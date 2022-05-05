В Тростянце обнаружили штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток. ВИДЕО+ФОТО

В городе Тростянец Сумской области был обнаружен штаб российских военных, расположенный в здании железнодорожного вокзала. В подвальном помещении оккупанты обустроили пыточную, а на втором этаже рисовали карты о боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

Тростянец находился под оккупацией месяц, и был освобожден бойцами ВСУ, военными 93-й бригады "Холодный Яр", в конце марта.

В настоящее время город посетило руководство компании "Укрзализныця", осмотрев местный вокзал и изучив ситуацию на железнодорожных объектах. Лещенко отметил, что железнодорожники планируют "всех удивить темпами восстановления инфраструктуры".

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"Штаб захватчиков был размещен на вокзале, а в подвале у туалета была обнаружена камера для пыток. Кровь все еще осталась на стене. Здесь же врагом были сделаны удивительные рисунки - русский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia. На втором этаже прямо на стене в комнате отдыха они нарисовали карту военной операции", – пишет он.

Лещенко опубликовал в сети видео и фото с вокзала Тростянца.

Он добавил, что на крыше станции лишь недавно обнаружил "последние остатки тела одного из захватчиков - оторванная нога".







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