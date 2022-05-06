Рэперы Drake и Future продемонстрировали в новом клипе паляницу с Гербом Украины. ВИДЕО+ФОТО
Популярный канадский рэпер Дрейк опубликовал фотографии со съемок клипа, на котором он сидит за столом с другим музыкантом Future, а перед ними лежит паляница, на которой виден Герб Украины.
Фото музыкант опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
Future опубликовал клип, в котором паляница с гербом появляется несколько раз.
Обри Дрейк – 35-летний канадский рэпер и актер. В 2019 году вошел в список самых оплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила $75 млн, это 8 место в рейтинге. У музыканта 109 млн фолловеров в Instagram. Рэпер неоднократно получал одну из самых престижных музыкальных премий – "Грэмми".
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