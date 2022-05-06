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Глава ОП Ермак провел зум-конференцию с Анджелиной Джоли и получил ее телефонный номер. ФОТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак пообщался с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Об этом в Facebook сообщила советница по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дария Заровна, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер))

Для протокола: о "Львовских круасанах" он не просил. Как говорят на Галичине, "так сі стало")

Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", - говорится в сообщении.

Глава ОП Ермак провел зум-конференцию с Анджелиной Джоли и получил ее телефонный номер 01

Глава ОП Ермак провел зум-конференцию с Анджелиной Джоли и получил ее телефонный номер 02

Автор: 

Ермак Андрей (1270) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+91
С Азовом в Мариуполе или нашими бойцами у Попасной, 2 месяца не вылазящих из тяжёлых боев Ермак не хочет мило пообщаться? Уже реально смешон своим нелепым пиаром и непонятен своими полномочиями и обязанностями
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06.05.2022 00:30 Ответить
+58
Черговий клоунський піар
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06.05.2022 00:30 Ответить
+54
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06.05.2022 00:30 Ответить
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🤡🤢🤮
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06.05.2022 00:27 Ответить
Всьо, Машка fuckinФокіна його приб'є.
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06.05.2022 00:44 Ответить
Її цитата 2020-го року: "fuckin Фокін Дєдушка і андрюша нашлі общій язик, как закончіть ету войну".
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06.05.2022 00:47 Ответить
Черговий клоунський піар
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06.05.2022 00:30 Ответить
..хто вам заважає "броніки роздавати, в присутності 10 камер і купи журналістів"?.. робіть і ви добрі справи і нехай люди про це знають,
а zермак творить тільки шкоду Україні і притомні люди, не тільки у нас, це бачать і Верховний його прикриває..(
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06.05.2022 06:34 Ответить
Верховный его боится, поэтому и прикрывает.
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06.05.2022 08:27 Ответить
А может сам попробуешь броники раздавать? Ты вообще дурак?
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06.05.2022 08:45 Ответить
Нет, он - зебил, а это хуже ********
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06.05.2022 10:19 Ответить
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06.05.2022 00:30 Ответить
Два дєбіла -- ета сіла.
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06.05.2022 00:39 Ответить
після війни "розбереться" з ними український народ, не біжимо наперед батька до пекла
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06.05.2022 08:49 Ответить
я вже мішок кускового асфальту приготував. Бубі на бутерброди. І бітуму трохи, замісто кетчупу.
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06.05.2022 10:26 Ответить
Ці покидьки зроблять усе щоб війна не закінчувалась, бо наступить відповідальність.
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06.05.2022 20:49 Ответить
С Азовом в Мариуполе или нашими бойцами у Попасной, 2 месяца не вылазящих из тяжёлых боев Ермак не хочет мило пообщаться? Уже реально смешон своим нелепым пиаром и непонятен своими полномочиями и обязанностями
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06.05.2022 00:30 Ответить
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06.05.2022 00:38 Ответить
ЦЕ ПРОБНИЙ КАМІНЬ. ТЕПЕР НЕ ДАДУТЬ ПРОВЕСТИ МІТИНГ ПРОТИ «ДАҐАВАРІЦЦА ПАСЄРЄДІНЄ» ???
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06.05.2022 00:42 Ответить
Так, все буде списуватись на воєнний час і на турботу про Україну: мовляв, не розхитуйте човен, зараз нада аб'єдіняцца, то все не на часі... Так би мовити, мовчки дивіться, як ми к **** зливаємо країну і не заважайте. Зелені гниди вважають, що війною можна заширмити всю свою диверсійну діяльність. Мабуть, саме тому і поспішають з вилученням зброї у населення.
