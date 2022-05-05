Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Мир в Украине придет, а с ним будет гарантирована безопасность во всей Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мир у нас снова будет. Мы его восстановим. Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире. Безопасность в Европе также снова будет", - отметил он.

"Но должно исчезнуть одна вещь. Это сохранение отношений – как политических, так и бизнесовых – любой ценой с тем, кто не уважает международное право и не признает договоров, которые сам подписывает", - добавляет Зеленский.















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