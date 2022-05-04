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В Киевской области на противотанковых минах подоорвались трактор и автомобиль ГСЧС. ФОТО

В Киевской области на противотанковых минах оккупантов подоорвались трактор и автомобиль спасателей ГСЧС.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

В Киевской области на противотанковых минах подоорвались трактор и автомобиль ГСЧС 01

"Сегодня в поле у села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину. 35-летний пострадавший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра", - говорится в сообщении.

В Киевской области на противотанковых минах подоорвались трактор и автомобиль ГСЧС 02

В эти же сутки в Зоне отчуждения среди леса на мине взорвались спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, пять человек получили ранения, из них двоих госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

В Киевской области на противотанковых минах подоорвались трактор и автомобиль ГСЧС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ирпене обнаружили растяжки в парке возле детской больницы, - Нацгвардия. ФОТО

В Киевской области на противотанковых минах подоорвались трактор и автомобиль ГСЧС 04

Рядом с местом детонации было обнаружено и обезврежено еще 5 мин.

В Киевской области на противотанковых минах подоорвались трактор и автомобиль ГСЧС 05

Полицейский призвал жителей Киевщины обходить лесные дорожки, полевые дороги и обочины автотрасс в  районах, которые находились в оккупации

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взрыв (6795) Киевская область (4188) минирование (1446) Небытов Андрей (165)


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Топ комментарии
+20
Руссособак военнопленных пускать толпой на разминирование территорий ,хоть какая то от них польза будет
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04.05.2022 18:45
+9
Ох, господи, молюсь, щоб у них руки-ноги лишились на місці. такі мужні люди ці ДСНС. і СММ-щик у них класний. і песик Патрон)
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04.05.2022 18:46
+9
и так будет еще долго...этой уйни натыкано повсюду...
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04.05.2022 18:47
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Руссособак военнопленных пускать толпой на разминирование территорий ,хоть какая то от них польза будет
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04.05.2022 18:45 Ответить
поддерживаю, садить в трактора пусть пашут, женевская конвенция не запрещает использовать труд военнопленых
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04.05.2022 18:52 Ответить
Не подумав, чи що? краще б пішки пускати, нехай ідуть та підстрибують - шкода тракторів буде!
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25.07.2022 17:01 Ответить
Ох, господи, молюсь, щоб у них руки-ноги лишились на місці. такі мужні люди ці ДСНС. і СММ-щик у них класний. і песик Патрон)
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04.05.2022 18:46 Ответить
На фотографии ТМ-62, но если бы на такую наехали, техника так хорошо не выглядела бы, и тракторист с пожарниками так сравнительно хорошо не избежали бы беды, эта мина на танк рассчитана.
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04.05.2022 18:46 Ответить
диванный спец?
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04.05.2022 18:59 Ответить
сейчас да, но лет сорок назад приходилось такие на учениях устанавливать в шахматном порядке на местности, впрочем мины были учебными
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04.05.2022 19:07 Ответить
Ты видел последствия наезда танка на противотанковую мину? Я видел. Не хуже Джавелина..Только снизу
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04.05.2022 19:13 Ответить
все ужасные последствия наезда танка на мину, как впрочем и встреча с джавелином, это детонация боекомлекта, ни у трактора ни у пожарки на сколько мне известно БК нет
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05.05.2022 16:24 Ответить
и так будет еще долго...этой уйни натыкано повсюду...
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04.05.2022 18:47 Ответить
хіба по таких шляхах не має спочатку проїхати, прогрести спецтехніка для розміновування?
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04.05.2022 19:06 Ответить
 
 