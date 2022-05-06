В конце февраля разработчикам "Богданы" поступило распоряжение уничтожить ее, чтоб она не досталась врагу, но САУ удалось спасти и передать ВСУ, - Пашинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская дальнобойная САУ "Богдана" в калибре 155 мм была полностью готова к госиспытаниям еще в 2019 году, но они начались всего за три месяца до полномасштабного нападения России.

Об этом в фейсбуке сообщил глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что украинская дальнобойная САУ "Богдана" в "натовском" калибре 155 мм, способная уничтожать врага на расстоянии 42 км, впервые прошла парадом на День Независимости в 2018 году. В сентябре 2019 года САУ была полностью готова к госиспытаниям.

"Далее начался полный саботаж. Тогдашние руководители Министерства обороны и Генерального штаба насмерть блокировали дальнейшие испытания. Наверное, хотели сохранить жизнь рашистов!

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И только после назначения Резникова О.Ю. министром обороны и Залужного В.Ф. главнокомандующим Вооруженными силами Украины ведомственные испытания начались. Буквально за три месяца до нападения России.

25 февраля разработчикам "Богданы" поступило распоряжение - уничтожить ее, чтобы САУ не досталось врагу.

Но мне удалось спасти "Богдану", вывезти в тыл и передать ВСУ. Сейчас наша дальнобойная красотка жарит врагов!

Пока существует Россия, будет и угроза. Война – надолго! Надеюсь, нам хватит мудрости для того, чтобы понять – защищать себя мы должны самостоятельно. Не надеясь ни на кого.

Поэтому развитие отечественного ВПК должно стать нашим приоритетом! Чтобы "Богдана", "Стугна", "Нептун", "Ольха" и другое украинское оружие было в руках наших воинов копьем, карающим оккупантов!

Надеюсь, нам хватит мудрости и политической воли создать еще не один дивизион Богдан", - резюмирует Пашинский.

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