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В Тростянце обнаружили штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток. ВИДЕО+ФОТО

В городе Тростянец Сумской области был обнаружен штаб российских военных, расположенный в здании железнодорожного вокзала. В подвальном помещении оккупанты обустроили пыточную, а на втором этаже рисовали карты о боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

Тростянец находился под оккупацией месяц, и был освобожден бойцами ВСУ, военными 93-й бригады "Холодный Яр", в конце марта.

В настоящее время город посетило руководство компании "Укрзализныця", осмотрев местный вокзал и изучив ситуацию на железнодорожных объектах. Лещенко отметил, что железнодорожники планируют "всех удивить темпами восстановления инфраструктуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тростянце начинают эксгумацию тел замученных и убитых войсками РФ жителей, - глава Сумской ОВ Живицкий

"Штаб захватчиков был размещен на вокзале, а в подвале у туалета была обнаружена камера для пыток. Кровь все еще осталась на стене. Здесь же врагом были сделаны удивительные рисунки - русский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia. На втором этаже прямо на стене в комнате отдыха они нарисовали карту военной операции", – пишет он.

Лещенко опубликовал в сети видео и фото с вокзала Тростянца.

В Тростянце обнаружили штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток 01

Он добавил, что на крыше станции лишь недавно обнаружил "последние остатки тела одного из захватчиков - оторванная нога".

В Тростянце обнаружили штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток 02

В Тростянце обнаружили штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток 03

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Автор: 

армия РФ (19603) Лещенко Сергей (697) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+30
наскальний живопис ..первісні люди..шо ви хочете..орки
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05.05.2022 07:22
+19
Петушок кацапский дождался кого-то в Сумах? Судя по всему у него анальный зуд.
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05.05.2022 07:04
+18
Коли читаю про тортури, які вони роблять з нашими людьми, хочеться відірвати рашистам їхні підлючі, набиті ватою та путiнськими скріпами голови.
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05.05.2022 08:12
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Петушок кацапский дождался кого-то в Сумах? Судя по всему у него анальный зуд.
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05.05.2022 07:04 Ответить
Вот это замаскировались , в здании вокзала месяц найти не могли .
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05.05.2022 07:05 Ответить
Ще там був напис -лещенко скотиняка, не показали
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05.05.2022 07:10 Ответить
Нічого подібного - Сєрлєшьчь у нас чесний колійний працівник, який в поті чола тмтанічно працює, особисто прокладаючи кілометри колії щодня. А член наглядової ради УЗ - то лише формально, хоббі таке у людини, на волонтерських засадах
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05.05.2022 07:41 Ответить
За пів ляма грн щомісяця.
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05.05.2022 07:52 Ответить
кілометри свинячих каклєт на "мукачевських фронтах"..
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05.05.2022 12:53 Ответить
ага, почуяв запах "котлєти" і аж з "мукачевських фронтів" прискакав...
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05.05.2022 12:52 Ответить
наскальний живопис ..первісні люди..шо ви хочете..орки
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05.05.2022 07:22 Ответить
Заїбали вже своїми ногами, закопуйте їх парами, треба місце економити
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05.05.2022 07:32 Ответить
"...були виявлені "останні останки тіла одного із загарбників - відірвану ногу".
Так он себя уже заранее без ноги нарисовал.

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05.05.2022 08:00 Ответить
Коли читаю про тортури, які вони роблять з нашими людьми, хочеться відірвати рашистам їхні підлючі, набиті ватою та путiнськими скріпами голови.
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05.05.2022 08:12 Ответить
О, сірожа вилізло. Воно не хоче розповісти, як воно розважалося у нічному клубі під час облоги Київа? Причому бухе було настільки, що ледве могло язиком ворушити.
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05.05.2022 09:07 Ответить
Наскельні малюнки диких племен-варварів.
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05.05.2022 09:14 Ответить
Полізли серлєщі з усіх щілин, де переховувалися поки гаряче.
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05.05.2022 09:44 Ответить
літак, що скидає бомбу

Де там бомба, що скидається? Блть, шо воно покурило?

Невже не видно, що літак скидає качура із соломиною у дзьобі та летить у напрямку чотирьох дірок від ґудзика, а під крилом у нього пєтрушка, який ховається...
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05.05.2022 10:08 Ответить
І тут вже Лещенко нарісувався - "лічно" вокзал брав , ще війна не скінчилась а він вже мріє "всіх здивувати темпами відновлення інфраструктури".
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05.05.2022 12:49 Ответить
 
 