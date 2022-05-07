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Новости Фото Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов. ФОТО

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшие сутки войска РФ трижды обстреливали Харьков из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

"По Силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - заметил Синегубов.

Он также сообщил, что в 23.00 россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке.

"Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который наблюдал за музеем, к сожалению, получил ранение. Помещение фактически уничтожено. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место", - добавляет глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли автоколонну на Харьковщине: Погибли 4 человека

Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов 04

"Верим в Вооруженные Силы Украины, которые мужественно обороняют Харьковщину и знаем: победа только за нами!", - резюмирует он.

армия РФ (19665) обстрел (27807) ракеты (3610) Харьков (7570) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+22
прочитала в "Бульварі Гордона", що росіяни в Харківській області підривають мости, щоб наша армія не мала можливості швидко наступати. У мене виникає таке запитання, А чому ці мости не були підірвані, коли Російська армія наступала на Харків?
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07.05.2022 09:17 Ответить
+22
Шоб скоріше могли захопити. Іншої відповіді просто немає!
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07.05.2022 09:19 Ответить
+16
Хороше питання по мостах. Так само не були вчасно підірвані мости в Київській, Чернігівській, Сумській (наприклад міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню; саме по цьомо мосту основні сили орків проходили аж до Броварів). Не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, внаслідок чого орки швидко взяли Херсон.
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
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07.05.2022 09:44 Ответить
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.05.2022 09:15 Ответить
прочитала в "Бульварі Гордона", що росіяни в Харківській області підривають мости, щоб наша армія не мала можливості швидко наступати. У мене виникає таке запитання, А чому ці мости не були підірвані, коли Російська армія наступала на Харків?
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07.05.2022 09:17 Ответить
Шоб скоріше могли захопити. Іншої відповіді просто немає!
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07.05.2022 09:19 Ответить
Хороше питання по мостах. Так само не були вчасно підірвані мости в Київській, Чернігівській, Сумській (наприклад міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню; саме по цьомо мосту основні сили орків проходили аж до Броварів). Не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, внаслідок чого орки швидко взяли Херсон.
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
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07.05.2022 09:44 Ответить
Тільки не обирайте більше зе.
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07.05.2022 09:51 Ответить
"проходили аж до Броварів"!!?

Та орки потім по цим мостам ще й тікали з-під Броварів назад в РФ... побиті, деморалізовані, але з усіма зручностями (тягнули свою підбиту техніку і перли те, що встигли намародерити).

Зараз вони відновилися і кошмарять Харківщину
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07.05.2022 10:06 Ответить
Я не військовий експерт щодо підриву мостів - можливо , не встигли , можливо ще якась причина . А чисто по-людські - не читайте "бульвар гОрдона" , не слухайте арЄстовічя , та не дивіться бєніни тсн і ґ+ґ .
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07.05.2022 11:06 Ответить
вывод простой-не читай еврейских газет перед обедом, а если других нет, вообще не читайте, и главное никаких аристовичей! все мосты через реки в харьковской обл, где могли наступать *****, взорвали в первые часы и дни.
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07.05.2022 11:37 Ответить
Злий карлик, а як же тоді дурням про "зраду" розказувати?
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07.05.2022 13:35 Ответить
Подрывать мосты заранее - это прием времен ww2, тогда дронов не существовало. Сейчас соответственно, люди поначитались Виктора Суворова - и думают, что так и надо делать.

Залужный придумал круче (ну или до него было - тут я не знаю): колонна врага проходит мост. После того как последняя единица колонны пройдет мост, он подрывается - чтобы колонна не могла вернуться. После этого подрывают первую единицу в колонне. Все: колонна заблокирована на дороге. Это работает только когда земля мокрая и техника в ней грузнет, а именно так и было в феврале-марте. Техника не могла сьехать с дороге и уехать далеко. Дальше, когда техника заблокирована, то ее потихоньку можно расстреливать относительно малыми силами. Под Киевом-Черниговом так пожгли сотни единиц, тоже самое было под Харьковом (например, мост на старый салтов).

А обозначенные в посте мосты мы не подорвали по причине того, что через них не шло наступления. Смысл их подрывать, если через них никто не едет?
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07.05.2022 12:00 Ответить
І що така тактика буде з мостами через С.Донець,ризиковано.
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07.05.2022 13:06 Ответить
Чем ответим? Придет время - разрушим московский Кремль. вместе с мавзолеем
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07.05.2022 09:20 Ответить
Не следует вещать сказки для детей младшего возраста.
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07.05.2022 10:19 Ответить
Та коли ж ***** вже здохне?
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07.05.2022 09:20 Ответить
Проблему це не вирішує - там 99 відсотків населення виродки .
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07.05.2022 11:08 Ответить
Вже суки і до Склаородинівки добрались. Утюжуть суки всю Золочівську громаду кожен день.
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07.05.2022 09:24 Ответить
Після війни увесь мотлох - пушкіна, толстого, достоєвского, некрасова, ломоносова потрібно назавжди спалити у котельнях для обігріва дитячих садків та шкіл.
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07.05.2022 10:14 Ответить
Взагалі то брєд. Навіщо наслідувати кацапів?
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07.05.2022 11:41 Ответить
і не питайте потім " А нас за что.."
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07.05.2022 12:23 Ответить
 
 