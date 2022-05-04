Войска РФ обстреляли из "Градов" два села на Днепропетровщине, повреждено несколько десятков жилых домов, - ОВА. ФОТО

Войска РФ обстреляли из "Градов" Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду. Людей не зацепило. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - отметил глава региона.

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