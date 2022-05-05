Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП "Антонов" и остатки российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Саперы проводят разминирование территории аэродрома в Гостомеле. Уничтожены украинские самолеты ГП "Антонов", среди которых "Мрия", разные виды боеприпасов, остатки оккупантов и их техники.
Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Все, что осталось от российских оккупантов.
В разминировании участвовал известный пес-сапер Патрон.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+24 Вася Шевченко #371210
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а на фоні цих гігантів і іржавих монстрів песик Патрон - неперевершений !!!
Справа їх надважлива, сміливість-неоціненна!
Але як орки опинились в Гостомелі так швидко і несподівано?!
Хто відповість за загиблих і втрачене майно?!