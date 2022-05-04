10 тыс. долларов за изготовление документов для незаконного пересечения границы. Во Львове задержан мужчина. ФОТО

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачен житель Львовщины, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу на период действия военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.





"По данным следствия, гражданин за 10 тыс. долларов США с человека обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша. На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих незаконно выехать за пределы Украины. Решается вопрос по поводу уведомления задержанного о подозрении и избрании меры пресечения.

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Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно с сотрудниками Следственного управления ГУ ЧП во Львовской области и Управление СБУ во Львовской области.