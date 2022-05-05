Войска РФ ведут обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают массированные обстрелы по всей линии фронта Донецкой области и наносят ракетные удары по городам, расположенным в тылу.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 1 погибший и 17 поврежденных домов в результате ночного обстрела Часова Яра. После ракетного удара по Краматорску – 25 раненых, повреждены 9 домов, школа и объекты гражданской инфраструктуры", - отмечает он.

Под огнем "Градов" – Авдеевка. Там информации о пострадавших нет, но повреждены 3 дома, перебита линия электропередач.

По словам Кириленко, продолжаются периодические обстрелы Марьинки – враг применяет зажигательные кассеты. Также единичные обстрелы зафиксированы на Светлодарском направлении без жертв.

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"Россияне и дальше пытаются посеять панику в Донецкой области, но у них нет шансов", - резюмирует глава региона.