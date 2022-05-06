В войне с российскими оккупантами погибли солдат Цолак Гарибян и старший сержант Сергей Гриненко. ФОТО

На войне с российскими оккупантами погибли два жителя Близнюковской громады в Харьковской области - старший сержант Сергей Гриненко и солдат Цолак Гарибян.

Об этом сообщили на официальной странице Близнюковской общины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы прощаемся с нашими защитниками, погибшими на поле боя: старшим сержантом Сергеем Гриненко, 1989 г.р., и солдатом Цолаком Гарибяном, 1996 г.р. Разделяем боль утраты с близкими и родными ребят. Царствие небесное воинам! Покойтесь с миром!" – говорится в сообщении.

Солдат Цолак Гарибян

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Старший сержант Сергей Гриненко