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06.05.2022 01:14 Ответить
Меге там забанили і коменти затерли. Ось вам і Українська правда, цензура від Зелупи просто всюди.
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06.05.2022 01:05 Ответить
Мені два місяці тому ОПівські боти і корисні довбойоби тут на Цензорі перший акаунт поклали. Вилизують очко найвєлічнішому, стараюцца з усіх сил.
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06.05.2022 01:19 Ответить
Гарний хлопчина…, а чого тиж телефоний номер путлера не дістав???
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06.05.2022 00:31 Ответить
Завгосп доповідає Козаку.
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06.05.2022 00:48 Ответить
Чому ти так вирішив? Він саме обміняв номер пуйла на Джолі.
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06.05.2022 03:08 Ответить
Йоханый стыд
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06.05.2022 00:32 Ответить
Підорасіна КГБшна!
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06.05.2022 00:34 Ответить
Що акторка визвала завгоспа. Як б єрмака не ставила би поряд з новинами Україна в війні. Як і демченко не допустила до розвідки. Уже дякуючи таким країна не підготовилась до війни і мости зустріли окупантів
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06.05.2022 00:34 Ответить
Тобі гандон нічого не світить з тією Джолі, піарщік хрєнов. *** це зараз саме важливе, взяти її номер. Які вони там тупорилі піарасти
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06.05.2022 00:35 Ответить
А їй шо не сказали шо він пі-тарас ?🤐
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06.05.2022 00:35 Ответить
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06.05.2022 00:35 Ответить
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06.05.2022 00:36 Ответить
Зелені потвори вже давно витерли ноги об Конституцію. Їм ***** на закони і мораль. Самопіар і дерибан - їхнє фсьо. І такі моменти треба обов'язково виносити на загал, а не замовчувати. ОПівська підарасня весь цей час, прикриваючись війною, затикає роти всім незгодним і продовжує знищувати Україну.
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06.05.2022 01:29 Ответить
Ця курка радниця-комунікаторка вважає це дійсно важливою новиною? Прокомунікувати з родинами Азовців слабо
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06.05.2022 00:36 Ответить
от пздць - до чого цей цирк?! для якої мушлі цей инфовисер(?!?) "...після цієї розмови можу впевнено сказати" - Ландон из зе кєпитал оф Грейт Британ, ху из он дьюти тудэй айм он дьюти тудэй. "Так сі стало"
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06.05.2022 00:37 Ответить
Флешмоб розпочався. Чекаємо на подоляка , арахамію, арестовича.
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06.05.2022 00:38 Ответить
Завгосп зробив свій вклад у нашу перемогу, взяв номер у Джолі)
Не те, що щоколядний барига закупляє для армії необхідні речі, бо ці підери спустили бюджетні гроші на свої дні народження, резиденції, поїздки і просто стирили.
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06.05.2022 00:41 Ответить
Нет , они их протсо разокрали и стали продавать гумпомощь. Твари и война им не помеха.
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06.05.2022 07:04 Ответить
Подзвонить завгосп на той номер , а там автовідповідач : "рускій корабль , іді нах !!!"
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06.05.2022 00:43 Ответить
Сегодня Арестович тоже отличился - высказал явное нeyдовольствие что Залужный объявил контрнаступление и ВСУ успешно наступают. Закрадываются смутные сомнения действительно ли Зеленский со своей бандой хотят победить орков когда совершенно очевидно что это 100% возможно?
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06.05.2022 00:43 Ответить
не хотят они орков побеждать , они уже устали от войны. У них ручки чешутся денежки попилить, которые дали на восстановление страны.
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06.05.2022 07:07 Ответить
"Детективна історія, вигадана від початку до кінця..."- це брехло не знає англійської, що воно хоче? Заглянути під спідницю Джолі?
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06.05.2022 00:45 Ответить
Від заголовку новини у мене в голові жодної пристойної думки

