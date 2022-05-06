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В войне с российскими оккупантами погибли солдат Цолак Гарибян и старший сержант Сергей Гриненко. ФОТО

На войне с российскими оккупантами погибли два жителя Близнюковской громады в Харьковской области - старший сержант Сергей Гриненко и солдат Цолак Гарибян.

Об этом сообщили на официальной странице Близнюковской общины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы прощаемся с нашими защитниками, погибшими на поле боя: старшим сержантом Сергеем Гриненко, 1989 г.р., и солдатом Цолаком Гарибяном, 1996 г.р. Разделяем боль утраты с близкими и родными ребят. Царствие небесное воинам! Покойтесь с миром!" – говорится в сообщении.

В войне с российскими оккупантами погибли солдат Цолак Гарибян и старший сержант Сергей Гриненко 01

Солдат Цолак Гарибян

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В войне с российскими оккупантами погибли солдат Цолак Гарибян и старший сержант Сергей Гриненко 02

Старший сержант Сергей Гриненко

Автор: 

смерть (9250) военнослужащие (6179)


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Топ комментарии
+34
Вічна пам*ять...
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06.05.2022 13:01 Ответить
+24
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2022 13:02 Ответить
+22
Украіна сумує за Нашими Героями 😪😪😪
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06.05.2022 13:09 Ответить
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Вічна пам*ять...
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06.05.2022 13:01 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2022 13:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!Віддастся кацапам та їхньому роду,нелюдям, сторицею,прокляття на віка!
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06.05.2022 15:36 Ответить
Украіна сумує за Нашими Героями 😪😪😪
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06.05.2022 13:09 Ответить
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06.05.2022 13:25 Ответить
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06.05.2022 13:35 Ответить
Frieden in Ruhe...
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06.05.2022 13:49 Ответить
С.У.М.
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06.05.2022 15:39 Ответить
🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Спочивайте з миром Герої

помстимося
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06.05.2022 15:42 Ответить
Вечная Память
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06.05.2022 16:33 Ответить
Вечная память героям.
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06.05.2022 18:41 Ответить
 
 