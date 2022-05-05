Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель. ФОТОрепортаж

Министры внутренних дел Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по взаимодействию и помощи Украине по преодолению последствий российской военной агрессии.

Церемония подписания прошла 5 мая в гостомельском аэропорту "Антонов", информирует Цензор.НЕТ.







"Наша совместная декларация предусматривает сотрудничество: по вопросу расследования военных преступлений российских военнослужащих; возможности помощи в нуждах органов МВД Украины, которые напрямую сотрудничают с соответствующими службами Европы; по вопросам гуманитарного разминирования, где будут привлекаться международные команды, помогающие в разминировании более 300 тысяч квадратных километров украинской земли; вопросы защиты украинских беженцев за границей, особенно детей; принятие раненых и возможная реабилитация наших военнослужащих; вопрос восстановления инфраструктуры наших полицейских отделов, отделов спасательных служб, пограничной службы", – сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Министры осмотрели последствия разрушений гостомельского аэропорта, уничтоженную "Мрию", пообщались с бойцами Нацгвардии, которые в первый день российской агрессии отражали вражеское нападение.

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Министры внутренних дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли участие в награждении работников системы МВД Украины. Монастырский вручил государственные и ведомственные награды работникам национальной полиции, пограничной службы, национальной гвардии, спасателям.

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Фото и видео – Олег Богачук, Цензор.НЕТ.