Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет. ФОТОрепортаж

На спуске Веснина в Харькове коммунальщики демонтируют трамвайные рельсы. Этот вид транспорта был единственным общественным наземным, совмещавшим центр города с Салтовкой.

О демонтаже трамвайных путей сообщил 4 мая в фейсбуке харьковский юрист Владимир Рисенко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в Харькове до войны прошли протесты против уничтожения этой линии.

"В Украине огромный дефицит топлива, 10 литров в зубы и все. Куча народа потеряла свои сгоревшие автомобили, куча народа отдала их на фронт, куча народа осталась без работы, бизнеса, квартир, без каких-либо доходов. Осталась налегке. Напишу капслоком - без НИЧЕГО Им нужна работа и как-то до нее добраться в огромном Харькове.При чем и сейчас, и много лет после войны.Вы думаете, что кончится война и все моментально разбогатеют?Общественный транспорт в Харькове уже не нужен? в этих условиях?Ну, подумайте?Правильно.Под постоянными обстрелами надо срочно ДЕ-МОН-ТИ-РО-ВА-ТЬ трамвайную линию на Веснина.Тот же трамвай, против уничтожения которого харьковчане протестовали в мирное время, сейчас самое время уничтожить. Так как никто протестовать сейчас не будет, а потом уже ничего не сделаешь… Я уже, блин, не хочу говорить, что демонтаж трамвая коммунальщиками вместо срочных ремонтов последствий обстрелов – это яростный трэш… А выгонять коммунальщиков на открытый склон в сторону Салтовки - я даже слов подобрать не могу", - заметил Рисенко.

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Впоследствии появился комментарий директора Депатамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

Он сообщил, что из-за российских обстрелов "трамваев в Харькове больше нет", уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу, разрушено депо.

"Второе. Реконструкция спуска Веснина с расширением проезжей части была запланирована давно и начало работ стояло в планах на март этого года. Но тут пришел грязный российский солдат и сроки немного сдвинулись. Однако война не повод отказываться от планов улучшения транспортной инфраструктуры Харькова. И, как бы странно это не звучало, сейчас, когда машин в городе почти нет, начавшаяся реконструкция доставит минимум неудобства тем горожанам, кто остался в Харькове", - убеждает чиновник.

Также он рассказал, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена, причем будут сложности с Салтовской ветвью - "она поедет гораздо позже остальных двух".

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"Мэр Харькова Игорь Терехов сейчас вместе со специалистами работает над оптимизацией маршрутов общественного транспорта, что прежде всего касается возможности доставки жителей Салтовки в центр, на Жуки и Алексеевку. Большую роль в этом ближайшем месяце будет играть и организация движения по спуску Веснина, которая соединяет центр города с Салтовкой. Одна из основных идей этой оптимизации - приоритет общественного транспорта, его экологичность и удобство для харьковчан и новая география маршрутов. Где-то на смену трамваю придет троллейбус, где-то муниципальные автобусы", - уточняет Сидоренко.









В комментариях он добавляет, что пока трамваев у города нет "от слова совсем", но после победы их движение будет возобновлено на определенных участках, на других будут троллейбусы и автобусы.

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Отметим, что накануне на сайте Харьковского горсовета сообщали о работе коммунальщиков по уборке травы на трамвайных путях, "чтобы заранее подготовиться к запуску трамваев".







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