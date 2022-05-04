Один человек погиб, двое травмированы в результате российского обстрела Гуляйполя, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж
В результате очередной вооруженной атаки россиян по Гуляйполю вчера вечером повреждены частные дома местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Запорожской ОВА.
"Предварительно установлено, что травмированы два человека и один погиб. Войска агрессора обстреляли город из тяжелой артиллерии дома жителей Гуляйполя. Снаряды попали в два частных дома. В результате разрушены крыши зданий, повреждены двери, окна и территория домовладения мирного населения", - говорится в сообщении.
Полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Напомним, в Запорожской области в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.
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