В конце февраля разработчикам "Богданы" поступило распоряжение уничтожить ее, чтоб она не досталась врагу, но САУ удалось спасти и передать ВСУ, - Пашинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинская дальнобойная САУ "Богдана" в калибре 155 мм была полностью готова к госиспытаниям еще в 2019 году, но они начались всего за три месяца до полномасштабного нападения России.
Об этом в фейсбуке сообщил глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что украинская дальнобойная САУ "Богдана" в "натовском" калибре 155 мм, способная уничтожать врага на расстоянии 42 км, впервые прошла парадом на День Независимости в 2018 году. В сентябре 2019 года САУ была полностью готова к госиспытаниям.
"Далее начался полный саботаж. Тогдашние руководители Министерства обороны и Генерального штаба насмерть блокировали дальнейшие испытания. Наверное, хотели сохранить жизнь рашистов!
И только после назначения Резникова О.Ю. министром обороны и Залужного В.Ф. главнокомандующим Вооруженными силами Украины ведомственные испытания начались. Буквально за три месяца до нападения России.
25 февраля разработчикам "Богданы" поступило распоряжение - уничтожить ее, чтобы САУ не досталось врагу.
Но мне удалось спасти "Богдану", вывезти в тыл и передать ВСУ. Сейчас наша дальнобойная красотка жарит врагов!
Пока существует Россия, будет и угроза. Война – надолго! Надеюсь, нам хватит мудрости для того, чтобы понять – защищать себя мы должны самостоятельно. Не надеясь ни на кого.
Поэтому развитие отечественного ВПК должно стать нашим приоритетом! Чтобы "Богдана", "Стугна", "Нептун", "Ольха" и другое украинское оружие было в руках наших воинов копьем, карающим оккупантов!
Надеюсь, нам хватит мудрости и политической воли создать еще не один дивизион Богдан", - резюмирует Пашинский.
Пожалуйста, подождите...
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Я прекрасно помню, как тут на Цензоре "мочили" Пороха с Турчиновым по поводу Байрактаров. И стоят докуя, и летают медленно, и летают недалеко, и вооружения несут курам на смех... Короче, жулики и барыги.
Так что, ничего нового.
Реалізація домовленостей щодо чотирьох нових зон розведення військ і 19 місць для розмінування, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи, почнеться з початку 2021 року.
Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.
Він нагадав, що в рамках https://www.ukrinform.ua/tag-tristoronna-kontaktna-grupa ТКГ погоджено чотири нові зони розведення військ і 19 місць для розмінування. Ці домовленості почнуть реалізовуватися з початку 2021 року.
Говорячи про важливі досягнення 2020 року, Єрмак також нагадав про звільнення 20-х українців з полону у квітні 2020 року і відзначив, що робота зі звільнення полонених триває. За словами Єрмака, важливою перемогою є режим припинення вогню, який триває досі, і внаслідок чого кількість поранених і загиблих у зоні бойових дій зменшилася в десятки разів.
Також важливим керівник ОП вважає відкриття на лінії розмежування у цьому році двох нових КВПП - ******** центрів, де можна отримати різні послуги. Крім того, він назвав важливим досягненням те, що дві тисячі абітурієнтів з окупованих територій вступили до українських вишів цього року - це найбільше за всі роки.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3154496-cotiri-novi-dilanki-rozvedenna-i-kpvv-so-ukraina-zaproponue-na-tkg.html Чотири нові ділянки розведення і КПВВ: що Україна запропонує на ТКГ
Як повідомлялося, раніше Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі (Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле), а також 19 зон для гуманітарного розмінування.
Щось підказує, що були...
155?
ну най буде так...
Хотілося б побачити результати роботи на фронті.
Кажете, "неначасі"? Навіть з таким рівнем зради?
і назва не хвилює ні разу, хоча 155 шось нававіє..
паліть, хлопці, - потійте але палить і вже не має значення з чого - паліть по русні...
Не помогут и их ура-поцреотические вопли!
Вот так правильней
На совісті 73% очумєлої отари.
А про Минск... что ты о нем знаешь? То, что по Г+Г рассказали?
"Чиччоліна""Черчілль", якого 73% обрали.
Як програма "просто пєрєстать стрєлять" спрацювала ми вже всі бачимо, а пріоритетною для реалізації виявилась "армія, мова, віра".
Или и дальше воюем мстоц,акацией и гвоздикой с расстрелянным стволами
ось факти про випробування. Цікаво побачити, що писали ваші експерти про САУ. Можна посилання?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Залужний Валерій Федорович
Посаду обіймає від 27 липня 2021
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
так написано в тексте
в бою
Кстати, где бабушка КалоМойша?
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
С самого начала разработки САУ под НАТОвский калибр, ни одна страна в мире не подтвердила готовность поставлять Украине такие снаряды.
Минобороны выделило на разработку и прототип 140 млн. грн. Естественно, дав четкие ТТХ САУ. При испытаниях, разработчик не смог подтвердить половину из этих ТТХ. Больше всего вопросов было по стволу, который был изготовлен на КЗТС: качество стали, ресурс, стоимость, цикл производства и т.п. На все эти вопросы разработчик не дал четкие и исчерпывающие ответы.
Кроме того, возникло очень много вопросов по целевому использованию выделенных средств.
Всё это привело к остановке разработки и судебным тяжбам.
Истинный "интересант" Богданы прячется под всевозможными "корпорация ТАСКО", "Украинская бронетехника", КЗТС и пр.
Кстати, об "Украинской бронетехнике". До войны эта компания имела другое название и занималась производством пластиковой тары. Контролировал ее председатель парламентского комитета Верховной рады по обороне, нардеп от «Народного фронта» Пашинский. По удивительному совпадению после начала войны компания стала получать военные заказы на сотни млн. грн. и вскоре сменила название на "Украинскую бронетехнику".
Натомість Стугни, Нептуни чудововбивають московитів.
А ви поширюєте московсткі брехні.
Повірте, після війни всі наші можновладці будуть засудженні, нехважаючи на перемогу України над кацапстанією. Воно так завжди.
Харковом, то дійсно - грощі краще повернути, бо Кернес за це заплатив кулею у хребті
(і грощі таки повернув), а його напарника Димента який грощі не повернув фсб вбила.
Вова краще поверни грощі кацапам, бо тебе всі розкусили з кримським перешейком де
познімав всі мінні поля для сдачі Півдня України (вода у Крим, коридор у Крим, коридор у Приднестровя)
Імена всі знают.Арешт і за грати.А краще розстріляти.
"Хтось надав наказ розмінувати перехід з Криму і щось ще багато іншого, що наробив цей "хтось". Але цей "хтось" зрадник України і тому має мати ім'я. Я, як громадянин, вимагаю імен.
І саме цікаве що наш мудрий нарід у то вірить. Той що бачив як то все розроблялось і поставлялось по троху у нашу армію.