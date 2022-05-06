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Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Позорный конец

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ультиматум

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Вдруг...

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Полицейськие арестовывают Шария

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Памятник рашизму

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лучший "хлопок"

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Новый герб россии

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Такая жизнь...

Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Путинские зомби

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

Лавров Сергей (2325) путин владимир (31540) россия (96125) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+53
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06.05.2022 14:13 Ответить
+23
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06.05.2022 14:29 Ответить
+19
ПОРТНОВ оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.

Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".

В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.

Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії та мету, але найгірше - діяв за узгодженістю з владою.

А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.

https://tverezo.info/ https://tverezo.info/
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06.05.2022 14:55 Ответить
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06.05.2022 14:13 Ответить
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06.05.2022 14:41 Ответить
Художникам - премію (Нобелівську)! 🤔
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06.05.2022 14:15 Ответить
З пітрасяна проорав.
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06.05.2022 14:28 Ответить
Арешт шарія шедевр
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06.05.2022 14:29 Ответить
Фигня , а не шедевр. Уже был шедевром Чаус, потом суперщедевр Мудачук. И что? И тишина

Шедевр будет , когда арестуют Портнова
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06.05.2022 14:39 Ответить
ПОРТНОВ оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.

Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".

В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.

Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії та мету, але найгірше - діяв за узгодженістю з владою.

А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.

https://tverezo.info/ https://tverezo.info/
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06.05.2022 14:55 Ответить
Оригінал, можливо, що таким самим чином був зроблений.
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06.05.2022 15:21 Ответить
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06.05.2022 14:29 Ответить
Петросян - это еще ничего. А вот когда заявится Задорнов, вот это будет праздник для орка
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06.05.2022 14:49 Ответить
 
 