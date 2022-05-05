На площади Победы в Житомире демонтировали советский танк, - мэр Сухомлин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Победы в Житомире сегодня утром был демонтирован советский танк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Танк переехал! Делали это тихо. Утром. Это нужно было для безопасности. Не время для скоплений. Теперь памятник-танк Т-34-85 займет свое место рядом с Монументом Вечной славы. Там ежегодно 8 мая будем чествовать память погибших во Второй мировой войне, в том числе тех, кто освобождал от захватчика Житомир", - рассказал он.

Также Сухомлин добавил, что название площади Победы менять не будут.

"После войны мы ее капитально отремонтируем. И это название будет символизировать победу над нацизмом во Второй мировой и над рашизмом в современной российско-украинской войне. Забывать историю нельзя. Но делать, как в РФ, фетиши из советских памятников и называть победу в Второй мировой, где погибли миллионы, праздником… цинично. Помнить обо всех защитниках и чествовать их память. Вот что действительно важно", - подчеркнул мэр Житомира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ночных обстрелов Николаева повреждена контактная сеть, временно изменены троллейбусные маршруты, - мэр



