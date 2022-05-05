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Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Мир в Украине придет, а с ним будет гарантирована безопасность во всей Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мир у нас снова будет. Мы его восстановим. Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире. Безопасность в Европе также снова будет", - отметил он.

"Но должно исчезнуть одна вещь. Это сохранение отношений – как политических, так и бизнесовых – любой ценой с тем, кто не уважает международное право и не признает договоров, которые сам подписывает", - добавляет Зеленский.

Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский 01
Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский 02
Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский 03
Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский 04
Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский 05
Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский 06
Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский 07

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безопасность (1115) Зеленский Владимир (20782) победа (591)


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Топ комментарии
+16
россия vs Украина. Вообщем-то всё ясно без слов..

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05.05.2022 15:59
+5
Какая победа? Юг и Восток слили ЗЕбилы тупорылые теперь больше миллиона людей живут в оккупации
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05.05.2022 16:04
+4
Мариуполь!!
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05.05.2022 16:04
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россия vs Украина. Вообщем-то всё ясно без слов..

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05.05.2022 15:59 Ответить
Бабушка-смерть.
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05.05.2022 17:11 Ответить
Мариуполь!!
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05.05.2022 16:04 Ответить
Какая победа? Юг и Восток слили ЗЕбилы тупорылые теперь больше миллиона людей живут в оккупации
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05.05.2022 16:04 Ответить
Гітлерівці аж до мААЦкви дійшли і чим потім закінчилось?
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05.05.2022 16:10 Ответить
Втрати ссср і Німеччини порівняти хочете?
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05.05.2022 17:13 Ответить
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05.05.2022 16:06 Ответить
Это от того, что спецоперация идет согласно плана.
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05.05.2022 16:45 Ответить
Гонка вооружений идет! Украину вооружают, а Россию истощают!
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05.05.2022 16:09 Ответить
Після звернення Юсупової саме те, що заходить норм(((
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05.05.2022 16:14 Ответить
Український політолог Руслан Бортник дав таку оцінку переспективам щодо закінчення війни:
"Ситуація зайшла так далеко, що навіть військовий успіх однієї сторони не буде сприйнятий як перелом у військовій кампанії. Навіть якщо Росія захопить Донбас і піде далі по південному сходу, це не стане капітуляцією України. Навіть у таких умовах Київ не погодиться на російські ультиматуми. І навпаки: визволення українськими військами сьогодні захоплених Росією територій не стане причиною для Москви закінчити війну. Кремль надто високо підняв планку умов для завершення війни в Україні, що не зможе просто відійти назад. Цей розрахунок - пов'язати переговорний процес із військовою ситуацією завів обидві сторони у безвихідь. Вони не зможуть домовитися хоч із перемогами, хоч без. Прориву в діалозі чекати не доводиться. Можливий вихід - це посередництво США та Китаю на переговорах та нова спроба знайти компроміс."
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05.05.2022 16:17 Ответить
Висновок з цього песимістичний- як би не розгорталися події на полі бою, не видно можливостей для абсолютного закінчення війни. Аж до повної зміни політичного режиму в росії, при абсолютній підтримці такого нового режиму більшістю населення.
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05.05.2022 16:23 Ответить
Эта война может закончиться случайно, неожиданно для всех, в один миг. А как - победим и увидим.
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05.05.2022 16:37 Ответить
Какая победа? Юг и Восток слили ЗЕбилы тупорылые теперь больше миллиона людей живут в оккупации .( Ащо вже война закінчилась ?що такіе виводи -- зливають в уборной де---мо
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05.05.2022 16:52 Ответить
Поймал себя на том, что только начиная читать фигню ,уже понимаю ,чей высер...Можете не подписывать...
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05.05.2022 17:33 Ответить
Шашлики-2?
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05.05.2022 17:54 Ответить
 
 