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Зеленский провел переговоры с Бушем: Мощь Украины вдохновляет американцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43 Президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Большая честь познакомиться с вами. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - сказал президент Украины.

Буш выразил поддержку Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", - отметил 43-й президент США.

"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы твердо стоите, вдохновляет американцев", - подчеркнул Буш.

Со своей стороны Зеленский упомянул о трагических событиях, произошедших в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что тогда многие украинцы сочувствовали американскому народу и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.

"Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример крепкого лидера", – сказал глава государства.

Зеленский пригласил 43-го Президента США посетить Украину в удобное для него время.

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Зеленский провел переговоры с Бушем: Мощь Украины вдохновляет американцев 01
Зеленский провел переговоры с Бушем: Мощь Украины вдохновляет американцев 02
Зеленский провел переговоры с Бушем: Мощь Украины вдохновляет американцев 03

Буш Джордж (195) Зеленский Владимир (20787) США (27090)


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Топ комментарии
+13
Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", - зазначив 43-й президент США
Никто не будет поддерживать капитулянтов или компромисников или тех кто верит что Украина сможет существовать приняв нейтральный статус
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05.05.2022 21:12
+9
А Обама сидит молча, хоть бы слово сказал. Штайнмайер хоть признал свои ошибки, а этот бывший соцработник непробиваемый.
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05.05.2022 21:41
+6
Це той Буш, який вступився за Грузію у 2008-му році, зупинивши ***** за 30 км від Тбілісі, а також це той Буш, який хотів надати Україні ПДЧ в НАТО.
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05.05.2022 22:26
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Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", - зазначив 43-й президент США
Никто не будет поддерживать капитулянтов или компромисников или тех кто верит что Украина сможет существовать приняв нейтральный статус
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05.05.2022 21:12 Ответить
Обменялись меседжами, Джорджу приятно и нам хорошо.
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05.05.2022 21:12 Ответить
нам НЕ хорошо - штурм Азовсталі триває....
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05.05.2022 21:42 Ответить
Я уж было подумал что это кадры из "Харольд и Кумар сбежали из Гуантанамо" не попавшие в фильм.
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05.05.2022 21:23 Ответить
да, фильм - лучший в своем плане(комедия/приключенческий), особенно 2 часть)) Хотелось бы чтобы и дальше снимали такое кино, но толерасты не пропустят к сожалению...
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05.05.2022 21:59 Ответить
да, фильм - лучший в своем плане(комедия/приключенческий), особенно 2 часть)) Хотелось бы чтобы и дальше снимали такое кино, но толерасты не пропустят к сожалению...
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05.05.2022 22:00 Ответить
Це не той Буш, що в риб'ячих ґебнюцьких очах путіна побачив душу? Може він передав блаЗЄнському досвід заглядання в очі путіна?
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05.05.2022 21:39 Ответить
Це той Буш, який вступився за Грузію у 2008-му році, зупинивши ***** за 30 км від Тбілісі, а також це той Буш, який хотів надати Україні ПДЧ в НАТО.
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05.05.2022 22:26 Ответить
А Обама сидит молча, хоть бы слово сказал. Штайнмайер хоть признал свои ошибки, а этот бывший соцработник непробиваемый.
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05.05.2022 21:41 Ответить
ермачек стоит, далеко не отходит, контролирует
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05.05.2022 21:46 Ответить
Джордж ещё тот интеллектуал. Ну в принципе у этих двух парней один мозг на двоих, фигурально говоря.
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05.05.2022 21:48 Ответить
Если бы привлечь к беседе Обаму, то у них был бы ум на троих.
Объемом в поллитра
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05.05.2022 22:04 Ответить
Что можно обсуждать с недоумком Бушем?
Хорошо что хоть с Обамой не пообщался, тот еще тип.
Тьфу
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05.05.2022 22:03 Ответить
Черговий раз дали піз.... капітулянту Боневтіку, але це мало допоможе, от коли прийдуть хлопці з автоматами копняками вигонять з бункеру тоді подіє.
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06.05.2022 11:35 Ответить
 
 