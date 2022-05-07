Воины теробороны уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Воины территориальной обороны продолжают наносить ущерб врагу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, защитники одной из бригад уничтожили МТЛБ и танк российских оккупантов. На каком направлении произошло уничтожение, не уточняется.











