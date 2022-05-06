В войне с российскими оккупантами погибли солдат Цолак Гарибян и старший сержант Сергей Гриненко. ФОТО
На войне с российскими оккупантами погибли два жителя Близнюковской громады в Харьковской области - старший сержант Сергей Гриненко и солдат Цолак Гарибян.
Об этом сообщили на официальной странице Близнюковской общины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы прощаемся с нашими защитниками, погибшими на поле боя: старшим сержантом Сергеем Гриненко, 1989 г.р., и солдатом Цолаком Гарибяном, 1996 г.р. Разделяем боль утраты с близкими и родными ребят. Царствие небесное воинам! Покойтесь с миром!" – говорится в сообщении.
Солдат Цолак Гарибян
Старший сержант Сергей Гриненко
Топ комментарии
+34 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий06.05.2022 13:01 Ответить Ссылка
+24 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий06.05.2022 13:02 Ответить Ссылка
+22 Amber
показать весь комментарий06.05.2022 13:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!Віддастся кацапам та їхньому роду,нелюдям, сторицею,прокляття на віка!
Спочивайте з миром Герої
помстимося