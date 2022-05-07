В выставленной разбитой технике россиян в центре Винницы дети обнаружили пистолет. ФОТОрепортаж

В центре Винницы выставили разбитую российскую технику с нарисованной буквой Z, позже дети обнаружили в ней боевой пистолет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в видеообращении.

Борзов заявил: "Вчера узнал из соцсетей… что привезли подбитую рашистскую технику… Откровенно заявляю, что идея не моя, и Винницкая ОВА никак с этой ситуацией не была осведомлена, не участвовала в доставке техники.

Но основная история, вызывающая возмущение, заключается в том, что на подбитой вражеской БМП, которая дотла обгорела, была свеженарисованная большая буква Z… Я утром, уезжая на работу, купил баллон с черной краской, приехал в центр города и прямо там закрасил букву Z".

"После обеда мы узнаем, что утром играли дети, залезли внутрь этой рашистской техники и нашли боевой пистолет. Была вызвана следственно-оперативная группа. Это оружие было изъято и направлено на экспертизу. Через час-полтора эту технику начали забирать".

Глава ОВА отметил, что эксперты установят, был ли пистолет заряжен.

"Хочу обратиться к тем, кто принимал решение о привозе этой техники, кто должен был проверять. Потому что если там был пистолет, там могли быть другие боеприпасы, она также могла быть заминирована. Это свидетельствует о том, что никакой проверки никто не проводил. Это центр города, гуляют дети", – сказал Борзов.

По его словам, "кто-то должен понести ответственность, также должны быть кадровые выводы".

В то же время глава ОВА не указал, кто именно занимался установкой техники в центре города.

В свою очередь, Винницкая областная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения предполагаемого пистолета в объекте инсталляции уничтоженной военной техники начато досудебное расследование.

"5 мая 2022 года в Виннице на Европейской площади в объекте инсталляции уничтоженной военной техники был обнаружен и изъят сгоревший предмет, внешне похожий на пистолет".

"При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры следователями полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего, боевых припасов, взрывных веществ без предусмотренного законом разрешения)", - говорится в сообщении.









