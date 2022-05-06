Помогите ВСУ устроить "праздник" для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских защитников.
Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поможем нашим защитникам устроить "праздник" для рашистов? Я уверена, что многие это сделают охотно. В продаже осталось только три квадрокоптера, помогите, пожалуйста, выкупить хоть два, это 108 тыс. грн и завтра они уже поедут на фронт. Наши бойцы ждут! Будет оркам победа. Сегодня я выкупила много лекарств на 33 тыс, еще выкупила два дрона 108 тыс. Коптеры сейчас очень нужны на фронте, это корректировка огня по врагу и сброс по вражеским подразделениям. Устроим оккупантам праздник! " – говорится в сообщении.
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По вопросам праздника обращайтесь к Арестовичу и Ермаку.
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