Зеленский провел переговоры с Бушем: Мощь Украины вдохновляет американцев. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43 Президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Большая честь познакомиться с вами. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - сказал президент Украины.
Буш выразил поддержку Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором.
"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", - отметил 43-й президент США.
"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы твердо стоите, вдохновляет американцев", - подчеркнул Буш.
Со своей стороны Зеленский упомянул о трагических событиях, произошедших в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что тогда многие украинцы сочувствовали американскому народу и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.
"Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример крепкого лидера", – сказал глава государства.
Зеленский пригласил 43-го Президента США посетить Украину в удобное для него время.
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Объемом в поллитра
Хорошо что хоть с Обамой не пообщался, тот еще тип.
Тьфу