В Донецкой области подразделение ПВО ДШВ сбило очередную российскую крылатую ракету. ФОТО
Вчера в Донецкой области, подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины была успешно сбита крылатая ракета оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в службе по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Российское ракетное оружие было направлено унести жизнь многих мирных украинцев, однако было сбито воинами-десантниками. Следует отметить, что это уже 6-я крылатая ракета, уничтоженная подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине", - говорится в сообщении.
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