Глава ОП Ермак провел зум-конференцию с Анджелиной Джоли и получил ее телефонный номер. ФОТО
Глава Офиса президента Андрей Ермак пообщался с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
Об этом в Facebook сообщила советница по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дария Заровна, информирует Цензор.НЕТ.
"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер))
Для протокола: о "Львовских круасанах" он не просил. Как говорят на Галичине, "так сі стало")
Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+91 Дмитрий Иванов #466733
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+58 Сергей Фалинский
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+54 Павло ШОвте
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fuckinФокіна його приб'є. fuckin ФокінДєдушка і андрюша нашлі общій язик, как закончіть ету войну".
а zермак творить тільки шкоду Україні і притомні люди, не тільки у нас, це бачать і Верховний його прикриває..(
Не те, що щоколядний барига закупляє для армії необхідні речі, бо ці підери спустили бюджетні гроші на свої дні народження, резиденції, поїздки і просто стирили.
Подивіться гіфку. Вона прямо відповідає Єрмаку, - "Х...й ти! Зрадник!"
Ну, по губам все й так зрозуміло.
скільки би дрюха слюни пузирями не надував.
гребаний клованьский криворогатий цирк продовжує грати постанову....
дрюха - ти старий обрюзший зелений неопрятний і дурнопахнущій кацапський козел - зніми рубаху - там сало слоями... - шо тебе сподвігнуло?
- дрочі дрюха
А от від настільки кінченого піара зелених гнід даже не то шо ригать хочеться, хочеться плакати, через розуміння того факту, що за кермом нашої багатостраждальної рідної неньки в такий тяжкий час знаходяться настільки кінчені дебіли...
Дурень, обязательно сядешь! Даже не сомневайся!
Коли йому буде "вишка" ось цікаве питання