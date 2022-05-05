РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7834 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 984 7

Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В течение 4 мая россияне направили семь мощных артиллерийских обстрелов на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую громады, четыре на Лисичанск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава ОВА Сергей Гайдай.

"24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под российские обстрелы вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской громаде дома горят один за другим, так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три - в Камышевахе, четыре - в Северодонецке, четыре - в Лисичанскую и не менее четырех в Новодружеске", - сообщил Гайдай.

Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Попасной и Рубежном продовольствия и воды у людей осталось всего на неделю. Доступ к городам осложнен, - Гайдай

Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай 02

Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай 03

Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай 04

Также читайте: Желающих выехать из Лисичанска и Северодонецка почти нет, а эвакуироваться из Рубежного и Попасной невозможно, - Гайдай

Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от российского вторжения, - Гайдай 05

Автор: 

обстрел (27716) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переможемо. Не забудемо. Помстимося.
показать весь комментарий
05.05.2022 08:16 Ответить
Просили ж людей---евакуюйтесь..
показать весь комментарий
05.05.2022 08:18 Ответить
не уезжают те кому или некуда ехать или ехать страшнее чем оставаться, или старики.
все люди разные.
Мои знакомые старики, по 70 лет, сказали - лучше умру дома чем буду жить на чужбине, все равно скоро помирать.
и второй аргумент часто слышу - чего я должен оставлять дом каким-то подонкам, я его строил (или отец мой его строил), мои дети в нем родились - а я теперь должен мыкаться по чужим углам, чтобы в моем доме жили чечены или буряты?
их можно понять.
Хотя я уехал.
показать весь комментарий
05.05.2022 08:28 Ответить
В Сети появился сайт, на котором идет обратный отсчет до падения Крымского моста, соединяющего территорию страны-арессора и оккупанта России и аннексированный Крым.

Судя по данным с сайта http://crimeanbridgedown.com.ua// Crimeanbridgedown , Крымский мост падет 9 мая.

Также на сайте есть обращение к россиянам, проживающим в Крыму.

"Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!" - говорится в заявлении.
показать весь комментарий
05.05.2022 08:19 Ответить
Ця заява така ж порожня як останні "хлопки" в Бєлгороді,коли нічого не руйнувалось.
Відбудеться- це буде подія! І користь велика.
показать весь комментарий
05.05.2022 08:34 Ответить
снести парашу мы ее строили и целину спалить ..бам и гидроо плотины тоже...дерашизтизировать..мроzи...
показать весь комментарий
05.05.2022 08:56 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 09:46 Ответить
 
 