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06.05.2022 00:53 Ответить
ермачина, ты по скайпу с дон-доном пообщайся, номерок его вАзьими и нам его слей, а там мы посмотрим какой ты курвы сын патриот.
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06.05.2022 00:56 Ответить
Вызывает брезгливость всё это лицедейство на фоне трагедии.
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06.05.2022 00:57 Ответить
Анджеліна про Єрмака не підтверджує.
Подивіться гіфку. Вона прямо відповідає Єрмаку, - "Х...й ти! Зрадник!"
Ну, по губам все й так зрозуміло.

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06.05.2022 01:07 Ответить
З,14здец у вас новости...
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06.05.2022 01:07 Ответить
"Френк лежит на королеве, ее ноги вокруг него и это они называют новостью!" (с)
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06.05.2022 01:18 Ответить
Это очень правильные и нужные новости. Народ должен знать своих "героев". Кто и чем занимался во время войны.
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06.05.2022 08:04 Ответить
Аж легше на душі стало...
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06.05.2022 08:19 Ответить
забудь, Ермак.......
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06.05.2022 01:14 Ответить
Основна новина на Банковій сьогодні , я в шоці 😠
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06.05.2022 01:26 Ответить
Якщо хочеш принизити і дегуманізувати когось назви його "єрмаком" і зможеш легко проштрикнути вилами...
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06.05.2022 01:28 Ответить
А потім ще вилами його по воді поводи.
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06.05.2022 02:50 Ответить
Головне, щоб хтось розповів Анжеліні, як цей хряк буде дерибанити її гуманітарну допомогу до того, як вона почне з ним співпрацю.
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06.05.2022 01:50 Ответить
Когда эту ********** прикроют?
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06.05.2022 01:58 Ответить
Там в ОПі всі остаточно з глузду з'їхали? При чому Джолі до війни, яка може бути самореклама? ЦІ зелені збоченці розраховують за рахунок дешевих фокусів залишитись при владі? Дарма, шапіто більше не буде, всі зрадники будуть провітрюватись на ліхтарях, або під балконами. Нехай Ермаки, Татарови , Подоляки підшукують собі місця з кращими краєвидами для підвіски.
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06.05.2022 03:06 Ответить
Єрмак- умивальників начальник і мочалок командир- що він має до Анджеліни Джолі? Його справа слідкувати за секретутками в офісі, за довжиною спідниць і своєчасним подаванням ними довідок з вендиспасеру, інакше його можна буде звинуватити в халатному ставленні до службових обов'язків в военний час. А при чому Джолі до нашої війни? Спілкування з тим хряком тілько зашкодить репутації акторки.
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06.05.2022 03:15 Ответить
Люди! А що це було???? Та в нас же війна! Чи таки спецоперація по обміну номерами телефонів???
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06.05.2022 03:26 Ответить
А завтра оно соберёт брифинг и объявит важную новость о том что он покакал
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06.05.2022 05:59 Ответить
альфонс-профі свою справу знає
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06.05.2022 06:25 Ответить
Оно ее, кстати, и пригласило сюда. Я так понимаю, не за бесплатно.
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06.05.2022 06:50 Ответить
Домовляється про роль у нових Сватах? Новина класна для військового часу.
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06.05.2022 07:06 Ответить
Єрмак переїжджає в Голівуд
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06.05.2022 07:20 Ответить
Ага, так вот в чем заключается род деятельности вора и агента кремля на должности руководителя ОП - Пистеть, пистеть и пистеть и докладывать время от времени агетданные в ФСБ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.05.2022 07:38 Ответить
зеля не прапор України як і ермак не в Анжеліні Джолі,
скільки би дрюха слюни пузирями не надував.
гребаний клованьский криворогатий цирк продовжує грати постанову....
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06.05.2022 07:38 Ответить
А что если у них любовь, никто об этом и не подумал
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06.05.2022 08:12 Ответить
А як же Арестович??? Таке красиве відео було в Тік-Ток....
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06.05.2022 08:12 Ответить
Не інакше як запросив іі на шашлики,на 9 травня.Цікаво!Хто оту фігню президенту написав?
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06.05.2022 08:13 Ответить
дрюха мае телефона, дрюха має мрію....
дрюха - ти старий обрюзший зелений неопрятний і дурнопахнущій кацапський козел - зніми рубаху - там сало слоями... - шо тебе сподвігнуло?
- дрочі дрюха
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06.05.2022 08:30 Ответить
Вже й до Джолі свої липкі щупальця запускає...
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06.05.2022 08:45 Ответить
Надеюсь она дала ему номер телефона...ну тот....с которого "шлюхам звонят"
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06.05.2022 08:51 Ответить
тепер і в кремлі знають.....
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06.05.2022 08:58 Ответить
А что там с нашим сверх распиаренным контрнаступлением ? Не из ОП ли ветер дунул?
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06.05.2022 09:59 Ответить
Пиар,бред,****...
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06.05.2022 10:05 Ответить
це як???? війна кровью вмиваемося а воно телок клеїть??
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06.05.2022 10:10 Ответить
Джолі няшечка і котичок, то ясно.
А от від настільки кінченого піара зелених гнід даже не то шо ригать хочеться, хочеться плакати, через розуміння того факту, що за кермом нашої багатостраждальної рідної неньки в такий тяжкий час знаходяться настільки кінчені дебіли...
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06.05.2022 10:13 Ответить
Тим більше прокремлівсбкі дебіли.
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06.05.2022 14:41 Ответить
А существует смайлик *********** ?!
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06.05.2022 10:19 Ответить
Дерьмак первые дни войны сидел ровно не отсвечивал, а тут решил, что опять поперло...
Дурень, обязательно сядешь! Даже не сомневайся!
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06.05.2022 10:46 Ответить
як же вже набридли самореклами цих зрадників народу та прихвоснів при владі, тепер ось акторку використовують,щоб морди свої ситі піарити.....на фронт його, хай там себе покаже....
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06.05.2022 10:56 Ответить
Ермак, ты же вроде как по женщинам не специализируешься? Откуда такая любовь к Анжелине? У тебя ж Люсик , падаляк и колля митболл для этого есть??? Вот уж действительно - мир полон тайн….
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06.05.2022 11:48 Ответить
Действительно получил её телефонный номер? Я бы в месте г-жи Джоли серёзно заволновался.
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06.05.2022 13:00 Ответить
Агент фсб дЄрмак знову попіарився за грощі платників податків України.
Коли йому буде "вишка" ось цікаве питання
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06.05.2022 14:39 Ответить
Клоун чмошний. Той олігофрен, змаскалений та промосковський крім "hello" ще щось може сказати?
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06.05.2022 14:45 Ответить
А. Джолі залишиться така як була, українці їй вдячні, а зелена гнида черговий раз пропіарилася.
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06.05.2022 15:58 Ответить
"вояка" одне паскудство
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06.05.2022 19:46 Ответить
 
 