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На площади Победы в Житомире демонтировали советский танк, - мэр Сухомлин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Победы в Житомире сегодня утром был демонтирован советский танк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Танк переехал! Делали это тихо. Утром. Это нужно было для безопасности. Не время для скоплений. Теперь памятник-танк Т-34-85 займет свое место рядом с Монументом Вечной славы. Там ежегодно 8 мая будем чествовать память погибших во Второй мировой войне, в том числе тех, кто освобождал от захватчика Житомир", - рассказал он.

Также Сухомлин добавил, что название площади Победы менять не будут.

"После войны мы ее капитально отремонтируем. И это название будет символизировать победу над нацизмом во Второй мировой и над рашизмом в современной российско-украинской войне. Забывать историю нельзя. Но делать, как в РФ, фетиши из советских памятников и называть победу в Второй мировой, где погибли миллионы, праздником… цинично. Помнить обо всех защитниках и чествовать их память. Вот что действительно важно", - подчеркнул мэр Житомира.

На площади Победы в Житомире демонтировали советский танк, - мэр Сухомлин 01

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На площади Победы в Житомире демонтировали советский танк, - мэр Сухомлин 02

Житомир (687) танк (2271) Сухомлин Сергей (33)


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Топ комментарии
+23
Почему в 40-50 те кто воевал обходились без этого праздника, а через почти столетие, одуревшие мозгами(и не только) правнуки воевавших считают, что без этого праздника никуда? Дед вполне нормально себя чувствовал и без этой ...уйни, а его медалями вместо мячика игрались его детки. И все было нормально. На кой ляд нужны эти танки? Они должны переехать, только не в другое место, а в печь, на переплавку. И мы должны отказаться от манеры ставить памятники в принципе. Памятникам место на кладбище.
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05.05.2022 12:11
+19
переплавити й використати для ракет нептун сапсан
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05.05.2022 12:05
+16
Потому что Брежневу для личностного культа понадобилось победобесие.
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05.05.2022 12:23
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переплавити й використати для ракет нептун сапсан
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05.05.2022 12:05 Ответить
А на кой там броня?
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05.05.2022 13:30 Ответить
Перемога!!!
Петушарія видають по запросив України!
https://youtube.com/watch?v=GOfZhXTfrgA
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05.05.2022 12:06 Ответить
Згадайте епопею з Медведчуком
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05.05.2022 13:26 Ответить
ти в ньому поїдеш?
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05.05.2022 12:08 Ответить
Якщо мене мобілізують і навчать на танкіста, то не виключаю)) А взагалі у центри комплектування черга скажена, перебирають навіть людьми із бойовим досвідом. В тероборону не взяли (пропонував себе)
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05.05.2022 12:14 Ответить
Дуже дивно, бо наприклад у мене колегу забрали з роботи, але він уявлення не має що таке війсбкова служба, а ви кажете черга. Там паче що він працюват і платив податки, ось така херня малята.
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05.05.2022 12:18 Ответить
Я маю уявлення, ще при янику служив строкову службу протягом кількох місяців, але мене комісували. Постановою ВЛК визнаний обмежено придатним у воєнний час, непридатним у мирний. Військово-облікова спеціальність механік-водій. ТЦК турбувати повісткою не поспішає (я був знятий з обліку військовозобов'язаних)
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05.05.2022 12:26 Ответить
Конкурс охочих захищати Вітчизну від російських загарбників на одне місце в ЗСУ всередньому декілька чоловік. Якщо Вашому колезі виписали повістку, викликали до ТЦК і поставили на облік це ще далеко не факт, що призвуть. Багатьом людям, які хочуть воювати проти рашистів ще доводиться боротись за те, щоб їх призвали. Є ті, кому сказали чекати.
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05.05.2022 12:30 Ответить
І постамент також прибрати.
А на його місці посадити квіти.
Як символ того, що життя перемагає смерть.
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05.05.2022 12:09 Ответить
Почему в 40-50 те кто воевал обходились без этого праздника, а через почти столетие, одуревшие мозгами(и не только) правнуки воевавших считают, что без этого праздника никуда? Дед вполне нормально себя чувствовал и без этой ...уйни, а его медалями вместо мячика игрались его детки. И все было нормально. На кой ляд нужны эти танки? Они должны переехать, только не в другое место, а в печь, на переплавку. И мы должны отказаться от манеры ставить памятники в принципе. Памятникам место на кладбище.
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05.05.2022 12:11 Ответить
Українці також сотні років обходилися бе цієї ...уйні під назвою москальська мова.
