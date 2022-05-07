РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4910 посетителей онлайн
Новости Фото
19 245 38

В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет. ФОТОрепортаж

В центре Винницы выставили разбитую российскую технику с нарисованной буквой Z, позже дети обнаружили в ней боевой пистолет.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в видеообращении.

Борзов заявил: "Вчера узнал из соцсетей… что привезли подбитую рашистскую технику… Откровенно заявляю, что идея не моя, и Винницкая ОВА никак с этой ситуацией не была осведомлена, не участвовала в доставке техники.

Но основная история, вызывающая возмущение, заключается в том, что на подбитой вражеской БМП, которая дотла обгорела, была свеженарисованная большая буква Z… Я утром, уезжая на работу, купил баллон с черной краской, приехал в центр города и прямо там закрасил букву Z".

"После обеда мы узнаем, что утром играли дети, залезли внутрь этой рашистской техники и нашли боевой пистолет. Была вызвана следственно-оперативная группа. Это оружие было изъято и направлено на экспертизу. Через час-полтора эту технику начали забирать".

Глава ОВА отметил, что эксперты установят, был ли пистолет заряжен.

"Хочу обратиться к тем, кто принимал решение о привозе этой техники, кто должен был проверять. Потому что если там был пистолет, там могли быть другие боеприпасы, она также могла быть заминирована. Это свидетельствует о том, что никакой проверки никто не проводил. Это центр города, гуляют дети", – сказал Борзов.

По его словам, "кто-то должен понести ответственность, также должны быть кадровые выводы".

В то же время глава ОВА не указал, кто именно занимался установкой техники в центре города.

В свою очередь, Винницкая областная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения предполагаемого пистолета в объекте инсталляции уничтоженной военной техники начато досудебное расследование.

"5 мая 2022 года в Виннице на Европейской площади в объекте инсталляции уничтоженной военной техники был обнаружен и изъят сгоревший предмет, внешне похожий на пистолет".

"При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры следователями полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего, боевых припасов, взрывных веществ без предусмотренного законом разрешения)", - говорится в сообщении.

В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет 01
В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет 02
В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет 03
В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет 04
В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет 05

Автор: 

