РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10373 посетителя онлайн
Новости Фото Война
5 617 9

Войска РФ обстреляли из "Градов" два села на Днепропетровщине, повреждено несколько десятков жилых домов, - ОВА. ФОТО

Войска РФ обстреляли из "Градов" Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду. Людей не зацепило. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - отметил глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Днепропетровщины ранен один человек, разрушена железнодорожная инфраструктура, - ОВА. ФОТО

Войска РФ обстреляли из Градов два села на Днепропетровщине, повреждено несколько десятков жилых домов, - ОВА 01
Войска РФ обстреляли из Градов два села на Днепропетровщине, повреждено несколько десятков жилых домов, - ОВА 02
Войска РФ обстреляли из Градов два села на Днепропетровщине, повреждено несколько десятков жилых домов, - ОВА 03

армия РФ (19592) обстрел (27685) ГРАД (280) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щоб і кацапські хати горіли разом з їхніми сім'ями, сволочі паршиві
показать весь комментарий
04.05.2022 16:59 Ответить
Їх Гради в же в Дніпр обл???
показать весь комментарий
04.05.2022 17:10 Ответить
єто села в 40-50 км от Херсонской временно оккупированной обл...
а что такое для "града" 50-6 км??? нишо...
в самой обл нет никаких русотварей...а обстрелами они могут и до Львова доставать (правда уже не "градами")
показать весь комментарий
04.05.2022 17:26 Ответить
Ця територіальна громада знаходиться на кордоні Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей неподалік Гуляйполя.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:54 Ответить
Зважаючи на дальність пострілу "Граду" виникає питання звідки вони стріляли?!!
показать весь комментарий
04.05.2022 17:23 Ответить
Там Гуляйполе неподалік.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:55 Ответить
братский народ
показать весь комментарий
04.05.2022 17:24 Ответить
Це все ж таки, мабуть, Великомихайлівка Покровського району, туди "Град" з-під Гуляйполя дістане. Бо до Великомихайлівки Синельниківського району від лінії зіткнення десь 60-70 км. Ганьба очільнику ОДА!
показать весь комментарий
04.05.2022 18:43 Ответить
Об'єднаний Синельниковський район включає Смнельниковський, васильківський та Покровський райони.
показать весь комментарий
04.05.2022 19:50 Ответить
 
 