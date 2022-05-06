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Новости Фото Война
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Помогите ВСУ устроить "праздник" для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поможем нашим защитникам устроить "праздник" для рашистов? Я уверена, что многие это сделают охотно. В продаже осталось только три квадрокоптера, помогите, пожалуйста, выкупить хоть два, это 108 тыс. грн и завтра они уже поедут на фронт. Наши бойцы ждут! Будет оркам победа. Сегодня я выкупила много лекарств на 33 тыс, еще выкупила два дрона 108 тыс. Коптеры сейчас очень нужны на фронте, это корректировка огня по врагу и сброс по вражеским подразделениям. Устроим оккупантам праздник! " – говорится в сообщении.

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Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 01
Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 02
Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 03
Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 04
Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 05
Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 06
Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 07
Помогите ВСУ устроить праздник для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров 08

помощь (7866) волонтеры (2640) Юсупова Наталья (187)


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Топ комментарии
+9
Я понять не могу, нам выделяют такие деньги, миллиарды долларов военной помощи, и до сих пор собирают деньги на квадрокоптеры для ВСУ. Там что, уже попилили эти деньги всякие ермаки?
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06.05.2022 19:35 Ответить
+5
тобто волонтер збирає гроші у пересічних і купляє у ФОПа , який на цьому заробляє гроші...
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06.05.2022 20:01 Ответить
+4
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06.05.2022 19:29 Ответить
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06.05.2022 19:29 Ответить
Зелені на ці гроші собі свята влаштовують .
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06.05.2022 19:42 Ответить
Я понять не могу, нам выделяют такие деньги, миллиарды долларов военной помощи, и до сих пор собирают деньги на квадрокоптеры для ВСУ. Там что, уже попилили эти деньги всякие ермаки?
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06.05.2022 19:35 Ответить
Розтягли новиє літса. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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06.05.2022 19:50 Ответить
Беня рулить , ви що не знаєте ?
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06.05.2022 19:52 Ответить
просто квадрокоптеров так много и стоят они дохрена - не проследишь потом купили ли и почем.... клондайк ежедневный
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06.05.2022 20:42 Ответить
5G?
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06.05.2022 19:40 Ответить
дєрьмак, чючєло, гдє дєньгі, зін?
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06.05.2022 19:46 Ответить
Ідіть в сраку! Або на таможню, там де гуманітаркою торгують.
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06.05.2022 19:56 Ответить
тобто волонтер збирає гроші у пересічних і купляє у ФОПа , який на цьому заробляє гроші...
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06.05.2022 20:01 Ответить
Ваша істерика вирішує питання? Ні. В плані цих Autel їх зараз в Україні знайти майже неможливо, як правило везуть із закордону. Якщо можете допоможіть, якщо ні просто мовчіть. Ви ж зараз не з окопу пишете, якщо навіть одній людині це врятує життя це вже дуже добре.
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06.05.2022 20:47 Ответить
а я бачу істерику у вас...вам ніхто поки шо не відмовив це по-перше , по-друге не треба переходити на особистості , по -трете не тре нікому тут рота затикати , бо в нас не москвовія і людина може вільно висловлювати свою думку, і четверте це констатація факту -коли зараз одні останнє віддають- збирають , а другі на цьому заробляють... і тре тутай так маніпулювати і кричати...
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06.05.2022 21:11 Ответить
Потрусите любую таможню.
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06.05.2022 20:06 Ответить
Уважаемая волонтёр Юсупова !
По вопросам праздника обращайтесь к Арестовичу и Ермаку.
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06.05.2022 20:22 Ответить
С Приватбанка нельзя перевести. Возвращаются средсва обратно. Пишет-обратитесь в банк получателя...
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06.05.2022 20:22 Ответить
Хм, цей дрон в Польщі коштує 44659,75 грн, а не 54т.грн (6600 зл)
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06.05.2022 21:10 Ответить
та ви ж бачите по платіжці шо вони не в Польщі , а в ФОПа купляють..
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06.05.2022 21:19 Ответить
https://flystore.pl/autel-evo-lite-podstawowy-pomaranczowy.html
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06.05.2022 21:23 Ответить
300 грн +
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06.05.2022 21:28 Ответить
А волонтери з чеського міста Млада Болеслав просять ЗМІ та Владу сприяти, або хоча б не заважати доставляти деталі та компоненти тактичних дронів типу AGBROS, з боку митних органів!
Пане Головний редактор, прошу Вашого втручання!
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06.05.2022 22:03 Ответить
кожного дня ми читаємо,як країни світу пересилають нам мільярди та мільйони євро та доларів на різні потреби, ну і левова частка на війну, виникає питання- куди діваються ці гроші,що волонтери змушені по крихті збирати нашим хлопцям на таке необхідне??? куди?? хто із влади відповість?? журналісти, задайте це питання міністру оборони і фінансів...
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06.05.2022 22:08 Ответить
Юсупова из Днепропетровска. Интересно, а она близка к Коломойскому?
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06.05.2022 23:30 Ответить
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10.05.2022 13:29 Ответить
 
 