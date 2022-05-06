Приехал в Украину еще до начала войны. ГБР разоблачило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем. ФОТО
Он был разоблачен в ходе проведения спецоперации по выявлению враждебных элементов среди граждан российской федерации, которые въехали на территорию Украины накануне российского вторжения. Операция проводилась совместно с управлением миграционной полиции ГУНП в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.
"По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно посещал близких родственников в Запорожье. 08 февраля 2022 года он въехал в Украину и остался до сих пор. После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили несомненные доказательства его принадлежности к российской армии", - говорится в сообщении.
Также в ГБР отмечают, что собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин въехал в Украину как так называемая "консерва", чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных РФ по объектам стратегического значения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, слияния данных по их перемещению, расположению блока постов, дислокации батальонов Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.
После завершения всех юридических процедур он будет передан в СБУ. Комплекс оперативно-следственных мероприятий по выявлению коллаборационистов и возможных участников вражеских ДРГ продолжается.
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Я не могу придумать ни одной причины, почему такое могло оказаться у меня дома. Хотя, это ведь не доказательство вины, а просто нашли при обыске, вина была не в этом, а в том, что скрывался от иммиграционной службы. А теперь, с новыми фактами, чуваку уже дорога в СБУ, а там найдут весомые аргументы, чтобы он всё рассказал.