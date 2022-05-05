РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7330 посетителей онлайн
Новости Фото
4 608 19

Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски. ФОТО

ГБР продолжает работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

По инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета хозяйствующих субъектов, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 млн. грн.

Кроме того, в среду работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, один из них - на Киевщине, остальные - на территории Львовской области.

Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски 01

Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски 02
Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски 03

"Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области. В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. В дальнейшем ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами", - говорится в сообщении.


Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски 04

Смотрите также: Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака. ФОТО


Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски 05
Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски 06
Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски 07

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) обыск (1902) арест имущества (299) ГБР (3036) Козак Тарас финансист (11)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Краща подружка козака - верещук переметнулась до зільонських...
показать весь комментарий
05.05.2022 10:03
+7
А через три місяці - коли всі забудуть про обшуки, ці картини та ікони спокійно поїдуть на Москву до Оксани. Цікаво те що Мертвечука затримали місяць назад, а обшуки тільки сьогодні ))) За такий час вони б змогли не лише встигли вивести бабло, вони змогли б його з'їсти
показать весь комментарий
05.05.2022 10:23
+5
Вона не зовсім - подружка ,, вона - колишня коханка . . Ще коли була мером Рави Руської .
показать весь комментарий
05.05.2022 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все вкрадене гнидо-ублюдкамі має бути повернуте українській громаді...
показать весь комментарий
05.05.2022 10:01 Ответить
Краща подружка козака - верещук переметнулась до зільонських...
показать весь комментарий
05.05.2022 10:03 Ответить
Вона не зовсім - подружка ,, вона - колишня коханка . . Ще коли була мером Рави Руської .
показать весь комментарий
05.05.2022 10:30 Ответить
пфффф...і що це все? Чи до зелених ручьонок решта прилипло....
показать весь комментарий
05.05.2022 10:04 Ответить
красіво жіть нє запрєтішь....---временно
показать весь комментарий
05.05.2022 10:07 Ответить
Це все? Не 40 млн баксів ?
показать весь комментарий
05.05.2022 10:08 Ответить
Я, оксана марчєнко, твьордо заявляю....
показать весь комментарий
05.05.2022 10:09 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 10:11 Ответить
було ваше, пане Медведчук, стало наше, тобто квартальців. шас пиль вляжеться, будуть продавати "взад".
показать весь комментарий
05.05.2022 10:20 Ответить
Яка черга вже вишикувалася за ніби арештованим майном...?
показать весь комментарий
05.05.2022 10:13 Ответить
А через три місяці - коли всі забудуть про обшуки, ці картини та ікони спокійно поїдуть на Москву до Оксани. Цікаво те що Мертвечука затримали місяць назад, а обшуки тільки сьогодні ))) За такий час вони б змогли не лише встигли вивести бабло, вони змогли б його з'їсти
показать весь комментарий
05.05.2022 10:23 Ответить
Так вони і вивели.Невже ви спраді думаєте що на рахунках підприємств родичів цих покидьків всього 1.25 млн $ ? Та у Марченко в шубохраніліщє на більшу сумму тряпок і шуб висить.
показать весь комментарий
05.05.2022 10:34 Ответить
Справді
показать весь комментарий
05.05.2022 10:39 Ответить
Навіщо арештовувати .? Як тільки виявляються рахунки , де звучить прізвище мудачука чи козака , або їх родичів , гроші з них негайно перераховувати ЗСУ ,, без всяких - судов і слєдствій . .
показать весь комментарий
05.05.2022 10:37 Ответить
В Испании задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене

Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
показать весь комментарий
05.05.2022 10:44 Ответить
шото маловато будет
показать весь комментарий
05.05.2022 11:00 Ответить
Вот мне нравиться клянчат деньги у Эстонии а у самих столько работы да пройдитесь по дачам прокуроров судей депутатов ОПГ ОПЗЖ. проведите анальный досмотр Сукиса уменьшите зарплату депутатам и глядишь и не надо будет клянчить и не у так уж и богатых стран
показать весь комментарий
05.05.2022 11:10 Ответить
А так же частку активів "лайноплюсів"! Нє?
показать весь комментарий
05.05.2022 11:32 Ответить
щось мало обшуків
показать весь комментарий
05.05.2022 12:09 Ответить
 
 