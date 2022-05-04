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Новости Фото Война
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Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет. ФОТОрепортаж

На спуске Веснина в Харькове коммунальщики демонтируют трамвайные рельсы. Этот вид транспорта был единственным общественным наземным, совмещавшим центр города с Салтовкой.

О демонтаже трамвайных путей сообщил 4 мая в фейсбуке харьковский юрист Владимир Рисенко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в Харькове до войны прошли протесты против уничтожения этой линии.

"В Украине огромный дефицит топлива, 10 литров в зубы и все. Куча народа потеряла свои сгоревшие автомобили, куча народа отдала их на фронт, куча народа осталась без работы, бизнеса, квартир, без каких-либо доходов. Осталась налегке. Напишу капслоком - без НИЧЕГО Им нужна работа и как-то до нее добраться в огромном Харькове.При чем и сейчас, и много лет после войны.Вы думаете, что кончится война и все моментально разбогатеют?Общественный транспорт в Харькове уже не нужен? в этих условиях?Ну, подумайте?Правильно.Под постоянными обстрелами надо срочно ДЕ-МОН-ТИ-РО-ВА-ТЬ трамвайную линию на Веснина.Тот же трамвай, против уничтожения которого харьковчане протестовали в мирное время, сейчас самое время уничтожить. Так как никто протестовать сейчас не будет, а потом уже ничего не сделаешь… Я уже, блин, не хочу говорить, что демонтаж трамвая коммунальщиками вместо срочных ремонтов последствий обстрелов – это яростный трэш… А выгонять коммунальщиков на открытый склон в сторону Салтовки - я даже слов подобрать не могу", - заметил Рисенко.

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Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 01

Впоследствии появился комментарий директора Депатамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

Он сообщил, что из-за российских обстрелов "трамваев в Харькове больше нет", уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу, разрушено депо.

"Второе. Реконструкция спуска Веснина с расширением проезжей части была запланирована давно и начало работ стояло в планах на март этого года. Но тут пришел грязный российский солдат и сроки немного сдвинулись. Однако война не повод отказываться от планов улучшения транспортной инфраструктуры Харькова. И, как бы странно это не звучало, сейчас, когда машин в городе почти нет, начавшаяся реконструкция доставит минимум неудобства тем горожанам, кто остался в Харькове", - убеждает чиновник.

Также он рассказал, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена, причем будут сложности с Салтовской ветвью - "она поедет гораздо позже остальных двух".

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"Мэр Харькова Игорь Терехов сейчас вместе со специалистами работает над оптимизацией маршрутов общественного транспорта, что прежде всего касается возможности доставки жителей Салтовки в центр, на Жуки и Алексеевку. Большую роль в этом ближайшем месяце будет играть и организация движения по спуску Веснина, которая соединяет центр города с Салтовкой. Одна из основных идей этой оптимизации - приоритет общественного транспорта, его экологичность и удобство для харьковчан и новая география маршрутов. Где-то на смену трамваю придет троллейбус, где-то муниципальные автобусы", - уточняет Сидоренко.

Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 02
Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 03
Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 04
Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 05

В комментариях он добавляет, что пока трамваев у города нет "от слова совсем", но после победы их движение будет возобновлено на определенных участках, на других будут троллейбусы и автобусы.

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Отметим, что накануне на сайте Харьковского горсовета сообщали о работе коммунальщиков по уборке травы на трамвайных путях, "чтобы заранее подготовиться к запуску трамваев".

Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 06
Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 07
Из-за российских обстрелов в Харькове не осталось ни одного трамвая, уничтожены подстанции, разрушено депо, - горсовет 08

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горсовет (667) обстрел (27685) трамвай (200) Харьков (7550)