Винница (729) техника (1748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
а кишок не знайшли? Цілком могли там бути...
показать весь комментарий
06.05.2022 23:57 Ответить
+23
Ні, тільки три танкіста в півлітровій баночці)
показать весь комментарий
07.05.2022 00:09 Ответить
+15
Пистолет наверное был обгоревший как и ето БМП. Журналисты как всегда из мухи слона раздули ради хайпа
показать весь комментарий
07.05.2022 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кишок не знайшли? Цілком могли там бути...
показать весь комментарий
06.05.2022 23:57 Ответить
🙄🙄
показать весь комментарий
07.05.2022 00:02 Ответить
Ні, тільки три танкіста в півлітровій баночці)
показать весь комментарий
07.05.2022 00:09 Ответить
Мене більше зацікавила літера Зет на шортах..
Це точно наші діти))?
показать весь комментарий
07.05.2022 00:07 Ответить
то буква N
показать весь комментарий
07.05.2022 00:22 Ответить
Якщо включити фантазію то її можливо побачити на популярних кросівках.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:49 Ответить
хлопчик маленький знайшов той предмет, ззовні схожий на пістолет...
показать весь комментарий
07.05.2022 00:08 Ответить
Маленький мальчик нашел пистолет
Школа стоит, а учителей нет
показать весь комментарий
07.05.2022 09:14 Ответить
Маленький мальчик нашел пистолет
пих пах и путина нет
показать весь комментарий
07.05.2022 10:12 Ответить
дайте дітям спокій і ще пів години - вони с туда весь ваньковий екіпаж витягнуть...
показать весь комментарий
07.05.2022 00:09 Ответить
осталось токо надыбать кому мыдаль вешать за пройоп волыны..
показать весь комментарий
07.05.2022 00:13 Ответить
до чого тут Волинь? мова про Вінницю. Географію вчили?
показать весь комментарий
07.05.2022 00:21 Ответить
медаль Ванькам за втрату зброї.
читати навчіться розуміючи зміст написаного
показать весь комментарий
07.05.2022 00:24 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 00:34 Ответить
блин,волына то така стрилялка...зовсим молодняк бэзграмотный
показать весь комментарий
07.05.2022 00:28 Ответить
І по фені не бодає...
показать весь комментарий
07.05.2022 08:10 Ответить
Пан з таким знаменитим нікнеймом не знає оркосленгу? "Волина" у каців на нормальну мову переводиться як стрілецька зброя ніби.
показать весь комментарий
07.05.2022 00:34 Ответить
це з феньки..але в принципі так..правильно.
показать весь комментарий
07.05.2022 07:28 Ответить
Волына, на жаргоне-огнестрельное оружие.
показать весь комментарий
07.05.2022 09:32 Ответить
Яке слідство ? Зовсім здуріли. Нормальна ідея - люди повинні знати і бачити що рашисти програють і горять в своїй техниці, тільки перевірити треба було перед виставкою.
показать весь комментарий
07.05.2022 00:13 Ответить
Пистолет наверное был обгоревший как и ето БМП. Журналисты как всегда из мухи слона раздули ради хайпа
показать весь комментарий
07.05.2022 00:17 Ответить
журналісти гарно локацію виклали аккурат перед 9 травня...
показать весь комментарий
07.05.2022 00:29 Ответить
Це як до нас на завод в 97році, тоді ще мєнти привезли ліквідовувати кримінальну зброю шляхом нагріву в газових нагрівальних печах з подальшою обробкою на ковальських молотах. Ну і під час нагріву знайдених ще з брусиловського прориву іржавих гвинтівок Мосіна в печі почали рватись патрони в дулах.Я був в 15 метрах від печі і отримав тупе поранення грудей. Хлопці сміялись потім: за 11 років в совковій армії вижив а тут на заводі ледь не впіймав кулю.
показать весь комментарий
07.05.2022 00:45 Ответить
Глебич(Невзоров)якось розповідав,що підбитий танк після 1ї чеченскої також привезли на завод,а коли через 10 ток років до нього прийшла черга,відкрили а там екіпаж сидить у всій красі.
показать весь комментарий
07.05.2022 11:58 Ответить
І от нашо ті фото і локацію викладати ... невже війна нічому не вчить...схаменіться люди...
показать весь комментарий
07.05.2022 00:21 Ответить
що прийдуть ваньки за своїм брухтом, чи ракетою по купі заліза пульнуть?.
показать весь комментарий
07.05.2022 00:26 Ответить
не дай Бог.
показать весь комментарий
07.05.2022 00:35 Ответить
А може це спец підстава
показать весь комментарий
07.05.2022 00:24 Ответить
ну вот если бы в 14м году школьников начали бы учить обращению с оружием, то сейчас дел бы поубавилось на порядок, имхо.
показать весь комментарий
07.05.2022 01:29 Ответить
Кацапы своих учат.
показать весь комментарий
07.05.2022 08:26 Ответить
https://www.facebook.com/photo?fbid=5395313077180044&set=a.1415620695149322 Facebook

".......влада не дозволяє людям переходити від мп до Православної Церкви України.
Люди! Кого ви вибрали до влади?"
показать весь комментарий
07.05.2022 06:37 Ответить
Скоро найдут и фейкову ядрену бонбу файkoвой РАБzейк i
показать весь комментарий
07.05.2022 08:41 Ответить
Дети - оторвы, у них инстинкт любознательность (и обучения), все время где-нибудь копашатся и что-нибудь ищут - это нормальное поведение в их возрасте, мы в свое время, что только не находили на свалках вторчермета!
показать весь комментарий
07.05.2022 08:44 Ответить
Хорошая идея, зря набросился, тайный рашист что ли..
показать весь комментарий
07.05.2022 08:50 Ответить
Пиротехники болваны...
показать весь комментарий
07.05.2022 09:04 Ответить
дети (особенно пацаны) могут найти все шо угодно и там где б никто не подумал...
мы в огородах, в балках и кучугурах песка находили такое....правда иногда "такое" взрывалось...
но разве это кого-то останавливало??? сколько ржавых патронов было вкинуто в костер???)))
(удивляюсь как мы выжили?)))) а это ж после той войны прошли года... а эта ...еще идет)
показать весь комментарий
07.05.2022 10:23 Ответить
сколько ржавых патронов было вкинуто в костер??? (удивляюсь как мы выжили?))))
Природой заложено, мальчиков всегда рождается больше чем девочек. Для нивелирования потерь. Мужчина это выживший мальчик.
Ребёнок засунет голову в колокол и попросит ударить - 100% мальчик.
показать весь комментарий
07.05.2022 12:56 Ответить
 
 