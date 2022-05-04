Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев: "Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры". ФОТО
Украине нужно сегодня объединять позицию европейцев – так будет достигнут больший успех и победа в битве с россией.
Об этом брат мэра Киева Владимир Кличко написал на своих страницах в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве сегодня находился лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз – Фридрих Мерц. Он встретился с высшим руководством Украины, встретился с мэром столицы. Высказал поддержку и заверил в дальнейшей помощи нашему государству. И мы за это благодарны. Я убежден, что Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры. С которыми нужно разговаривать, развивать сотрудничество, за что-то быть благодарными, в чем-то убеждать", – написал Владимир Кличко.
Он отметил, что в Германии были обеспокоены тем, что Украина отказалась принять немецкого Президента Штайнмайера.
"Масла в огонь подливают и недипломатические заявления украинского посла в адрес немецкого канцлера. Сейчас не время для эмоций и излишнего красноречия! Уверен, Президент Зеленский должен все-таки сделать политически взвешенный шаг и пригласить Президента Германии – государства-стратегического партнера Украины в Киев. Нам нужно сегодня объединять позицию европейцев – так мы добьемся большего успеха для нашей страны и победы в битве с российским агрессором", – подчеркнул Владимир Кличко.
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"Народні депутати 14 липня прийняли закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72159 № 3508-д , яким списали борги газзбутів та облгазів, більшість з яких (70%) контролюються однією олігархічною групою "РГК" Дмитра Фірташа. "
Посол працює на формування негативного ставлення до України у країні, від якої залежить питання газового ембарго параші.
І цим лімузином доставити штаймаєра прямо в админістр. президента, під самі двері. Але ОБОВ'ЯЗКОВО із naturgaskanzlerin меркель. І потім провести екскурс по Бучі, Гостомелю. Відвезти в Маріуполь і там лишити, щоб вибирались разом із біженцями козіми тропами.
Сейчас в Украине идёт какой то праздник вседозволенности. Кимы и Гайдаи выкладывают сводки боёв, Арестовичи формируют глобальную политику. Ермаки вводят международные санкции от имени ЕС. Теперь боксёр и мэр руководят внешней политикой. Спросить только нес кого.
Как всему высшему политическому руководству идёт к лицу стиль "милитари" введённый в моду Президентом.
Клички и Германия всегда были вместе. В 14-ом от Меркель было предложение о кандидатуре президента. Германия спасала мэра Киева от наезда зелёной нечести.
Но у зелени другие планы , касательно нашей победы !
Украинский посол Андрей Мельник раскритиковал отказ немецкого канцлера Олафа Шольца, обидевшегося на позицию ОП в отношении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, заявив:
"Разыгрывать обиженную колбасу - не очень по-государственному", - цитирует немецкая газета Spiegel.
Напомню, канцлер Германии причиной назвал отказ Киева принять Штайнмайера в апреле, что, по его словам, стало настоящим потрясением для Германии.
Сейчас война и критиковать украинские власти, конечно, лишний раз не стоит.
Но я все же рискну заметить, что война - это не время ловить звезду на голову. Украинским послам, мягко говоря, не стоит опускаться до лексических глубин российских "дипломатов".
А ссора с Германией и разговор с ней в приказном тоне и на повышенных тонах - самое глупое, что может сделать в нынешних условиях администрация Зеленского. Ну, или как минимум почти самое глупое.
Борислав Береза:
Это точно дипломатия? Или это что-то в стиле Лаврова? Такое заявление точно поможет Украине в коммуникации с Германией, особенно на фоне евроинтеграционных процессов, во вхождении в НАТО и в получении помощи?
Если нет, то зачем делать подобные заявления? Чтоб получить радостные овации в Украине тех, кто не понимает, что подобное не усиливает Украину? Ну, ок. Можете порадоваться словам Мельника.
Отказу в приезде Штайнмайера уже порадовались? Как результат? Я уже устал объяснять, что дипломатия - это инструмент для налаживания отношений и возможность получать максимум от наших партнёров, а не сбор аплодисментов в фейсбуке. Увы.
Ви ще почніть давати поради Начальнику Генштабу Валерію Залужному, як треба керувати Збройними Силами України.
Бо без ваших особливо цінних вказівок Генштаб ЗСУ ніяк не може визначитися з подальшою стратегією військових операцій проти окупантів...
Між іншим, професійний дипломат, колишній міністр ЗС з команди Порошенка Павло Клімкін підтримав позицію Зеленського щодо Штайнмаєра. Він сам особисто про це сказав, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
І що тепер робити? Поливати гімном команду Порошенка?
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Цілковито з вами згоден.
До речі, прошу пана, а який дипломатичний ранг має пан, як високопрофесійний фахівець у сфері дипломатії?
Ну, щоб завжди мати змогу посилатися на вашу фахову аналітичну думку у суперечках з недолугими диванними експертами.
І простягнута вона, як "зіг-хайль", у бік москви.
Всі за цим спостерігають не один десяток років. Але соромляться сказати правду.
Ну, як же, - такі поважні начебто люди з великими гаманцями. А поводяться, як звичайні лахудри з-попідтиння.
Хтось же мав їм про це сказати?
Німецька влада - лицемірні *************. Україна лише сказала вголос те, про що й так усі знали.
Лише вставивши пістона по самі галагони, - від Америки, від власної громадської думки, від українців, - німецькі прокацапські імпотенти почали тремтячими руками зі скрипом повертати державний штурвал у бік співробітництва з Україною.
Ви думаєте, що без такого афронту лівацькі шольци дали б щось більше для української армії? Та ніколи в житті! Вони б і досі шукали відмовки, щоб нічого не робити. Якбми на них не тисли, - у тому числі Україна, - вони б і досі чухали яйця.