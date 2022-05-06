Более 15 тыс. гражданских остаются в Северодонецке, желающих уехать почти нет, несмотря на хаотичные обстрелы города оккупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреливают Северодонецк хаотично из тяжелого вооружения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация стала еще хуже. Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко. Новости неутешительные - орки пытаются оцепить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям. Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои крайне близко к городу.

Ночью так обильно прилетает, что дома горят кварталами", - подчеркнул он.

В городе остается более 15 тысяч гражданских.

В то же время, по словам Гайдая, желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое.

"Для тех, кто остался, мы пытаемся сейчас по максимуму завезти гуманитарную помощь, ведь следующие три дня будут тяжелыми. Завтра эвакуация продолжится…должна продолжиться", - подытожил он.

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