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Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев: "Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры". ФОТО

Украине нужно сегодня объединять позицию европейцев – так будет достигнут больший успех и победа в битве с россией.

Об этом брат мэра Киева Владимир Кличко написал на своих страницах в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве сегодня находился лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – Фридрих Мерц. Он встретился с высшим руководством Украины, встретился с мэром столицы. Высказал поддержку и заверил в дальнейшей помощи нашему государству. И мы за это благодарны. Я убежден, что Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры. С которыми нужно разговаривать, развивать сотрудничество, за что-то быть благодарными, в чем-то убеждать", – написал Владимир Кличко. 

Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев: Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры 01

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Он отметил, что в Германии были обеспокоены тем, что Украина отказалась принять немецкого Президента Штайнмайера.

"Масла в огонь подливают и недипломатические заявления украинского посла в адрес немецкого канцлера. Сейчас не время для эмоций и излишнего красноречия! Уверен, Президент Зеленский должен все-таки сделать политически взвешенный шаг и пригласить Президента Германии – государства-стратегического партнера Украины в Киев. Нам нужно сегодня объединять позицию европейцев – так мы добьемся большего успеха для нашей страны и победы в битве с российским агрессором", – подчеркнул Владимир Кличко.

Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев: Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры 02

Автор: 

Германия (7059) Зеленский Владимир (20769) Кличко Владимир (268) Штайнмайер Франк-Вальтер (521)


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Топ комментарии
+30
У Зєлєнскіх ******* лише формулу Штайнмаєра, але чомусь не ******* самого Штайнмаєра. Цікаво, чого б це? 🤔
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04.05.2022 15:46
+23
Кличко затирає про..об зеленого придурка
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04.05.2022 15:47
+21
Згоден з братами. Німеччина - важливий стратегічний партнер України, насамперед в економічному плані. Це найбільш населена та найрозвиненіша країна Європи. Не бажано мати якісь непорозуміння з такою державою. Посол України в Німеччині має трохи "задовгий язик"...
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04.05.2022 16:05
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Правила форума Совет форумчан
пусть его пригласит в москву
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04.05.2022 15:43 Ответить
Авжеж, тільки так! Зате з ****** ви згодні у будь-який час, у будь-якому місці й у будь-якій позі.
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04.05.2022 16:18 Ответить
Для підписання формули Штайнмайєра?
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04.05.2022 15:44 Ответить
Ти, краще, уяви - що б свідчила бородата бабця за таких умов.
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04.05.2022 16:33 Ответить
І хто ж це зробить?
"Народні депутати 14 липня прийняли закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72159 № 3508-д , яким списали борги газзбутів та облгазів, більшість з яких (70%) контролюються однією олігархічною групою "РГК" Дмитра Фірташа. "
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04.05.2022 16:36 Ответить
Имбецил. Ты путаешь газ с соляркой. Как и конфеты и гуано.
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04.05.2022 18:31 Ответить
Вы правы, кстати если и Беню на пару с Пинчуком раскрутить на чистосердечные признания в борьбе за каждый год их отсидки, то боюсь доброй половине украинских чудо-политиков придётся вслед за ними отправиться, да и имуществом страна обогатиться на лярды уже не гривен, а долларов. Но это всё в сказочном сне разве что.
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04.05.2022 17:25 Ответить
"Віталька довго обідав у Відні з Фірташем" - якщо не назвеш тривалість обіду, то ти російський шпигун.
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04.05.2022 15:51 Ответить
Ви насправді не знаєте про це чи придурюєтесь?
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04.05.2022 15:56 Ответить
Я дійсно не знаю тривалість обіду Вітальки з Фірташем. Я навіть не знаю тривалість обіду Зеленського з Коломойським, бо не обідолог...чи як там називається спеціаліст з тривалості обідів...а хто більше вкрав - Фірташ, чи Коломойський?
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04.05.2022 16:04 Ответить
це той якого обрали мером кияни
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04.05.2022 16:10 Ответить
Це той, хто одним поглядом пошле тебе в нокдаун.
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04.05.2022 17:23 Ответить
Ні, це не той. Ти у Кличках х*йово розбираєшся. Не знаю - що тобі обіцяв якийсь Потрох, а Порох обіцяв закінчити не війну, а АНТИТЕРОРИСТИЧНУ ОПЕРАЦІЮ проти проросійських НЕРЕГУЛЯРНИХ сил. Нехай і не за два тижні, але на кінець серпня 2014 року вона йшла до завершення, а потім зайшли регулярні війська РФ. Тоді вже й почалася справжня війна, хоча ще достатньо довго вживалося визначення - АТО. Виходить, що ти не лише у Кличках х8йово розбираєшся, а, взагалі, - долбойожик.
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04.05.2022 16:27 Ответить
Згинь нечиста сила 😡
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04.05.2022 16:34 Ответить
А зебіли все знають - вони під столом сиділи й підслуховували
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04.05.2022 16:55 Ответить
У Зєлєнскіх ******* лише формулу Штайнмаєра, але чомусь не ******* самого Штайнмаєра. Цікаво, чого б це? 🤔
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04.05.2022 15:46 Ответить
... тому вони і називаються - зелені ( ті, що ще не спілі).
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04.05.2022 15:49 Ответить
Мабуть Штайнмайер стосовно сумнозвісної "формули" щось знає таке, що блаЗЄнські хотіли б приховати. Бо тут журналісти можуть поставити запитання стосовно "формули" і Штайнмаєру доведеться відповісти хто і з ким її узгоджував. І може викрити аґента "Козиря".
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04.05.2022 17:50 Ответить
Кличко затирає про..об зеленого придурка
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04.05.2022 15:47 Ответить
"Масла у вогонь підливають і недипломатичні вислови українського посла на адресу німецького канцлера." Джерело:

