Спикер парламента Молдовы Гросу приехал в Бучу: "Эту войну необходимо остановить, а военные преступления расследовать и наказать виновных". ФОТО
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу 4 мая посетил город Буча
Об этом он сообщил в Tвиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас посещаю Бучу, один из городов в окрестностях Киева, подвергшийся невероятным зверствам российской армии", - написал Гросу.
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"Эту войну необходимо остановить, а военные преступления расследовать и наказать виновных", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+22 SANDY
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+19 Anatoly KANEVSKY #433903
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+13 Anatoly KANEVSKY #433903
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1992 год - Болградская (УКРАИНА) дивизия ВДВ выдвинулась против полиции Молдовы на защиту "Гагаузкой Республики"
2022 год... без слов... в фотографиях:
никуда молдован не побегут
а будут защищать свои землю
мы это тоже умеем
Хотя, может быть и у Вас начнется в самое ближайшее время......
Большинство сдешних комментариев преисполненные ненависти и презрения по отношению к молдованам показывают что НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
что ослепляет господина Бутусова - интоксикоз из анекдотами про тупых молдаван или самоообман-облегчение за боль вины борьбы с "молдофашизмом" в 1990-х?
и... Сколько часов пройдет с момента ее начала до первых ракетных ударов РФ по Кишиневу и высадки десанта РФ по всей Молдове?
ПС:
ПОВОД который вы просите дать России для нападения на Молдову - почему на этом сайте ЭТО так распространено???
но у меня такой же вопрос??
почему с 2014 не освободили свой Донбасс и Крым???
всему своё время
ращберемся и с приднестровьем
а пока сепары сами бегут оттуда кстати большенство в южные районы Украины
там видимо много которые из подерживают
разборки с Приднестровьем это наше дело
как нибудь разберёмся
не впервые
разберись с Донбассом и Крымом - потом указывай нам что делать
кто тебе даёт право оскорблять молдован которые приняли более 100 тыс беженцев в свои дома???
санкции хотя бы против рашки прими! а то про какие то "ракетные удары" рассказываешь и кацапские десанты
Приднестровье собралось Украину атаковать - когда ты с ним собираешь разбираться? Когда войдешь в состав эсэсэсэр-2 ?
А помогать Украине будем не взирая на диванных пулеметчиков как ты.
Украина нам поможет и без просьб, как и мы это делаем. А такие как ты и создавали приднестровье, крымнаш, днр и лнр.
Бей рашистов!
мож узнаете кого на фото?
именно потому что тебя бомбили кацапы - ты всю дорогу голосуешь за прокацапских Додонов себе в президенты? Стокгольмский синдром?
начнут бомьбить будет защищаться!!!
тебе какое дело??
ты же поможешь молдаванам как молдаване помогли украинским беженцам которых более 100 тыс приняли в свои дома и накормили
может пойдёшь войной на молдаван как в 92- ом ваши воевали против молдаван вместе с сепарации с Приднестровья???
мы тогда сумели отстоять 14- б армию
и если надо ещё отстои
но это были 90-е и было другое время и им никто не помог, и Украина в том числе.
- 15% ватного электората Приднестровья хватит с легкостью опрокинуть про-европеский выбор (макс. 55%) парламента Молдовы в унитаз рашизма
Лише маленьке уточнення - то не "ватний електорат" Придністрянщини, а етнічні українці споконвіків проживаючі на своїй споконвічно українській землі. Тому свого часу там воювали українські добровольці-націоналісти з УНА-УНСО. За свою землю і свій народ.
Потрібно зупинити війну?
Так зупини, придурок!
Если вспомнить немножко истории, то нужно сказать что Молдова первая стала жертвой рашки ровно 30 лет назад (если не считать рижского омона и оккупацию Вильнюсского телецентра). Тогда мы воевали как могли и чем могли, не обошлось и без предательства на высшем уровне, а то приднестровье могло быть меньше. Мы очень маленькие, никто нам не помогал кроме Румынии (но и они были слабые после свержения Чаушеску) и, объективно, не могли делать большого. Но, к великому сожалению, Украина тогда не было тем государством которое оно сейчас является и создание приднестровья было (мягко говоря) при полном попустительстве Украины, а если назвать вещи своими именами - то при активном содействии Украины! Очень много украинцев приехало и воевало на стороне оккупантов, их активно поддерживали те 37-38% украинского населения приднестровья. Они и сейчас там полная вата. Кроме того, те 6-7% украинцев живущих на правой стороне Днестра все эти 30 лет не поддержали молдаван никогда - они постоянно (как и остальные нацменьшинства) голосуют за коммунистов, причисляют себя к русскоязычным, ждут рашку и не изучили за 30 лет румынского языка (за редким исключением). Да, надо признать, что и молдаван нечем хвалить - примерно 30-35% смотрят туда-же. Если плюсовать 4,5% гагаузов (эти особенные - они самые ярые сторонники рашистов), 4% русских, 2% болгар - вот и получается 50-55% ватного населения Молдовы (и это без приднестровья!). К сожалению, надо исходить из этого факта. Поэтому наша задача сейчас помогать, несмотря не на что, беженцам (кроме сбежавших, есть реальные беженцы), а ваша задача воевать! и постараться не потерять (как мы когда-то потеряли) того энтузиазма и сплоченности которые у Вас есть сейчас! Вам весь мир помогает и Вы должны, обязаны победить! Только так и мы победим и избавимся и от приднестровья! Да поможет Вам Бог!