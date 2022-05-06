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Орки попали в "Азот". Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА. ФОТО

На Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника. В Луганской области рашисты продолжают уничтожать свободные населенные пункты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"В прошлый вечер рашисты ставки подняли и хотели получить сразу массу жертв, целясь в химзавод. Орки попали в АЗС и железнодорожне пути  Северодонецкого "Азота". Начали гореть рельсы и трава на общей площади 400 кв.м. ГСЧС удалось предупредить возгорание", - информирует Гайдай.

Орки попали в Азот. Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА 01

Он отмечает, что очередные попытки этой ночью захватить уже выжженную Попасную у рашистов не увенчались успехом.

"В Белогоровке и Воеводовке бои продолжаются. Враг не может осилить Наших защитников. Россияне усилили обстрелы жилого массива области. В Северодонецке дома пылали кварталами - повреждено 12 многоэтажек, электроподстанция, многочисленные уличные киоски. Есть двое погибших. Также массовые разрушения в Рубежном, Новодружеске, Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной", - говорится в сообщении.

Орки попали в Азот. Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА 02

Орки попали в Азот. Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА 03
Орки попали в Азот. Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА 04

Читайте также: Рашисты полностью уничтожили Попасную, но захватить ее не могут, - Гайдай


Орки попали в Азот. Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА 05
Орки попали в Азот. Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА 06

Автор: 

обстрел (27760) Гайдай ЛОГА (716) военные преступления (1450) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+6
самое дичайшее из всего этого, что люди, живущие там, продолжают ждать и надеяться на русский мир..., вот счас, еще немного потерпеть и придет раша, все отстроит, всех накормит, и заживем..., никакого нацизма, никаких бандеровцев, одни счастливые бабки с красными флагами....и День победы с колорадскими ленточками везде... и это не бред сумасшедшего, это тяжелая реальность..., Волноваха тому пример...
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06.05.2022 09:11 Ответить
+3
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06.05.2022 09:11 Ответить
+2
***** хочу10те травня - победобесіе кацпаське сплюнути....
сами кацапи з мордами бурятьськими буде лізти як останнйоґо тюленя в них Україна вкрала...
бачишь вузькоглазого? - вбий йоґо..
бо він вже згвалтував все шо бачів - вбий, не помилишся....
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06.05.2022 09:15 Ответить
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самое дичайшее из всего этого, что люди, живущие там, продолжают ждать и надеяться на русский мир..., вот счас, еще немного потерпеть и придет раша, все отстроит, всех накормит, и заживем..., никакого нацизма, никаких бандеровцев, одни счастливые бабки с красными флагами....и День победы с колорадскими ленточками везде... и это не бред сумасшедшего, это тяжелая реальность..., Волноваха тому пример...
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06.05.2022 09:11 Ответить
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06.05.2022 09:23 Ответить
Моя добра знайома до останнього надіялася що Росія прийде і ковбаса стане по 2,20 і морозиво смачне стане.
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06.05.2022 09:44 Ответить
Ага, отстроит. Может 100 лет позже и уже не рашка.
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06.05.2022 11:54 Ответить
Путлєр спустив на нашу країну своїх зомбаків , таких же живодерів , як і сам 😠
Витрачаються шалені бабки , щоби знищити всю інфрастуктуру в нашій краіні , замість того , щоб покращити життя цим диким зомбі на параші !
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06.05.2022 09:11 Ответить
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06.05.2022 09:11 Ответить
***** хочу10те травня - победобесіе кацпаське сплюнути....
сами кацапи з мордами бурятьськими буде лізти як останнйоґо тюленя в них Україна вкрала...
бачишь вузькоглазого? - вбий йоґо..
бо він вже згвалтував все шо бачів - вбий, не помилишся....
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06.05.2022 09:15 Ответить
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06.05.2022 09:47 Ответить
шо хочете кажіть - ядом плюйтесь на Америку....
не помнящеє рукі дающей....
зато в ермака е телефон джолі - зелені дрочять на джолі,
арахімія двома...
і САМ тока раз .. - а так все за Україну все за неї...
----
зелене ********* кубло...
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06.05.2022 09:50 Ответить
залізь назад звідки виліз.****** дальше .методичка помогае
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06.05.2022 10:25 Ответить
 
 