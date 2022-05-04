В Киевской области на противотанковых минах подоорвались трактор и автомобиль ГСЧС. ФОТО

В Киевской области на противотанковых минах оккупантов подоорвались трактор и автомобиль спасателей ГСЧС.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в поле у села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину. 35-летний пострадавший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра", - говорится в сообщении.

В эти же сутки в Зоне отчуждения среди леса на мине взорвались спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, пять человек получили ранения, из них двоих госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

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Рядом с местом детонации было обнаружено и обезврежено еще 5 мин.

Полицейский призвал жителей Киевщины обходить лесные дорожки, полевые дороги и обочины автотрасс в районах, которые находились в оккупации

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