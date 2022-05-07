В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. ФОТО

Оккупанты убили мирного жителя в Лимане, еще четырех ранили. Разрушены по меньшей мере 44 гражданских объекта - жилые дома, хозяйственные сооружения, объекты жизнеобеспечения. Полиция задокументировала военные преступления.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Северск, Торецк, Авдеевка, Марьинка, Святогорск, Железное, Дружковка, Нью-Йорк, Северное, Дробышево, Рай-Александровка, Яровая, Дроновка, Свято-Покровское. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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