Посол працює на формування негативного ставлення до України у країні, від якої залежить питання газового ембарго параші.
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04.05.2022 16:06 Ответить
Дипломатичним шляхом нічого не вирішиш вже, поки ці хлопці зустрічаються та посміхаються, кацапи обстрілюють залізничні вузли, по яким зброя поставляється, Штайнмаєром стріляти не будемо по окупантах.
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04.05.2022 15:50 Ответить
Мельнику отдельный респект, должен быть в Германии хоть кто-то с яйцами
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04.05.2022 15:50 Ответить
Треба цього Мельника послом в Ізраїль. Просто навіть цікаво, яким словом він назве Президента Ізраїля.
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04.05.2022 15:53 Ответить
А , тепер зрозуміло ! А я думав , що президенти і посли повинні бути в першу чергу з головою . А для рускагаварящіх - яйця !
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04.05.2022 17:00 Ответить
Штайнмаєра пригласить ?
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04.05.2022 15:54 Ответить
Особа президента ФРН чітко асоціюється з алгоритмом капітуляції України у війні з РФ, тому пропонована зустріч з нею керівництва нашої Держави нестиме поганий знак.
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04.05.2022 15:54 Ответить
маячня
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04.05.2022 16:15 Ответить
вы со своим ху%лом перепутали. Не тот форум
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04.05.2022 16:11 Ответить

