тримали то тих хто виїхав було би не 5 млн а 10!
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04.05.2022 16:10 Ответить
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05.05.2022 08:06 Ответить
Ось такі совкові методи використовує країна яка бориться за "європейські цінності свободи і демократії"!
Чим ми кращі рашистів якшо розглядаємо чоловіків як запас пушечного мяса на війну?
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04.05.2022 15:48 Ответить
Ссучених потрібно ..на будівництво бліндажів засилати.
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04.05.2022 15:54 Ответить
Чим такі методи відрізняють нас від рашистів? Таке саме презирство до прав і свобод людей тільки під українським прапором!
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04.05.2022 16:02 Ответить
"гарматного"
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04.05.2022 16:23 Ответить
Слухайте, вдома сидять тисячі диванних героїв, які не бажають за кордон, але і до війська не йдуть, бо не кликали. Навіщо тримати тих, хто хоче виїхати до сімї?
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04.05.2022 16:00 Ответить
Справа в тому, що Конституція України містить норму про право вільного вибору місця перебування, право на пересування (зокрема, за кордон).
І жоден Указ не може змінювати зазначені норми Конституції.
І Головне правове управління Верховної Ради на це вказувало в своєму висновку в березні 2022 (коли нардепи намагалися ввести відповідальність за виїзд з України, тому ці зміни до Кр.кодексу не пройшли).
Тобто вибачте, але права українців незаконно обмежені зараз.
Все треба робити по Закону, особливо зараз.
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04.05.2022 16:28 Ответить
 
 