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05.05.2022 12:16 Ответить
Потому что Брежневу для личностного культа понадобилось победобесие.
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05.05.2022 12:23 Ответить
Некрофільний простір!!! Нав'язування суіцідальної домінанти спрйняття. Надзвичайно руйнівний тиск на підсвідомість. Загалом,неймовірно страшна річ,й дотого ніхто, нездатен усвідомити,помітити. Дякую за пост
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07.05.2022 10:41 Ответить
В цього мера шиза - "приберем техніку окупанта, але продовжим шанувати армію окупанта", яку він називає визволителями. І ця совкова шиза ще досі надто поширена в Україні навіть попри наявну війну практично з тим самим окупантом.
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05.05.2022 12:12 Ответить
Цей мер багато чого зробив для міста Житомир. А що зробив ти, йолопе ?
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05.05.2022 12:43 Ответить
Хочеш взяти в мене інтерв'ю чи просто побикувати, істеричко?
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05.05.2022 13:16 Ответить
"В цього мера шиза"
Та ні, це кон'юктурний прагматизм з його боку. Він просто не хоче втрачати власних виборців, серед яких є чимала кількість ватників різного ступіню латєнтності. От, наприклад, харківська чучундра: коли знесли Жукова, на питання ЗМІ про своє ставлення до того, він увімкнув задню, мовляв, "не на часі". Але в той же час побіг на Youtube, та запустив голосування, чи треба було те робити, чи ні, щоб виміряти "середню температуру по лікарні". Він би ще провів опитування, чи здавати Харків чи ні. Якщо стисло, то харківський мер - приклад типової безпринципної мразі.
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05.05.2022 13:32 Ответить
Це і є шиза, коли в людини нема власних переконань, і вона смикається, як лайно в ополонці.
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06.05.2022 00:11 Ответить
Нарешті
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05.05.2022 12:14 Ответить
На фронт его, пусть орки гатят по нему)
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05.05.2022 12:18 Ответить
а заместо кацапского танка поставить памятник СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
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05.05.2022 12:26 Ответить
а без памятників не можна? Нехай площа "відпочине", а наступні покоління вирішать, що там має бути
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05.05.2022 12:31 Ответить
Не можна. Бо ми весь час тільки й виправдовуємось та соромимось поставити пам'ятника тим, хто боровся саме за вільну Україну. - в такої нації немає майбутнього.
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06.05.2022 21:41 Ответить
Видать,робити вже зовсім нєхер...
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05.05.2022 12:33 Ответить
Поставте туди роZZійський, догори пузом...
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05.05.2022 12:34 Ответить
Трактор поставьте, в честь фермеров угоняющих танки русню
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05.05.2022 13:04 Ответить
Скільки можна цієї безграмотності! Площа може бути лише квартири, кола, квадрата, земельної ділянки тощо!! Це майдан, а не площа!! А там де пам'ятники такі стоять посеред доріг, де по колу їде транспорт, то так і називати 'коло визволення', 'коло свободи', 'коло перемоги' тощо
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05.05.2022 13:16 Ответить
А площа майдана та кола може бути?
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05.05.2022 18:22 Ответить
Танк треба знищети . Житомир визволяла 93 ОТБр 31грудня 1943року.
Ця бригада отримала почесне звання - гвардейська і стала 68 Гв. ОТБр.
Пройшли роки і ця частина вийшла з Европи розштатуваласьв Ростовській обл. А зараз 68 ТП воює в Маріуполі проти українців.
.Ось яка сітуація для громоаян Житомира.
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05.05.2022 14:07 Ответить
Пора прекратить вредные привычки ставить по площадям танки- пушки и прочую нечисть. Лучше на его место почтавить памятник Матери с младенцем.
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05.05.2022 14:35 Ответить
Занадто багато серійного радянського військового мотлоху стоїть на постаментах. У нас є музей Другої Світової. Залишити там для ознайомлення по екземпляру, а решту переплавити.
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05.05.2022 15:13 Ответить
В Днепре , тоже пора бы Филатову танк демонтировать
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05.05.2022 16:46 Ответить
Блін на західній Україні вже давно на місці таких совкових постаментів... ТРЦ набудували!..
100% більше толку... як би я не кляв ті чортові трц
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05.05.2022 20:07 Ответить
правильне рішення
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06.05.2022 19:56 Ответить
В багатьох містах України давним-давно вже прибрали з постаментів ці танки . Вже і забули , що вони там колись стояли .
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07.05.2022 11:13 Ответить
 
 