Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов. ФОТО

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшие сутки войска РФ трижды обстреливали Харьков из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

"По Силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - заметил Синегубов.

Он также сообщил, что в 23.00 россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке.

"Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который наблюдал за музеем, к сожалению, получил ранение. Помещение фактически уничтожено. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место", - добавляет глава региона.

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"Верим в Вооруженные Силы Украины, которые мужественно обороняют Харьковщину и знаем: победа только за нами!", - резюмирует он.