Один человек погиб, двое травмированы в результате российского обстрела Гуляйполя, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

В результате очередной вооруженной атаки россиян по Гуляйполю вчера вечером повреждены частные дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Запорожской ОВА.

"Предварительно установлено, что травмированы два человека и один погиб. Войска агрессора обстреляли город из тяжелой артиллерии дома жителей Гуляйполя. Снаряды попали в два частных дома. В результате разрушены крыши зданий, повреждены двери, окна и территория домовладения мирного населения", - говорится в сообщении.

Полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Читайте: В плену оккупантов в Запорожье находятся 103 гражданских







Напомним, в Запорожской области в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Горловку привезли более сотни трупов россиян, ликвидированных в Запорожской области, - ОВА