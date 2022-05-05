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Новости Фото Война
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Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП "Антонов" и остатки российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Саперы проводят разминирование территории аэродрома в Гостомеле. Уничтожены украинские самолеты ГП "Антонов", среди которых "Мрия", разные виды боеприпасов, остатки оккупантов и их техники.

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 01
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 02
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 03
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 04
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 05
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 06
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 07
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 08

Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 09
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 10
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 11
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 12
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 13
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 14
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 15

Читайте: За минувшие сутки на территории Украины обезврежено 1 тыс. 592 боеприпасов, очищена территория площадью 396 га, - ГСЧС

Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 16
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 17
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 18
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 19
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 20
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 21
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 22
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 23
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 24
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 25
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 26
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 27
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 28
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 29
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 30
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 31
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 32
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 33
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 34

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Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 35
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 36
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 37
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 38
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 39
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 40
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 41
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 42
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 43
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 44
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 45
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 46
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 47
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 48
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 49
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 50
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 51
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 52
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 53
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 54
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 55
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 56
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 57
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 58

Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 59
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 60
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 61
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 62
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 63
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 64
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 65

Смотрите: Покинутые позиции российских оккупантов в районе Гостомеля и Здвижовки под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 66
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 67
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 68
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 69
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 70
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 71
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 72
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 73
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 74
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 75
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 76
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 77
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 78
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 79
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 80
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 81
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 82
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 83
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 84
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 85
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 86
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 87
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 88
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 89
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 90
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 91
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 92
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 93
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 94
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 95
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 96

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтоженная оккупантами "Мрія". ФОТОрепортаж из Гостомеля


Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 97

Все, что осталось от российских оккупантов.


Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 98
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 99
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 100
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 101
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 102
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 103
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 104
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 105

В разминировании участвовал известный пес-сапер Патрон.

Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 106
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 107
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 108
Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП Антонов и остатки российских оккупантов 109

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

разминирование (720) Богачук Олег (1462) Гостомель (107) Мрия (69)


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Топ комментарии
+24
навіть побита і знищена Мрія вигляда грандіозною і величавою...
а на фоні цих гігантів і іржавих монстрів песик Патрон - неперевершений !!!
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05.05.2022 21:04
+23
Бережіть себе, хлопці, і Патрона. Хай вам Бог допомагає
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05.05.2022 20:59
+12
Нація ублюдків. За усю свою кацаплячу історію , кацапи навчились тільки руйнувати , поплюжити та красти. Нічого ніколи ці істоти не змогли створить.
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05.05.2022 21:25
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Бережіть себе, хлопці, і Патрона. Хай вам Бог допомагає
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05.05.2022 20:59 Ответить
навіть побита і знищена Мрія вигляда грандіозною і величавою...
а на фоні цих гігантів і іржавих монстрів песик Патрон - неперевершений !!!
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05.05.2022 21:04 Ответить
Потрібно прикласти все, що тільки можливо, але МРІЮ збудувати знову!
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05.05.2022 21:17 Ответить
так і буде! обов"язково !!!
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06.05.2022 10:09 Ответить
Шкода "Патрона"... Через ті "рештки окупантів" нюх втратить не доведи Господь !
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05.05.2022 21:08 Ответить
Патрону, - уважуха!
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05.05.2022 21:10 Ответить
Патрону все одно не зрівнятися по розмінуванню із Сонцесяйним
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05.05.2022 21:12 Ответить
Сонцесяйний, це найвеличніший?
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05.05.2022 23:03 Ответить
Мрію обов'язково потрібно відбудувати
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05.05.2022 21:14 Ответить
В1дбудувати и наказать того поца, который допустил ее разрушение.
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05.05.2022 21:27 Ответить
Та ще керівництво "Антонов" зголосило на збір коштів на відновлення "Мрії" - хіба за власні гроші цих уродів
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05.05.2022 22:23 Ответить
Слава нашим саперам!
Справа їх надважлива, сміливість-неоціненна!
Але як орки опинились в Гостомелі так швидко і несподівано?!
Хто відповість за загиблих і втрачене майно?!
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05.05.2022 21:15 Ответить
Скільки шкоди від цих лишайних лапотніков! Нічого вони не вміють робити окрім пакості!
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05.05.2022 21:17 Ответить
Нація ублюдків. За усю свою кацаплячу історію , кацапи навчились тільки руйнувати , поплюжити та красти. Нічого ніколи ці істоти не змогли створить.
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05.05.2022 21:25 Ответить
трупы цапов, надо на роzzию с самолетов сбросить....
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05.05.2022 21:29 Ответить
У тому дірявому ангарі, коло залишків мрії, потрібно поставити шибеницю і повісити всіх тих, хто три місяці розповідав, що війни не буде, про те що американці нагнітають істерію, про майсткі шашлики замість війни...
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05.05.2022 21:30 Ответить
Де рештки і кістки кацапів на фото? Нема що обсцикати.
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05.05.2022 21:34 Ответить
Колись Голлівуд про це зніме оскароабельний блокбастер. Мабуть уже пишуться сценарії.
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05.05.2022 21:43 Ответить
Підбитий ворожий "Тигр", що на одній зі світлин ОБОВ'ЯЗКОВО треба відновити і поставити в стрій ЗСУ! Коли бронетехніки не вистачає, не варто харчами перебирати.
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05.05.2022 21:47 Ответить
Не задумувались, що мало статись з "Мрією"? Вона не була евакуйована, хоча й пропонували. Але керівництво залишило. І якщо б все відбувалось по плану кацапів, то Київ взяли б легко, без боїв в Гостомелі. А "Мрія" мала стати трофеєм Кацапії.
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05.05.2022 21:49 Ответить
Саме так. Бо країною керують зрадники. А 73% інфантилів готові вірити у казочки Боневтіка Оманського.
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06.05.2022 06:25 Ответить
а чё там флаг ********* висит на доске
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05.05.2022 22:02 Ответить
 
 