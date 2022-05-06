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Рэперы Drake и Future продемонстрировали в новом клипе паляницу с Гербом Украины. ВИДЕО+ФОТО

Популярный канадский рэпер Дрейк опубликовал фотографии со съемок клипа, на котором он сидит за столом с другим музыкантом Future, а перед ними лежит паляница, на которой виден Герб Украины.

Фото музыкант опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Рэперы Drake и Future продемонстрировали в новом клипе паляницу с Гербом Украины 01

Future опубликовал клип, в котором паляница с гербом появляется несколько раз.

Рэперы Drake и Future продемонстрировали в новом клипе паляницу с Гербом Украины 02
Рэперы Drake и Future продемонстрировали в новом клипе паляницу с Гербом Украины 03

Обри Дрейк – 35-летний канадский рэпер и актер. В 2019 году вошел в список самых оплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила $75 млн, это 8 место в рейтинге. У музыканта 109 млн фолловеров в Instagram. Рэпер неоднократно получал одну из самых престижных музыкальных премий – "Грэмми".

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Автор: 

Канада (2099) рэпер (46) поддержка (699) артисты (281)


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Топ комментарии
+36
Та й так видно, що не москаль
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06.05.2022 23:15 Ответить
+24
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06.05.2022 23:25 Ответить
+12
Паляниця, кабанчик, череп москаля, одеський виноград - все як треба!
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06.05.2022 23:20 Ответить
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Та й так видно, що не москаль
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06.05.2022 23:15 Ответить
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06.05.2022 23:25 Ответить
Дрейк, той що зліва, це канадський бандерівець. І дівчата дуже гарні на фото, одразу видно, що україночки
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06.05.2022 23:16 Ответить
Они просто корсеты носят. В корсете даже Кира Найтли с её нулевым размером выглядела пышкой.
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06.05.2022 23:20 Ответить
А пишка = красива? Це кацапські стандарти краси?
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07.05.2022 05:12 Ответить
Помнится наши полудурки в Раде хотели вместо нашего родного тризуба какой-то смешной герб. Хотя тризуб уже давно везде - от компьютерных игр до банальной вышивки. Символ простой, легко запоминается и узнаваемый.
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06.05.2022 23:17 Ответить
Паляниця, кабанчик, череп москаля, одеський виноград - все як треба!
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06.05.2022 23:20 Ответить
люба підтримка плюс у карму...
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06.05.2022 23:21 Ответить
мені страшно уявити що буде з москалями по всьому світу після війни.
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06.05.2022 23:27 Ответить
Та вже, дякувати Богові:

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06.05.2022 23:53 Ответить
паляницю з гербом України на фоні сумнівних дівиць з напівголими цицьками? Ну, що далі - на фоні оголених дуп, чи унітазу?.. Чесно, от хай би, краще, взагалі без паляниці і без Тризубу, аніж так. Бо рівень таких "виконавців" і таких кліпів - це хіба що оголеними цицьками заволікати. Тим хто таке дивиться навряд чи тут "Тризуб" там цікавий. Та ще й хліб паскудити..
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06.05.2022 23:35 Ответить
Каждый видит своё, муха только гавно, пчела только мёд 😉
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06.05.2022 23:46 Ответить
Так это же реп. Музыка для молодежи. Песни о наркотиках и сексе. Чего ты хотел? Дрейк любит девушек с формами. Его, кстати, в Украине кажется любят очень сильно.
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06.05.2022 23:53 Ответить
Раз уж вспомнил. Классика уже. Правда поет не Дрейк, а певица. Но там Дрейк в середине клипа сидит на стуле и шлепает певицу по жопе. Миллиард просмотров.
https://www.youtube.com/watch?v=LDZX4ooRsWs&ab_channel=NickiMinajAtVEVO
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06.05.2022 23:55 Ответить
Расисти-кацапи будуть у шоці.
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06.05.2022 23:36 Ответить
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06.05.2022 23:49 Ответить
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07.05.2022 03:36 Ответить
 
 