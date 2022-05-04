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Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - "УЗ". ФОТОрепортаж

Из-за обстрелов оккупантов повреждена железная дорога и некоторые пассажиры вынужденно находятся в пути дольше. Их снабдили едой.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "УЗ", информирует Цензор.НЕТ

"Почти сутки железная дорога занимается реанимацией поврежденной железнодорожной инфраструктуры, а наши поезда "нагоняют" отставание от графика из-за замедленного движения.

И в то же время мы не оставляем голодными пассажиров и поездные бригады, которые вынужденно находятся в дороге дольше!" - говорится в сообщении.

В "УЗ" отметили, что World Central Kitchen, Emily Resort, гуманитарный ресторан Mafia и еще несколько локальных заведений по всей стране сегодня за полдня обеспечили едой уже 6200 пассажиров вместе с поездными бригадами в дюжине городов!

"Укрзализныця благодарит за помощь волонтеров и небезразличных рестораторов", - подытожили в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" возобновляет регулярное курсирование Интерсити+ сообщением Киев — Днепр

Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - УЗ 01
Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - УЗ 02
Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - УЗ 03
Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - УЗ 04
Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - УЗ 05
Пассажиров железной дороги, которые из-за обстрела оккупантами вынужденно находятся в дороге дольше, обеспечили едой, - УЗ 06

железная дорога (1413) помощь (7862) Укрзализныця (2759) еда (355)


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КаZZапы, вы кого побЯдить собрались? У вас, когда мы начнём вас стирать с лица Земли, поезда будут мародёрить банды ваших орков, а не кормить пассажиров, как в Украине.
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04.05.2022 19:40 Ответить
Знову повітряна тривога
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04.05.2022 19:48 Ответить
жри и молчи!
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04.05.2022 20:02 Ответить
Де ви там ціну побачили?
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04.05.2022 20:17 Ответить
"Волонтери та ресторатори забезпечили..."

А заслужений залізничник СерЛєщ сидить в бункері і в ус не дує.

"За інформацією Time, деякі чиновники зголосилися жити у бункерах президентського комплексу. Одним із них був https://file.liga.net/persons/leshchenko Сергій Лещенко ."

https://news.liga.net/ua/politics/news/pervye-chasy-voyny-time-vyyasnil-kak-zelenskiy-vstretil-vtorjenie-rossii-24-fevralya
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04.05.2022 20:20 Ответить
 
 