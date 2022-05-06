Орки попали в "Азот". Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА. ФОТО

На Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника. В Луганской области рашисты продолжают уничтожать свободные населенные пункты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"В прошлый вечер рашисты ставки подняли и хотели получить сразу массу жертв, целясь в химзавод. Орки попали в АЗС и железнодорожне пути Северодонецкого "Азота". Начали гореть рельсы и трава на общей площади 400 кв.м. ГСЧС удалось предупредить возгорание", - информирует Гайдай.

Он отмечает, что очередные попытки этой ночью захватить уже выжженную Попасную у рашистов не увенчались успехом.

"В Белогоровке и Воеводовке бои продолжаются. Враг не может осилить Наших защитников. Россияне усилили обстрелы жилого массива области. В Северодонецке дома пылали кварталами - повреждено 12 многоэтажек, электроподстанция, многочисленные уличные киоски. Есть двое погибших. Также массовые разрушения в Рубежном, Новодружеске, Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной", - говорится в сообщении.





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