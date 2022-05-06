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Новости Фото Война
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Более 15 тыс. гражданских остаются в Северодонецке, желающих уехать почти нет, несмотря на хаотичные обстрелы города оккупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреливают Северодонецк хаотично из тяжелого вооружения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация стала еще хуже. Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко. Новости неутешительные - орки пытаются оцепить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям. Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои крайне близко к городу.
Ночью так обильно прилетает, что дома горят кварталами", - подчеркнул он.

В городе остается более 15 тысяч гражданских.

В то же время, по словам Гайдая, желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое.

"Для тех, кто остался, мы пытаемся сейчас по максимуму завезти гуманитарную помощь, ведь следующие три дня будут тяжелыми. Завтра эвакуация продолжится…должна продолжиться", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец у оккупированной Кременной, - Гайдай 

Более 15 тыс. гражданских остаются в Северодонецке, желающих уехать почти нет, несмотря на хаотичные обстрелы города оккупантами, - Гайдай 01
Более 15 тыс. гражданских остаются в Северодонецке, желающих уехать почти нет, несмотря на хаотичные обстрелы города оккупантами, - Гайдай 02
Более 15 тыс. гражданских остаются в Северодонецке, желающих уехать почти нет, несмотря на хаотичные обстрелы города оккупантами, - Гайдай 03

Северодонецк (605) эвакуация (2101) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+13
Так з "Азовсталі" вивозили людей, а 79 виблюдків в днр поєхалі а не в Запоріжжя. Краще б нормальних замість тої скотини вивезли
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06.05.2022 19:01 Ответить
+9
Чекають з моря погоди, чи на прихід "сруцкого мира"?
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06.05.2022 18:58 Ответить
+7
А може чекають евакуацію на сахалін.
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06.05.2022 19:04 Ответить
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Не розумно з їх боку. Хто має можливість той має виїзджати.
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06.05.2022 18:54 Ответить
бєзумству храбрих - кадировци зі знижкою...
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06.05.2022 18:56 Ответить
Чекають з моря погоди, чи на прихід "сруцкого мира"?
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06.05.2022 18:58 Ответить
так вроде выдают квартиры тем кто эвакуируется и деньги дают
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06.05.2022 19:19 Ответить
ага, по дві квартири на рило і два мішка грошей.
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07.05.2022 00:57 Ответить
Чекають на "двЄпєнціі"
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06.05.2022 19:29 Ответить
ждут аусвайс лугандонии...
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06.05.2022 18:59 Ответить
"асвабадителей" ждут ?
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06.05.2022 18:59 Ответить
Так з "Азовсталі" вивозили людей, а 79 виблюдків в днр поєхалі а не в Запоріжжя. Краще б нормальних замість тої скотини вивезли
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06.05.2022 19:01 Ответить
Луган-Вата.
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06.05.2022 19:01 Ответить
Они ждут прихода кацапов.
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06.05.2022 19:04 Ответить
А може чекають евакуацію на сахалін.
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06.05.2022 19:04 Ответить
Да е и вата там но не всі. Окружити город дуже тяжко там рельеф сложний і Лісічанск близько і на возвишеності.
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06.05.2022 19:09 Ответить
Почему все ну прям так уверены, что его захватят ?
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06.05.2022 19:15 Ответить
Це можуть бути манкурти... Щоб хоч не почали в спину стріляти
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06.05.2022 19:21 Ответить
Не їдуть бо старі батьки,бідність,злидні,безгрошівья і мабуть звинувачують всю Україну в своїх бідах тільки не себе.А може чекають на руській мір.
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06.05.2022 19:23 Ответить
дождутся, что придут освободители, мобилизуют и отправят на фронт
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06.05.2022 19:35 Ответить
дехто боїться мобілізації... хоча орки їх швидше мобілізують. дехто - "какая разніца"...
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07.05.2022 00:59 Ответить
Залишилась кацапська вата і чекає асвабадітелей!!! Із за таких потвор рашка і полізла у Україну!
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06.05.2022 19:43 Ответить
не хочуть - не зациклюватись на них... чекають не тільки окупантів, чекають і їх снарядів собі в хати... зрадників і різних ворожих інформаторів знищувати на місці.
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06.05.2022 20:03 Ответить
Ждет сепарня путинских вояк, поэтому и не выезжают из города!
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06.05.2022 20:09 Ответить
Вони вісім років ждуть об'єднання з днр, а ви їх в Україну тягнете. Нащо вони в Україні?
А от дивіться нащо: https://t.me/dnipro_now/21391?single https://t.me/dnipro_now/21391?single

https://t.me/dnipro_now/21393
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06.05.2022 20:21 Ответить
Сєвєродонецьк в Луганській області, не в ДОнецькій.
І таких, що хотіли в ЛНР, якщо і є, то відсоток невеликий.
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07.05.2022 01:07 Ответить
Дійсно якась частина жде руського миру.
Є просто дурні. Є старі люди які прийняли рішення. Чесно не розумію чого ждуть жінки з дітьми????. А потім ой убілі рєбенка! Влада пропонувала евакуюватись. Як би так зробили у Маріку скільки б живими лишились!
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06.05.2022 20:45 Ответить
Не усе так просто тим людям. Давайте по-людськи себе поводити, утримаємося від в'їдливих коментарів. Легко бути бандерівцем у Львові, а спробуй їм бути там ...
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06.05.2022 21:14 Ответить
 
 