І цим лімузином доставити штаймаєра прямо в админістр. президента, під самі двері. Але ОБОВ'ЯЗКОВО із naturgaskanzlerin меркель. І потім провести екскурс по Бучі, Гостомелю. Відвезти в Маріуполь і там лишити, щоб вибирались разом із біженцями козіми тропами.
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04.05.2022 15:58 Ответить
молодший брат шукає місце біля корита?
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04.05.2022 16:00 Ответить
Молодший брат здається мешкає в Німеччині
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04.05.2022 16:05 Ответить
А що по цій пораді вови кличка Зеленському думає кумець вови - мертвечук?
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04.05.2022 16:19 Ответить
Ти хось наплутало. О. Марченко разом з Володимиром крестили доньку Шуфрича, Метрвечук, певно, був присутнім, але він кумом не є.
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04.05.2022 16:40 Ответить
Яка обізнаність родинних відносин коллаборантів. Ти, часом, там не було присутнім? Мені похрін якій ГНИДІ кум вова кличко - мертвечуку чи шуфричу. Народна мудрість каже: скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
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04.05.2022 16:56 Ответить
І хто від цього помер ?! Ніхто. А від зради і некомпетентності Зеко-манди сотні тисяч (Ковід + війна).
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04.05.2022 16:47 Ответить
взагалі то десятки тисяч українців вже померли. от саме через це, в своїй масі
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04.05.2022 16:53 Ответить
За кого голосувала у 2019?
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04.05.2022 16:10 Ответить
Згоден з братами. Німеччина - важливий стратегічний партнер України, насамперед в економічному плані. Це найбільш населена та найрозвиненіша країна Європи. Не бажано мати якісь непорозуміння з такою державою. Посол України в Німеччині має трохи "задовгий язик"...
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04.05.2022 16:05 Ответить
А вот соглашусь с Кличко. Когда Штайнмайер мог привезти в Украину только "глубокую озабоченность" - можно и нужно было дать ему по носу, потому что нефик пиариться. Но сейчас уже проскакивали фото с Гепардами, покрашенными в цвета ЗСУ, когда уже серьёзно пошла речь о Мардерах и Леопардах, когда Германия проталкивает нефтяное эмбарго, когда уже Шольц кричит на мызамирцев, что это они продлевают войну - вот тут уже быковать излишне. За такое можно и Штайнмайера несколько дней потерпеть.
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04.05.2022 16:06 Ответить
Правильно Кличко каже, не слід ігнорувати Штангеля, він може бути цінним союзником, оскільки виявився практично єдиним прихильником х*йла, який публічно визнав свої помилки. А деяким нашим дипломатам базарного рівня краще взагалі стулити пельку.
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04.05.2022 16:06 Ответить
Кто такой Вова? Просто брат мера? А что говорят родственники министров и депутатов?
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04.05.2022 16:13 Ответить
Володимир Кличко - всесвітньо відома публічна особа, яка має велику популярність, як в Україні, так і в Німеччині. На відміну від якогось , який за межами своєї квартири ну, дуже мало кому відомий.
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04.05.2022 17:00 Ответить
Вже більше двох місяців як заплановані шашлики на Дєньпабєди. От хай запросить.
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04.05.2022 16:16 Ответить
Хай вже приїде пофоткається, якщо це допоможіть наблизити час Перемоги. Заодно натикати мордякою у "формулу". Зараз не той час, щоб втрачати прихильників. Стосовно Володимира Кличко то він у Києві це факт.
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04.05.2022 16:19 Ответить
Ринг побеждает цирковую арену! 👏👏👏
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04.05.2022 16:24 Ответить
Прихильники це не ті що витирають об вас ноги і натягують на всякі мінськи --- пора второпати
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04.05.2022 16:24 Ответить
Вызывает интерес вот такой ещё процесс. Что посоветует Владимир Кличко по таможенным сборам и численности четвёртой волны мобилизации.
Сейчас в Украине идёт какой то праздник вседозволенности. Кимы и Гайдаи выкладывают сводки боёв, Арестовичи формируют глобальную политику. Ермаки вводят международные санкции от имени ЕС. Теперь боксёр и мэр руководят внешней политикой. Спросить только нес кого.
Как всему высшему политическому руководству идёт к лицу стиль "милитари" введённый в моду Президентом.
Клички и Германия всегда были вместе. В 14-ом от Меркель было предложение о кандидатуре президента. Германия спасала мэра Киева от наезда зелёной нечести.
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04.05.2022 16:25 Ответить
Усі перераховані особи: Кім, Гайдай, Арестович публічно висловлюють лише те, що затверджено вищим керівництвом. Інакше вони не мали б бублічної трибуни. Єрмак - це окрема стаття. Це, можливо, хвіст, який крутить собакою. Клички, жодним чином, не КЕРУЮТЬ міжнародною політикою, але висловити свою думку МАЮТЬ ПРАВО. Ти ж свою висловлюєш. Правда вона мало кого цікавить.
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04.05.2022 17:10 Ответить
Братьям Кличкам - респект , так как нам нужно дружить со всем цивилизованным миром, особенно с Германией !

Но у зелени другие планы , касательно нашей победы !
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04.05.2022 16:39 Ответить
Імхо, Кличко має гарну команду радників. Ніби і не критикує, але самі дії б'ють по некомпетентному Зе. А коли судили Пороха, то він не прийшов через Ковід - і ніби Пороха не кинув, і ніби і проти Зе не пішов.
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04.05.2022 16:44 Ответить
пиляли київський бюджет і київську землю - аж гай шумів, і "зелені" це покривали й мали з цього шикарну долю, коля-"катлєта" не дасть збрехати. Один тільки скандали з будівництвом метро на Виноградар чого варті, або із будівництвом Подільського мосту.
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04.05.2022 16:59 Ответить
@mstroeva:
Украинский посол Андрей Мельник раскритиковал отказ немецкого канцлера Олафа Шольца, обидевшегося на позицию ОП в отношении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, заявив:
"Разыгрывать обиженную колбасу - не очень по-государственному", - цитирует немецкая газета Spiegel.
Напомню, канцлер Германии причиной назвал отказ Киева принять Штайнмайера в апреле, что, по его словам, стало настоящим потрясением для Германии.
Сейчас война и критиковать украинские власти, конечно, лишний раз не стоит.
Но я все же рискну заметить, что война - это не время ловить звезду на голову. Украинским послам, мягко говоря, не стоит опускаться до лексических глубин российских "дипломатов".
А ссора с Германией и разговор с ней в приказном тоне и на повышенных тонах - самое глупое, что может сделать в нынешних условиях администрация Зеленского. Ну, или как минимум почти самое глупое.
Борислав Береза:
Это точно дипломатия? Или это что-то в стиле Лаврова? Такое заявление точно поможет Украине в коммуникации с Германией, особенно на фоне евроинтеграционных процессов, во вхождении в НАТО и в получении помощи?
Если нет, то зачем делать подобные заявления? Чтоб получить радостные овации в Украине тех, кто не понимает, что подобное не усиливает Украину? Ну, ок. Можете порадоваться словам Мельника.
Отказу в приезде Штайнмайера уже порадовались? Как результат? Я уже устал объяснять, что дипломатия - это инструмент для налаживания отношений и возможность получать максимум от наших партнёров, а не сбор аплодисментов в фейсбуке. Увы.
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04.05.2022 16:46 Ответить
Капець. Всі раптом стали такими фахівцями в дипломатії, шо аж страшно!

