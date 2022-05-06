Позорный конец Путина, ультиматум Лаврова, новый герб россии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Позорный конец
Ультиматум
Вдруг...
Полицейськие арестовывают Шария
Памятник рашизму
Лучший "хлопок"
Новый герб россии
Такая жизнь...
Путинские зомби
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+53 rock-n-roll
показать весь комментарий06.05.2022 14:13 Ответить Ссылка
+23 Bodalux
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+19 Остап Покотило
показать весь комментарий06.05.2022 14:55 Ответить Ссылка
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Шедевр будет , когда арестуют Портнова
Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".
В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії та мету, але найгірше - діяв за узгодженістю з владою.
А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.
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