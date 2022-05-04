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Новости Фото Война
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В Донецкой области подразделение ПВО ДШВ сбило очередную российскую крылатую ракету. ФОТО

Вчера в Донецкой области, подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины была успешно сбита крылатая ракета оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в службе по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Российское ракетное оружие было направлено унести жизнь многих мирных украинцев, однако было сбито воинами-десантниками. Следует отметить, что это уже 6-я крылатая ракета, уничтоженная подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине", - говорится в сообщении.

В Донецкой области подразделение ПВО ДШВ сбило очередную российскую крылатую ракету 01

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В Донецкой области подразделение ПВО ДШВ сбило очередную российскую крылатую ракету 02
В Донецкой области подразделение ПВО ДШВ сбило очередную российскую крылатую ракету 03

Автор: 

крылатые ракеты (888) ПВО (2822) Донецкая область (9939) Десантно-штурмовые войска (222)


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Топ комментарии
+16
ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:46
+8
Это же зае@ись. Слава ЗСУ
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04.05.2022 16:54
+7
Вот спасибо!
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04.05.2022 16:48
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ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:46 Ответить
НациZты будут гореть в аду !
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04.05.2022 19:16 Ответить
Вот спасибо!
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04.05.2022 16:48 Ответить
Это же зае@ись. Слава ЗСУ
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04.05.2022 16:54 Ответить
Кацапы козлы путлер *****!
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04.05.2022 17:36 Ответить
Воістину!
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04.05.2022 19:00 Ответить
9М82М (на шильдіку видно) це зенітна керована ракета комплекса ЗРК С-300ВМ "Антей" з дальністю враження до 200 км і швидкістю до 2600 м/с, це філігранна робота....
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04.05.2022 18:31 Ответить
Наслідок декількох чинників:
1. перехід ЗСУ на цифровий зв'язок - за який пороха свого часу чмирили всілякі бігусо-найєми.
2. побудова системи оперативного оповіщення.
3. насичення підрозділів ПЗРК в такій кількості, що аж навіть трішки непристойно...
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04.05.2022 19:15 Ответить
Наскільки я розумію, ці ракети - для повітряних цілей. По наземним цілям ними не стріляють. Якщо хлопці змогли знести цю ракету, то однозначно зберегли Україні якийсь літак або гвинтокрил.
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04.05.2022 19:12 Ответить
Если это зенитная 9М82М то точно не крылатая. Вообще збивать зенитные ракеты это как-то я не понимаю, но я и не военный.
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04.05.2022 19:19 Ответить
Зенитные - тоже крылатые (управляемые, иными словами). Отчего же их не сбивать, если эти зенитные ракеты пытаются поразить наши самолеты/вертолеты/беспилотники/ракеты?
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05.05.2022 01:52 Ответить
 
 