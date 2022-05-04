Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - "УЗ". ФОТОрепортаж

Из-за обстрелов оккупантов повреждена железная дорога и некоторые пассажиры вынужденно находятся в пути дольше. Их снабдили едой.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "УЗ", информирует Цензор.НЕТ

"Почти сутки железная дорога занимается реанимацией поврежденной железнодорожной инфраструктуры, а наши поезда "нагоняют" отставание от графика из-за замедленного движения.

И в то же время мы не оставляем голодными пассажиров и поездные бригады, которые вынужденно находятся в дороге дольше!" - говорится в сообщении.

В "УЗ" отметили, что World Central Kitchen, Emily Resort, гуманитарный ресторан Mafia и еще несколько локальных заведений по всей стране сегодня за полдня обеспечили едой уже 6200 пассажиров вместе с поездными бригадами в дюжине городов!

"Укрзализныця благодарит за помощь волонтеров и небезразличных рестораторов", - подытожили в компании.

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