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Топ комментарии
+7
ЩО НЕ ЗРОЗУМІЛО ?
ЩЕ ПРИ КЕРНЕСІ ЗНИЩУВАВСЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ В ХАРКОВІ
ЩОБ ЛЮДИ ПЕРЕСІДАЛИ НА БИДЛЯЧІ СКОТОВОЗКИ МАРШРУТКИ
ПО 12 - 14 ГРН В ОДИН КІНЕЦЬ.
ВІЙНА ВІЙНОЮ, А ПЛАНИ КЕРНЕСА ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.
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04.05.2022 16:26
+5
нафига восстанавливать трамвай колеи 1520 так называемой русской... делайте или Европа 1435 мм или 1000 мм на ту или иную масса б-у транспорта есть в Европе и также Швейцария Stadler Rail*** Франция-Канада Alstom of the Americas *** и иные страны Татра-Чехия или Польша которая по сути выпускает то что ранее выпускала Татра.. также произведет трамваи причем длинные и маневренные за счет колеи и с кабинами туда0обратно что сэкономит кучу земли для кольца разворота..
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04.05.2022 16:33
+3
М-да, трамвай це найкращий громадський транспорт.
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04.05.2022 16:32
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ЩО НЕ ЗРОЗУМІЛО ?
ЩЕ ПРИ КЕРНЕСІ ЗНИЩУВАВСЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ В ХАРКОВІ
ЩОБ ЛЮДИ ПЕРЕСІДАЛИ НА БИДЛЯЧІ СКОТОВОЗКИ МАРШРУТКИ
ПО 12 - 14 ГРН В ОДИН КІНЕЦЬ.
ВІЙНА ВІЙНОЮ, А ПЛАНИ КЕРНЕСА ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.
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04.05.2022 16:26 Ответить
Ты когда последний раз в Харькове был???До войны весь Харьков перешёл на отличные турецкие автобусы Karsan оплата только электронным билетом e-ticket вместительные,удобные,ходили часто цена 8-10 грн.Говяные Богданы и Газели почти все с маршрутов убрали!!!Линию трамвайную что ломают не поддерживаю,но трамваи в Харькове на 90% хлам полный на весь Харьков штук 5 которые не старше 35+ было.Может после войны что то поменяется!!!
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04.05.2022 16:53 Ответить
Я прямо щас в Харькове, не пойму, мы про один город говорим? Турецкие автобусы-недомерки не закроют и 2% электротранспорта. Просто под шумок уничтожают трамвай "крепкие хозяйственники", сначала раздали бесплатных проездных а теперь пилят потому что не выгодно
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04.05.2022 17:25 Ответить
спокойно, если вы считаете что все война так быстро закончится, Хйла и ко повесят на площади, потом зальют бетоном и кацапы начнут платить репарации, в том числе ресурсами а-ля топливо на углеводородах, то это немного заблуждение. поэтому скорее всего электротранспорт восстановят (ну или народ в своем большинстве станет зарабатывать по 3-5к евро в месяц, чтобы иметь возможность заплатить, ну или энергетическая революция, ядерный синтез, колония на Марсе и вот это вот все).
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04.05.2022 17:11 Ответить
М-да, трамвай це найкращий громадський транспорт.
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04.05.2022 16:32 Ответить
нафига восстанавливать трамвай колеи 1520 так называемой русской... делайте или Европа 1435 мм или 1000 мм на ту или иную масса б-у транспорта есть в Европе и также Швейцария Stadler Rail*** Франция-Канада Alstom of the Americas *** и иные страны Татра-Чехия или Польша которая по сути выпускает то что ранее выпускала Татра.. также произведет трамваи причем длинные и маневренные за счет колеи и с кабинами туда0обратно что сэкономит кучу земли для кольца разворота..
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04.05.2022 16:33 Ответить
"делайте или Европа"
Той орк, що у вигляді харківського мера-самозванця, буде "дєлать" лише те, що міститься в його очиному мозоку, в його убогому світогляді.
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04.05.2022 16:49 Ответить
В Харкові і так не було трамваїв, один трамвай волік другого і один кондуктор на два трамваї, зайці ганяли з одного трамваю в інший і кондуктор за ними. Цирк на дроті.
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04.05.2022 16:45 Ответить
да, жаль, но, если поменяют на троллейбусы - тоже неплохо... Харьков - это город моей студенческой юности, я всегда всем рассказывала, что в Харькове есть все виды транспорта, на любой вкус и цвет и кошелек и всегда можно добраться куда хочешь...
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04.05.2022 16:52 Ответить
От же ******.
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04.05.2022 16:57 Ответить
Мюнхен был почти полностью уничтожен после второй мировой и был потом отстроен с учетом современных потребностей таких как транспорт, парковки , развязки. У Харькова есть хороший шанс избавиться от совкового наследия за ********** деньги. Вот только это ********** следовать довоенным планам. Сейчас только необходимое, потом план и только потом дуинг.
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04.05.2022 17:10 Ответить
В Києві на другу ніч війни в бою з ворожою ДРГ були обірвані тролейбусні дроти на площі Марченко. А за кілька днів при обстрілі Телевежі пошкоджені (заплутані, але не обірвані) тролейбусні дроти на вулиці Іллжнка. Пройшло вже 2 місяці, але їх ніхто не поспішає лагодити. Дістатись з Нивок до центру міста (або навіть до м.Сирець) - тільки маршрутками
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04.05.2022 17:40 Ответить
уничтожать бесценный травы одуваны и лопухи вовремя войны вверх преступления..кринж.....больные
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04.05.2022 19:06 Ответить
Трудно представить Харьков без трамваев.Когда был там студентом любил на них ездить,особенно в горку на Холодную Гору и дальше на Залютино
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04.05.2022 20:20 Ответить
 
 