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По меньшей мере, 25 мирных жителей ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ нанесли авиаракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате по меньшей мере 25 раненых гражданских. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

"Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают "воевать" с нашими гражданскими. Это – очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!" – заметил глава региона.

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По меньшей мере, 25 мирных жителей ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску, - ОВА 01
По меньшей мере, 25 мирных жителей ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску, - ОВА 02
По меньшей мере, 25 мирных жителей ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску, - ОВА 03
По меньшей мере, 25 мирных жителей ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску, - ОВА 04

Автор: 

армия РФ (19603) Краматорськ (2300) обстрел (27716) Донецкая область (9946) Кириленко Павел (638)


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"За_дитей_дамбаса" - будуть гавкати москальскі гівнопомийниці і ім підвиватимуть обдроченці лднр
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05.05.2022 08:44 Ответить
Той самий Краматорськ 16.04.2014. Дамбаси не пускають колони ЗСУ щоб знищити заколот в зародку.
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05.05.2022 08:55 Ответить
Оголосили ж, що всі бажаючі евакуювалися.
Лишились чекаючі.... дочекаються.
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05.05.2022 10:56 Ответить
 
 