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Новости Фото Война
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Один человек погиб, двое травмированы в результате российского обстрела Гуляйполя, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

В результате очередной вооруженной атаки россиян по Гуляйполю вчера вечером повреждены частные дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Запорожской ОВА.

"Предварительно установлено, что травмированы два человека и один погиб. Войска агрессора обстреляли город из тяжелой артиллерии дома жителей Гуляйполя. Снаряды попали в два частных дома. В результате разрушены крыши зданий, повреждены двери, окна и территория домовладения мирного населения", - говорится в сообщении.

Полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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Один человек погиб, двое травмированы в результате российского обстрела Гуляйполя, - Запорожская ОВА 01
Один человек погиб, двое травмированы в результате российского обстрела Гуляйполя, - Запорожская ОВА 02
Один человек погиб, двое травмированы в результате российского обстрела Гуляйполя, - Запорожская ОВА 03

Напомним, в Запорожской области в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.

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Гуляйполе (90) ОГА (2393) Запорожская область (3174)


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Ой, не мана вас батька Махно! Но, нічого, за то є його нащадки. Вони ще скажуть своє слово! Ждіть, мерзота!
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04.05.2022 16:01 Ответить
прибыли первые из Мариуполя и тут обстрел
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04.05.2022 16:10 Ответить
 
 