На площади Победы в Житомире демонтировали советский танк, - мэр Сухомлин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На площади Победы в Житомире сегодня утром был демонтирован советский танк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"Танк переехал! Делали это тихо. Утром. Это нужно было для безопасности. Не время для скоплений. Теперь памятник-танк Т-34-85 займет свое место рядом с Монументом Вечной славы. Там ежегодно 8 мая будем чествовать память погибших во Второй мировой войне, в том числе тех, кто освобождал от захватчика Житомир", - рассказал он.
Также Сухомлин добавил, что название площади Победы менять не будут.
"После войны мы ее капитально отремонтируем. И это название будет символизировать победу над нацизмом во Второй мировой и над рашизмом в современной российско-украинской войне. Забывать историю нельзя. Но делать, как в РФ, фетиши из советских памятников и называть победу в Второй мировой, где погибли миллионы, праздником… цинично. Помнить обо всех защитниках и чествовать их память. Вот что действительно важно", - подчеркнул мэр Житомира.
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Петушарія видають по запросив України!
https://youtube.com/watch?v=GOfZhXTfrgA
А на його місці посадити квіти.
Як символ того, що життя перемагає смерть.
Та ні, це кон'юктурний прагматизм з його боку. Він просто не хоче втрачати власних виборців, серед яких є чимала кількість ватників різного ступіню латєнтності. От, наприклад, харківська чучундра: коли знесли Жукова, на питання ЗМІ про своє ставлення до того, він увімкнув задню, мовляв, "не на часі". Але в той же час побіг на Youtube, та запустив голосування, чи треба було те робити, чи ні, щоб виміряти "середню температуру по лікарні". Він би ще провів опитування, чи здавати Харків чи ні. Якщо стисло, то харківський мер - приклад типової безпринципної мразі.
Ця бригада отримала почесне звання - гвардейська і стала 68 Гв. ОТБр.
Пройшли роки і ця частина вийшла з Европи розштатуваласьв Ростовській обл. А зараз 68 ТП воює в Маріуполі проти українців.
.Ось яка сітуація для громоаян Житомира.
100% більше толку... як би я не кляв ті чортові трц