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Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель. ФОТОрепортаж

Министры внутренних дел Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по взаимодействию и помощи Украине по преодолению последствий российской военной агрессии.

Церемония подписания прошла 5 мая в гостомельском аэропорту "Антонов", информирует Цензор.НЕТ.

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Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 02
Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 03

"Наша совместная декларация предусматривает сотрудничество: по вопросу расследования военных преступлений российских военнослужащих; возможности помощи в нуждах органов МВД Украины, которые напрямую сотрудничают с соответствующими службами Европы; по вопросам гуманитарного разминирования, где будут привлекаться международные команды, помогающие в разминировании более 300 тысяч квадратных километров украинской земли; вопросы защиты украинских беженцев за границей, особенно детей; принятие раненых и возможная реабилитация наших военнослужащих; вопрос восстановления инфраструктуры наших полицейских отделов, отделов спасательных служб, пограничной службы", – сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Министры осмотрели последствия разрушений гостомельского аэропорта, уничтоженную "Мрию", пообщались с бойцами Нацгвардии, которые в первый день российской агрессии отражали вражеское нападение.

Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 04

Смотрите: Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП "Антонов" и остатки российских оккупантов. ФОТОрепортаж


Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 05
Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 06

Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 07
Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 08
Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 09

Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 10
Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 11

Министры внутренних дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли участие в награждении работников системы МВД Украины. Монастырский вручил государственные и ведомственные награды работникам национальной полиции, пограничной службы, национальной гвардии, спасателям.

Смотрите: "Мы пули превратим в цветы": жители Гостомеля оригинально украшают следы от выстрелов на заборе. ФОТО

Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 12

Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель 13

Фото и видео – Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

МВД (9324) Богачук Олег (1462) Гостомель (107)


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Друзі, щиро дякуємо Вам за підтримку та допомогу!
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05.05.2022 22:13 Ответить
а тем временем шиза продолжает косить стройные ряды русни.... ))
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05.05.2022 22:18 Ответить
Охрень зло!
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05.05.2022 22:22 Ответить
Ничего не обычного просто 9 мая близко
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05.05.2022 23:19 Ответить
Боже! Что это?
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05.05.2022 23:37 Ответить
казалось бы железяка но смотреть тоже больно
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05.05.2022 23:35 Ответить
Чого тільки монастирський либиться на фоні зруйнуваної української гордості - мені не дуже зрозуміло. Тип паче як вони повідомляють ,що знали де і коли нападуть орки, і нічого не зробили щоб врятувати літак.
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06.05.2022 05:32 Ответить
 
 