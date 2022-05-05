По меньшей мере, 25 мирных жителей ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ нанесли авиаракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате по меньшей мере 25 раненых гражданских. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

"Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают "воевать" с нашими гражданскими. Это – очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!" – заметил глава региона.

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