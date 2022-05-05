Тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком оккупанты, обнаружили в Киевской области, - полиция. ФОТО

В Вышгородском районе Киевской области были обнаружены тела двух мужчин, которых расстреляли и переехали танком российские оккупанты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киевской области сообщает в Фейсбуке.

Отмечается, что полицейские 4 мая в селе Рудня-Тальская эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет.

"25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало - российские оккупанты переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой", - говорится в сообщении.

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Полицейские Иванкова, с участием прокурора и судмедэксперта, провели осмотр убитых. Тело забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.