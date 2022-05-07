Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов. ФОТО
Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за минувшие сутки войска РФ трижды обстреливали Харьков из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).
"По Силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - заметил Синегубов.
Он также сообщил, что в 23.00 россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке.
"Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который наблюдал за музеем, к сожалению, получил ранение. Помещение фактически уничтожено. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место", - добавляет глава региона.
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"Верим в Вооруженные Силы Украины, которые мужественно обороняют Харьковщину и знаем: победа только за нами!", - резюмирует он.
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Героям слава!!!
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
Та орки потім по цим мостам ще й тікали з-під Броварів назад в РФ... побиті, деморалізовані, але з усіма зручностями (тягнули свою підбиту техніку і перли те, що встигли намародерити).
Зараз вони відновилися і кошмарять Харківщину
Залужный придумал круче (ну или до него было - тут я не знаю): колонна врага проходит мост. После того как последняя единица колонны пройдет мост, он подрывается - чтобы колонна не могла вернуться. После этого подрывают первую единицу в колонне. Все: колонна заблокирована на дороге. Это работает только когда земля мокрая и техника в ней грузнет, а именно так и было в феврале-марте. Техника не могла сьехать с дороге и уехать далеко. Дальше, когда техника заблокирована, то ее потихоньку можно расстреливать относительно малыми силами. Под Киевом-Черниговом так пожгли сотни единиц, тоже самое было под Харьковом (например, мост на старый салтов).
А обозначенные в посте мосты мы не подорвали по причине того, что через них не шло наступления. Смысл их подрывать, если через них никто не едет?