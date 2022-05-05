Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП "Антонов" и остатки российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Саперы проводят разминирование территории аэродрома в Гостомеле. Уничтожены украинские самолеты ГП "Антонов", среди которых "Мрия", разные виды боеприпасов, остатки оккупантов и их техники.

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.































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Все, что осталось от российских оккупантов.



















В разминировании участвовал известный пес-сапер Патрон.









Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