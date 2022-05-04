Спикер парламента Молдовы Гросу приехал в Бучу: "Эту войну необходимо остановить, а военные преступления расследовать и наказать виновных". ФОТО

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу 4 мая посетил город Буча

Об этом он сообщил в Tвиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас посещаю Бучу, один из городов в окрестностях Киева, подвергшийся невероятным зверствам российской армии", - написал Гросу.

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"Эту войну необходимо остановить, а военные преступления расследовать и наказать виновных", - подчеркнул он.