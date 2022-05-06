Глава ОП Ермак провел зум-конференцию с Анджелиной Джоли и получил ее телефонный номер. ФОТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак пообщался с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Об этом в Facebook сообщила советница по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дария Заровна, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер))

Для протокола: о "Львовских круасанах" он не просил. Как говорят на Галичине, "так сі стало")

Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", - говорится в сообщении.