Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай. ФОТОрепортаж
В течение 4 мая россияне направили семь мощных артиллерийских обстрелов на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую громады, четыре на Лисичанск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава ОВА Сергей Гайдай.
"24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под российские обстрелы вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской громаде дома горят один за другим, так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три - в Камышевахе, четыре - в Северодонецке, четыре - в Лисичанскую и не менее четырех в Новодружеске", - сообщил Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все люди разные.
Мои знакомые старики, по 70 лет, сказали - лучше умру дома чем буду жить на чужбине, все равно скоро помирать.
и второй аргумент часто слышу - чего я должен оставлять дом каким-то подонкам, я его строил (или отец мой его строил), мои дети в нем родились - а я теперь должен мыкаться по чужим углам, чтобы в моем доме жили чечены или буряты?
их можно понять.
Хотя я уехал.
Судя по данным с сайта http://crimeanbridgedown.com.ua// Crimeanbridgedown , Крымский мост падет 9 мая.
Также на сайте есть обращение к россиянам, проживающим в Крыму.
"Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!" - говорится в заявлении.
Відбудеться- це буде подія! І користь велика.