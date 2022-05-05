Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Мир в Украине придет, а с ним будет гарантирована безопасность во всей Европе.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мир у нас снова будет. Мы его восстановим. Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире. Безопасность в Европе также снова будет", - отметил он.
"Но должно исчезнуть одна вещь. Это сохранение отношений – как политических, так и бизнесовых – любой ценой с тем, кто не уважает международное право и не признает договоров, которые сам подписывает", - добавляет Зеленский.
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+16 Вася Шевченко #371210
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"Ситуація зайшла так далеко, що навіть військовий успіх однієї сторони не буде сприйнятий як перелом у військовій кампанії. Навіть якщо Росія захопить Донбас і піде далі по південному сходу, це не стане капітуляцією України. Навіть у таких умовах Київ не погодиться на російські ультиматуми. І навпаки: визволення українськими військами сьогодні захоплених Росією територій не стане причиною для Москви закінчити війну. Кремль надто високо підняв планку умов для завершення війни в Україні, що не зможе просто відійти назад. Цей розрахунок - пов'язати переговорний процес із військовою ситуацією завів обидві сторони у безвихідь. Вони не зможуть домовитися хоч із перемогами, хоч без. Прориву в діалозі чекати не доводиться. Можливий вихід - це посередництво США та Китаю на переговорах та нова спроба знайти компроміс."