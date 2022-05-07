РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12492 посетителя онлайн
Новости Фото Война
8 563 12

Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Воины территориальной обороны продолжают наносить ущерб врагу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, защитники одной из бригад уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов. На каком направлении произошло уничтожение, не уточняется.

Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб 01
Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб 02
Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб 03
Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб 04
Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб 05
Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб 06

Автор: 

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) уничтожение (7229) техника (1748) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
В России вспыхнул очередной пожар, огонь подбирается к Курску.


В Курской области России начались сильные пожары, в частности около двух сел. Огонь подобрался близко к областному центру.
показать весь комментарий
07.05.2022 10:40 Ответить
+17
а это т 80у с сорванной башней русни
показать весь комментарий
07.05.2022 10:38 Ответить
+14
Красунчики.
Захисники наші, бережи вас Господь.
показать весь комментарий
07.05.2022 10:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
++
показать весь комментарий
07.05.2022 10:30 Ответить
Красунчики.
Захисники наші, бережи вас Господь.
показать весь комментарий
07.05.2022 10:34 Ответить
так спалили т 90
показать весь комментарий
07.05.2022 10:37 Ответить
Я тебе даже скажу где это Направление на Циркуны под Харьковом
показать весь комментарий
07.05.2022 10:42 Ответить
а это т 80у с сорванной башней русни
показать весь комментарий
07.05.2022 10:38 Ответить
"прорыв" надорвался прорываться =) это кацы, а не лугандонские новоросы
показать весь комментарий
07.05.2022 10:38 Ответить
тряхнули бмп 2 лугандонов
показать весь комментарий
07.05.2022 10:40 Ответить
В России вспыхнул очередной пожар, огонь подбирается к Курску.


В Курской области России начались сильные пожары, в частности около двух сел. Огонь подобрался близко к областному центру.
показать весь комментарий
07.05.2022 10:40 Ответить
хлопок и задымление =)
показать весь комментарий
07.05.2022 10:43 Ответить
М-да, хлопок буває не лише м'яким, але й небезпечним..
показать весь комментарий
07.05.2022 11:56 Ответить
Курскій Бомондъ!!!🚬🚬🚬💥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
07.05.2022 13:38 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 12:02 Ответить
 
 