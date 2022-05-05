В Бучанском районе нашли тело замученного россиянами мужчины, - полиция. ФОТОрепортаж

В Бучанском районе Киевской области обнаружили тело мужчины, замученного российскими оккупантами.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Во вражеских окопах на Бучанщине полиция обнаружила тело замученного агрессорами мирного жителя.

4 мая правоохранители Киевской области провели эксгумацию вблизи села Вышеград, где во время оккупации находились позиции агрессора.

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Следователи и криминалисты осмотрели тело погибшего мужчины. По предварительным данным, российские оккупанты применяли к мирному жителю пытки, после чего убили.

В настоящее время тело мужчины доставлено на проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации", - рассказали в полиции.



