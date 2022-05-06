РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13038 посетителей онлайн
Новости Фото Война
15 188 27

Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем. ФОТО

Он был разоблачен в ходе проведения спецоперации по выявлению враждебных элементов среди граждан российской федерации, которые въехали на территорию Украины накануне российского вторжения. Операция проводилась совместно с управлением миграционной полиции ГУНП в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

"По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно посещал близких родственников в Запорожье. 08 февраля 2022 года он въехал в Украину и остался до сих пор. После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили несомненные доказательства его принадлежности к российской армии", - говорится в сообщении.

Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем 01
Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем 02
Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем 03

Также в ГБР отмечают, что собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин въехал в Украину как так называемая "консерва", чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных РФ по объектам стратегического значения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, слияния данных по их перемещению, расположению блока постов, дислокации батальонов Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

После завершения всех юридических процедур он будет передан в СБУ. Комплекс оперативно-следственных мероприятий по выявлению коллаборационистов и возможных участников вражеских ДРГ продолжается.


Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски. ФОТО


Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем 05
Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем 06

армия РФ (19633) Запорожье (2679) шпионаж (1407) ГБР (3040)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Парад же мав бути цих ідіотів
показать весь комментарий
06.05.2022 12:41 Ответить
+17
Посадить на бочку с порохом и рвануть ,пущай полетает ...
показать весь комментарий
06.05.2022 12:36 Ответить
+15
У нас введут визовый режим с окупантами или еще мало мы настрадались от етих гастролеров? Запомните,каждый рашист даже если ето рашистская баба, едет в Украину только гадить и подрывать.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посадить на бочку с порохом и рвануть ,пущай полетает ...
показать весь комментарий
06.05.2022 12:36 Ответить
я одного не пойму, зачем они с собой берут эти "медали"? Типо духовные скрепы крепчают?
показать весь комментарий
06.05.2022 12:37 Ответить
Парад же мав бути цих ідіотів
показать весь комментарий
06.05.2022 12:41 Ответить
Повесил бы на себя в параде рабсиян. У любой гопоты важнее считается тот, на кем больше жёлтого металла повешено.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:06 Ответить
Ничего бы не выдало Штирлица, если бы не будённовка, и волочащийся по земле парашют. С тех пор ничего не изменилось
показать весь комментарий
06.05.2022 13:17 Ответить
а сколько таких турыстов по всей стране есть инф. пересечения есть на местах полиция можно за 2 месяца прошерстить всю страну
показать весь комментарий
06.05.2022 12:41 Ответить
...и портрет путина, зашитый в трусы..., предлагаю отправить обратно на рашу с благодарностью от генерала Залужного за содействие )), они сами его прикопают...
показать весь комментарий
06.05.2022 12:41 Ответить
І в дупі зм'ятий триколор
показать весь комментарий
06.05.2022 12:49 Ответить
Так там і так на дупі "ТЕХНОАВИА"
показать весь комментарий
06.05.2022 12:50 Ответить
Ну, таке... Непереконливо... Ці папірці - просто теоретичні викладки...
показать весь комментарий
06.05.2022 12:42 Ответить
В смысле у тебя дома тоже такие есть?

Я не могу придумать ни одной причины, почему такое могло оказаться у меня дома. Хотя, это ведь не доказательство вины, а просто нашли при обыске, вина была не в этом, а в том, что скрывался от иммиграционной службы. А теперь, с новыми фактами, чуваку уже дорога в СБУ, а там найдут весомые аргументы, чтобы он всё рассказал.
показать весь комментарий
06.05.2022 15:34 Ответить
Він військовий... Для військового вивчати теорію війни - так само логічно, як програмісту вивчати алгоритмі.
показать весь комментарий
06.05.2022 23:30 Ответить
Вій військовий - ворог!! Інша справа якби це вивчав військовий ЗСУ.
показать весь комментарий
07.05.2022 09:31 Ответить
Я точно такую муть на военной кафедре учил ещё в ссср "как оформлять боевой приказ"
показать весь комментарий
07.05.2022 17:57 Ответить
Воно,ще й,по конспектам працювало...Батюшки,..
показать весь комментарий
06.05.2022 12:47 Ответить
відповідь має бути в телефоні
показать весь комментарий
06.05.2022 12:47 Ответить
У нас введут визовый режим с окупантами или еще мало мы настрадались от етих гастролеров? Запомните,каждый рашист даже если ето рашистская баба, едет в Украину только гадить и подрывать.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:47 Ответить
Я не розумію ДБР. А як же контррозвідка. Перевербувати і дати дезу окупанту. А не перевербується ... при спробі втечі.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:48 Ответить
Скільки раз казалось - візовий режим для кацапів, але як видно не зав'язалось. Може хоч тепер якись зрушення будуть.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:05 Ответить
199 одрап в нежине,расформирован в 1996 году (юбилейная медалька).
показать весь комментарий
06.05.2022 13:07 Ответить
за взятие цусимы грудями на амбразуре сам буденный нагродил с коня и маузером с слонячей костью
показать весь комментарий
06.05.2022 13:40 Ответить
ппц у диверсанта саботажника ватного 8 мобилок планшет и цацки- а укра у меня один телефон два сломаных и 0 планшетов..и коробка советских значков..и нет банки варенья кибальчишьей(((((
показать весь комментарий
06.05.2022 13:39 Ответить
Мамашу також посадити. Покривала його значить знала що його наміри.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:58 Ответить
Козла к стенке
показать весь комментарий
06.05.2022 14:23 Ответить
Обменный фонд, такие идут по отдельному прейскуранту. Наши разведчики тоже иногда попадаются, не гнить же им в тюрьме.
показать весь комментарий
06.05.2022 15:36 Ответить
Летчик-налетчик.
показать весь комментарий
06.05.2022 16:39 Ответить
А чего этому дурачку на пенсии в рашке не жилось??? Видимо в Украине всё-таки лучше чем в рашистском мухосранске! Ну теперь ему в СБУ будут геморрой ликувать…дебилы мля
показать весь комментарий
07.05.2022 10:49 Ответить
 
 