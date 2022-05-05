Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В течение 4 мая россияне направили семь мощных артиллерийских обстрелов на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую громады, четыре на Лисичанск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава ОВА Сергей Гайдай.

"24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под российские обстрелы вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской громаде дома горят один за другим, так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три - в Камышевахе, четыре - в Северодонецке, четыре - в Лисичанскую и не менее четырех в Новодружеске", - сообщил Гайдай.

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