По меньшей мере, 25 мирных жителей ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Краматорску, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО
Войска РФ нанесли авиаракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате по меньшей мере 25 раненых гражданских. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.
"Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают "воевать" с нашими гражданскими. Это – очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!" – заметил глава региона.
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