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Тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком оккупанты, обнаружили в Киевской области, - полиция. ФОТО

В Вышгородском районе Киевской области были обнаружены тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком российские оккупанты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киевской области сообщает в Фейсбуке.

Отмечается, что полицейские 4 мая в селе Рудня-Тальская эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет.

"25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало - российские оккупанты переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой", - говорится в сообщении.

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Тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком оккупанты, обнаружили в Киевской области, - полиция 01

Полицейские Иванкова, с участием прокурора и судмедэксперта, провели осмотр убитых. Тело забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.

Тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком оккупанты, обнаружили в Киевской области, - полиция 02

армия РФ (19603) Киевская область (4190) военные преступления (1449)


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05.05.2022 10:59 Ответить
22-23 года что они такого страшного сделали для России ***** ***** когда эта гнида сдохнет то когда Бог покарает Россию причем так капитально метеоритами или огненным дождем- как Содом и Гоморру- сожжет ихние все города???? Надеюсь Бог к УБИЕННЫМ БУДЕТ МИЛОСЕРДНЫМ??!!
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05.05.2022 11:04 Ответить
Який саме Бог?
Перун? Зевс? Юпітер?
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05.05.2022 12:25 Ответить
Єврейський
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05.05.2022 12:31 Ответить
що за маячня і хрінь??? про яке милосердя мова? коли той "бог" дозволив забрати саме цінніше в молодих чоловіків - їх життя.
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05.05.2022 12:31 Ответить
СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! СЛАВА УКРАИНЕ!
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА! СЛАВА ЗСУ!
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05.05.2022 11:31 Ответить
 
 