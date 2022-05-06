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Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных cил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей защитников, удостоенных этого звания посмертно. Глава государства также вручил первые знаки отличия "Крест боевых заслуг".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 01
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 02

Кроме того, Владимир Зеленский вручил первые боевые знаки отличия независимой Украины – "Крест боевых заслуг", введенные указом главы государства.

Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 03
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 04

Первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое сопротивление ВСУ этому вторжению.

Награду также получили: заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский, боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко.

Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 05
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 06
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 07
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 08

Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно.

В частности, высокие награды получили мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус и старший сержант Александр Ключко, отличившиеся в конце марта в Киевской области во время боя с колонной бронетехники противника. Благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП противника.

Среди награжденных – младший лейтенант Игорь Дикун. 23 марта в ходе боя в районе города Ирпеня он, исполняя обязанности заместителя командира сводной роты, получил огнестрельное ранение. Несмотря на это, продолжал бой, лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника.

Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 09
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 10
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 11
Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников, которым присвоено звание Героя Украины 12

Полковник Сухопутных войск Роман Мамавко после ранения командира принял командование бригадой и за два месяца полномасштабной агрессии России отлично руководит ее подразделениями.

Также был отмечен полковник Сухопутных войск Павел Федосенко. В качестве командира 92-й отдельной механизированной бригады с началом российской агрессии организовал и успешно ведет оборону города Харькова.

Подполковник Александр Яковенко был награжден за то, что подразделения отдельного штурмового батальона под его командованием с началом полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины в ходе боевых действий в Донецкой области успешно уничтожали личный состав, бронетехнику и автомобили, нанесли урон вражеским подразделениям.

Автор: 

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Героям СЛАВА
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06.05.2022 18:37 Ответить
Царства небесного загиблому Герою!!! А чим наприклад Герой - Залужний відрізняється від тисяч загиблих українських бійців, чому їм не присвоєне це звання??? Вони що не Герої??? Чи в державі вже закінчилися ресурси для виготовлення "Золотих Зірок"??? В іншому ж все без змін, принцип "...нагородити непричетних" працює на повну, зає....бисьььььь
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06.05.2022 19:09 Ответить
а що там роблять люди з автоматами?
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06.05.2022 19:48 Ответить
охороняють найвеличнішого лідора світу від любові українського суспільства
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07.05.2022 11:36 Ответить
 
 