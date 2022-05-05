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В Бучанском районе нашли тело замученного россиянами мужчины, - полиция. ФОТОрепортаж
В Бучанском районе Киевской области обнаружили тело мужчины, замученного российскими оккупантами.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Во вражеских окопах на Бучанщине полиция обнаружила тело замученного агрессорами мирного жителя.
4 мая правоохранители Киевской области провели эксгумацию вблизи села Вышеград, где во время оккупации находились позиции агрессора.
Следователи и криминалисты осмотрели тело погибшего мужчины. По предварительным данным, российские оккупанты применяли к мирному жителю пытки, после чего убили.
В настоящее время тело мужчины доставлено на проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации", - рассказали в полиции.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.05.2022 12:36 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий05.05.2022 13:06 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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