Ви ще почніть давати поради Начальнику Генштабу Валерію Залужному, як треба керувати Збройними Силами України.

Бо без ваших особливо цінних вказівок Генштаб ЗСУ ніяк не може визначитися з подальшою стратегією військових операцій проти окупантів...

Між іншим, професійний дипломат, колишній міністр ЗС з команди Порошенка Павло Клімкін підтримав позицію Зеленського щодо Штайнмаєра. Він сам особисто про це сказав, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY

І що тепер робити? Поливати гімном команду Порошенка?
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04.05.2022 18:10 Ответить
Штанмаєр - гамно , а не надійний та потужний партнер . Старий корупціонер , путінська прамакашка .
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04.05.2022 16:52 Ответить
Свій дрімучий непрофесіоналізм і нездатність бачити далі власного носа кварталівська ОПа продемонструвала ще перед американськими виборами, поставивши на Трампа. Добре, що мудрий Байден керується не емоціями, а інтересами держави. Те ж саме стосується і відносин з Молдовою. Тепер уявіть собі, що війни немає, або що Байден зло пам'ятний і шольцз німцями теж. І що вартує така дитяча реакція, яку демонструє Зєлєнскій?
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04.05.2022 16:56 Ответить
Свій дрімучий непрофесіоналізм
**********
Цілковито з вами згоден.
До речі, прошу пана, а який дипломатичний ранг має пан, як високопрофесійний фахівець у сфері дипломатії?
Ну, щоб завжди мати змогу посилатися на вашу фахову аналітичну думку у суперечках з недолугими диванними експертами.
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04.05.2022 18:20 Ответить
Мо було б краще якби Кличко не піарився в броніку й маячню не ніс а займався містом, логістикою та інфраструктурою. Чому бабці котрі приіхали на передостанньому метро мають чвалати пішки бо транспорт до 19.00? Воно вважає що в усіх є автівки? Може повідмивати не гроші а будинки в центрі? Яке воно бридке.
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04.05.2022 17:02 Ответить
А кого ти хотів би бачити мером Києва? прізвище є?
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04.05.2022 17:13 Ответить
Є. "Подпісь нєразборчіва". (с)

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04.05.2022 18:26 Ответить
Думаю правильно говорит Кличко. Все Разборки после победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.05.2022 17:27 Ответить
Нужно быть полностью конченными чтобы отказать президенту Германии, одновременно стоя с протянутой рукой у неё.
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04.05.2022 17:54 Ответить
Так. Це дійсно дивно, - стояти поруч з Німеччиною, у якої простягнута рука.
І простягнута вона, як "зіг-хайль", у бік москви.
Всі за цим спостерігають не один десяток років. Але соромляться сказати правду.
Ну, як же, - такі поважні начебто люди з великими гаманцями. А поводяться, як звичайні лахудри з-попідтиння.
Хтось же мав їм про це сказати?
Німецька влада - лицемірні *************. Україна лише сказала вголос те, про що й так усі знали.
Лише вставивши пістона по самі галагони, - від Америки, від власної громадської думки, від українців, - німецькі прокацапські імпотенти почали тремтячими руками зі скрипом повертати державний штурвал у бік співробітництва з Україною.
Ви думаєте, що без такого афронту лівацькі шольци дали б щось більше для української армії? Та ніколи в житті! Вони б і досі шукали відмовки, щоб нічого не робити. Якбми на них не тисли, - у тому числі Україна, - вони б і досі чухали яйця.
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04.05.2022 18:57 Ответить
Ничему история не учит. Жаль люди страдают из за политиков.
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04.05.2022 18:04 Ответить
Мне кажется что к сожалению в кабинете Президента нет хороших дипломатов. А надо, особенно сейчас.
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04.05.2022 19:18 Ответить
Нават Клічко разумее, што ёсць аб чым размаўляць са Штайнмаерам. Дзіцячы сад нейкі ад Зяленскага. Прасіць дапамогу, прасіцца ў ЕС і НАТА, а Прэзідэнта Нямеччыны, якога немцы ж і выбралі, не запрашаць...
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05.05.2022 03:58 Ответить
 
 